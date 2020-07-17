UFC: новый титульник на «Бойцовском острове» и главный вызов для россиянина Аскарова

В ночь с 18 на 19 июля UFC проведёт уже третий турнир на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В отличие от предыдущего шоу, где значимых поединков почти не было, в этот раз посмотреть есть на что. Здесь и титульный поединок, и бой ярких средневесов Келвина Гастелума с Джеком Херманссоном и целые три схватки с участием россиян. Обо всём этом — в нашем традиционном обзоре.
Дейвисон Фигейредо – Джозеф Бенавидес
Титульный бой состоится в наилегчайшей весовой категории, которая давно считается самой непривлекательной в UFC. После того как Генри Сехудо оставил здесь пояс вакантным, дивизион и вовсе выглядит осиротевшим. Первый поединок за освободившийся титул также проводили Фигейредо и Бенавидес, случилось это в феврале нынешнего года. На турнире в Норфолке Фигейредо нокаутировал оппонента во втором раунде, но при этом так и не стал чемпионом. Причина банальна — боец провалил взвешивание, так что пояс был на кону лишь для Бенавидеса.
К слову, для Джозефа то была уже третья попытка стать чемпионом и все прежние заканчивались крахом. Посмотрим, повезёт ли ему в четвёртый раз. Шансы на это повышаются. Фигейредо не так давно переболел COVID-19, и это будет его первое выступление после коварной болезни. Кроме того, Дейвисон пережил нервотрёпку, когда бой едва не отменили несколько дней назад. Дело в том, что тест на коронавирус снова дал положительный результат. Но на этот раз, судя по всему, реакция была ложной.
Как бы то ни было, всё это не добавляет уверенности Фигейредо, чем и попытается воспользоваться его оппонент.
Джек Херманссон – Келвин Гастелум
Встреча Херманссона и Гастелума, пожалуй, многими даже более ожидаема, чем мейн ивент. Оба бойца умеют делать шоу, особенно это касается Гастелума, и обоим некуда отступать. Херманссон проиграл минувшую встречу Джареду Каннонье и откатился на шестое место в рейтинге. Учитывая не самую высокую популярность Джека, можно предположить, что вторая осечка кряду вовсе оставит его вне поле зрения болельщиков.
Более медийный Гастелум также находится не в самой простой ситуации. Келвин проиграл два последних боя. Сначала в ярчайшей дуэли за титул временного чемпиона он проиграл Исраэлю Адесанье, а в минувшей схватке уступил раздельным решением дебютанту дивизиона Даррену Тиллу. В результате Келвин уже на седьмом месте рейтинга и если он планирует претендовать на ещё один поход за титулом, то сейчас самое время побеждать. Учитывая эти обстоятельства и бескомпромиссный стиль ведения боя Гастелумом (он шестикратный обладатель различных бонусов), мы вправе ожидать эпичной битвы.
Марк Дьякисе – Рафаэль Физиев
Не совсем понятно, как эта встреча получила третий слот в основном карде. Мало кому интересные бойцы, проведшие в UFC на двоих 10 поединков и проиграв 4 из них, судя по всему, должны будут основательно разогреть телезрителей перед главными схватками шоу.
Изначально Дьякисе должен был встретиться с Аланом Патриком, но того сняли с турнира, не раскрывая причин такого решения. И именно представитель Киргизии Физиев по прозвищу Атаман теперь попробует составить конкуренцию Дьякисе. Посмотрим, что из этого получится.
Ариан Липски – Луана Каролина
Судя по всему, в UFC твёрдо намерены предоставлять один слот основных кардов поединкам с участием девушек, даже если речь идёт о бойцах не из топ-15. Именно такая ситуация сложилась и сейчас. Бывшая чемпионка польского промоушена KSW Ариан Липски попробует добыть вторую победу кряду в UFC. Её соперницей станет соотечественница из Бразилии Луана Каролина, которая провела в UFC пока только одну встречу, в которой победила экс-соперницу Валентины Шевченко Присциллу Качоэйру. Посмотрим, кто из девушек сумеет выиграть во второй раз кряду.
