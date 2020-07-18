«Благослови Господь его левый хук». Гастелум отправил на пенсию легенду UFC. Видео

«Бойцовский остров» постепенно превращается в обыденность – на острове Яс пройдёт третий подряд турнир по смешанным единоборствам. В программе – поединок за пояс наилегчайшего веса и мощный состав участников. Вторым по статусу боем вечера будет встреча Келвина Гастелума и Джека Херманссона. Норвежца ждёт тяжелое испытание: Гастелум идёт на серии из двух поражений и твёрдо намерен её прервать. К тому же американский спортсмен хорош в борьбе и обладает могучим ударом. Отлично рассказать об этом мог бы член Зала славы UFC Майкл Биспинг.

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4 ноября 2017 года Биспинг по прозвищу Граф потерял титул чемпиона UFC, попавшись на удушающий приём Жоржа Сен-Пьера. Уже через 21 день отчаянный британец вновь вышел в октагон, решив отыграться на Келвине Гастелуме. Тот проиграл свой последний бой и выглядел удобным соперником для Биспинга, рассчитывающего побыстрее закрыть поражение. К тому же Гастелум сравнительно недавно перебрался в средний вес, что его заставил сделать сам Дана Уайт: президент UFC устал от регулярных проваленных весогонок. Были у Келвина и проблемы с наркотиками, на которых он периодически попадался.

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Гастелум перед поединком пообещал всех удивить и сдержал своё слово. Спортсмены отказались от какой-либо разведки, сразу начав жёстко работать в стойке. Биспинг неплохо попадал и казалось, что он как минимум не уступает более молодому оппоненту. Внезапно всё закончилось: в середине первого раунда Гастелум ловко уклонился от удара и пробил могучую встречную двойку. Граф рухнул, как подкошенный, после чего получил ещё несколько жёстких добивающих ударов. Больше Биспинг в октагон не выходил, слишком серьёзные проблемы со зрением он получил за долгие годы боёв. После череды операций ему пришлось вставить искусственный глаз.

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Позже Биспинг признал, что драться после такого короткого перерыва было ошибкой: «Всё сложилось не в мою пользу – все это знают и видели. Мне казалось, что я чувствовал себя отлично, выходя на этот бой. Оглядываясь назад, считаю ли я, что был перетренирован, физически и эмоционально утомлён? Да, так и было, но проблема в моём гипертрофированном эго, которое говорило мне, что я могу побить Гастелума. В результате он поймал меня замечательным левым хуком, которым отправил меня на канвас. Благослови Господь этот удар. Как я уже сказал, это была большая игра, и по ряду причин, неправильный выбор, но я ни о чём не жалею. В тот момент мне казалось, что я всё делаю правильно, так что нет смысла об этом сожалеть».

Гастелум получил награду «Выступление вечера» и в следующем бою одолел Роналдо Соузу. Американец планировал стать чемпионом, но в поединке за временный пояс уступил великолепному Исраэлю Адесанье. Следом Гастелум проиграл и англичанину Даррену Тиллу. Уроженца Калифорнии к тому же поймали на жульничестве: при взвешивании он опёрся на плечо своего тренера. Учитывая прошлые проблемы Гастелума с лишним весом и приёмом наркотиков, после такого проступка многие поставили на нём крест. Завтра Келвин сделает всё, чтобы реанимировать карьеру и посрамить скептиков. Ему только 28 лет – всё ещё впереди.