Алешандре Пантожа – Аскар Аскаров
Самый интересный поединок основного карда для россиян состоится в самом его начале. В клетке сойдутся бойцы наилегчайшего веса Алешандре Пантожа из Бразилии и наш Аскар Аскаров. Первый занимает четвёртое место в рейтинге организации, Аскаров – седьмое. С учётом низкой конкуренции в наилегчайшей категории, одна победа существенно приближает бойцов из топ-10 к титульной схватке. Что и говорить, если именно Пантожа является запасным на случай срыва поединка Фигейредо – Бенавидес.
Так что сейчас у Аскарова появилась возможность как минимум прорваться в топ-5, а как максимум – заявить о себе как о претенденте на титул. Напомним, всего в лиге Аскар провёл две встречи – первая закончилась ничьей с нынешним третьим номером рейтинга Брендоном Морено, а уже во второй он красиво победил Тима Эллиотта.
Пантожа – самый серьёзный соперник в карьере Аскарова. В активе бразильца есть победы над тем же Морено, а также Уилсоном Рейсом и Мэттом Шнеллом. Кроме того, в послужном списке Алешандре значится поединок с Фигейредо, и пусть Пантожа тогда не победил, но закатить классный бой ему удалось, а это говорит о многом. Надеемся, что Аскаров справится с таким вызовом.
Предварительный кард: два россиянина, обидчик Макгрегора и украинец из Молдавии
В предварительном карде также будет немало интересного. Его откроет противостояние молдаванина украинского происхождения Сергея Спивака с небитым дебютантом промоушена Карлосом Фелипе. Схватка состоится в тяжёлом весе. Спивак успел провести в UFC три встречи и пока до сих пор непонятно, какой у него потенциал. С одной стороны, поражение за 50 секунд от Уолта Харриса и осечка в бою с Марчином Тыбурой, с другой – победа над крепким Таем Туйвасой. Возможно, предстоящая встреча ответит на вопрос, имеем мы дело с крепким середняком или дела обстоят хуже.
Вслед за Спиваком в октагоне появится россиянин армянского происхождения Арман Царукян, запомнившийся по классной схватке с Исламом Махачевым. После того поражения он провёл один успешный бой, а теперь ему предстоит встреча с другой жертвой Махачева – Дэви Рамосом. Дуэль обещает стать непредсказуемой.
В предварительных боях также выступит Джозеф Даффи, который когда-то побеждал Конора Макгрегора. Сейчас в пассиве Даффи два поражения кряду, и ему крайне необходима победа над Хоэлем Альваресом.
Закрывать первую часть турнира будет встреча с участием ещё одного россиянина. Хадис Ибрагимов померится силами с дебютантом лиги, украинцем грузинского происхождения Романом Долидзе. Положение Ибрагимова незавидное. После двух боёв в UFC в его пассиве два поражения и ещё одна неудача может привести к отчислению, так что Хадису нужно идти ва-банк. Посмотрим, справится ли он с давлением. Пожелаем экс-чемпиону М-1 удачи и будем держать кулаки за всех наших бойцов.
- 17 июля 2020
-
16:01
-
15:05
-
14:02
-
13:00
-
11:31
-
10:22
-
09:39
-
09:03
-
00:57
- 16 июля 2020
-
23:31
-
22:30
-
21:17
-
19:57
-
19:05
-
17:31
-
16:21
-
16:00
-
15:02
-
14:06
-
13:22
-
13:03
-
12:20
-
11:41
-
11:01
-
10:15
-
09:39
-
09:01
-
08:35
-
08:11
-
07:25
-
05:17
-
03:16
-
03:09
- 15 июля 2020
-
23:55
-
22:43