«Благослови Господь его левый хук». Гастелум отправил на пенсию легенду UFC. Видео

«Бойцовский остров» постепенно превращается в обыденность – на острове Яс пройдёт третий подряд турнир по смешанным единоборствам. В программе – поединок за пояс наилегчайшего веса и мощный состав участников. Вторым по статусу боем вечера будет встреча Келвина Гастелума и Джека Херманссона. Норвежца ждёт тяжелое испытание: Гастелум идёт на серии из двух поражений и твёрдо намерен её прервать. К тому же американский спортсмен хорош в борьбе и обладает могучим ударом. Отлично рассказать об этом мог бы член Зала славы UFC Майкл Биспинг.
4 ноября 2017 года Биспинг по прозвищу Граф потерял титул чемпиона UFC, попавшись на удушающий приём Жоржа Сен-Пьера. Уже через 21 день отчаянный британец вновь вышел в октагон, решив отыграться на Келвине Гастелуме. Тот проиграл свой последний бой и выглядел удобным соперником для Биспинга, рассчитывающего побыстрее закрыть поражение. К тому же Гастелум сравнительно недавно перебрался в средний вес, что его заставил сделать сам Дана Уайт: президент UFC устал от регулярных проваленных весогонок. Были у Келвина и проблемы с наркотиками, на которых он периодически попадался.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте UFC
Гастелум перед поединком пообещал всех удивить и сдержал своё слово. Спортсмены отказались от какой-либо разведки, сразу начав жёстко работать в стойке. Биспинг неплохо попадал и казалось, что он как минимум не уступает более молодому оппоненту. Внезапно всё закончилось: в середине первого раунда Гастелум ловко уклонился от удара и пробил могучую встречную двойку. Граф рухнул, как подкошенный, после чего получил ещё несколько жёстких добивающих ударов. Больше Биспинг в октагон не выходил, слишком серьёзные проблемы со зрением он получил за долгие годы боёв. После череды операций ему пришлось вставить искусственный глаз.
Позже Биспинг признал, что драться после такого короткого перерыва было ошибкой: «Всё сложилось не в мою пользу – все это знают и видели. Мне казалось, что я чувствовал себя отлично, выходя на этот бой. Оглядываясь назад, считаю ли я, что был перетренирован, физически и эмоционально утомлён? Да, так и было, но проблема в моём гипертрофированном эго, которое говорило мне, что я могу побить Гастелума. В результате он поймал меня замечательным левым хуком, которым отправил меня на канвас. Благослови Господь этот удар. Как я уже сказал, это была большая игра, и по ряду причин, неправильный выбор, но я ни о чём не жалею. В тот момент мне казалось, что я всё делаю правильно, так что нет смысла об этом сожалеть».
Гастелум получил награду «Выступление вечера» и в следующем бою одолел Роналдо Соузу. Американец планировал стать чемпионом, но в поединке за временный пояс уступил великолепному Исраэлю Адесанье. Следом Гастелум проиграл и англичанину Даррену Тиллу. Уроженца Калифорнии к тому же поймали на жульничестве: при взвешивании он опёрся на плечо своего тренера. Учитывая прошлые проблемы Гастелума с лишним весом и приёмом наркотиков, после такого проступка многие поставили на нём крест. Завтра Келвин сделает всё, чтобы реанимировать карьеру и посрамить скептиков. Ему только 28 лет – всё ещё впереди.
- 18 июля 2020
-
13:23
-
12:00
-
11:03
-
09:39
-
05:26
-
00:23
- 17 июля 2020
-
23:41
-
22:55
-
21:57
-
21:46
-
20:53
-
19:41
-
18:20
-
17:20
-
16:01
-
15:05
-
14:02
-
13:00
-
11:31
-
10:22
-
09:39
-
09:03
-
00:57
- 16 июля 2020
-
23:31
-
22:30
-
21:17
-
19:57
-
19:05
-
17:31
-
16:21
-
16:00
-
15:02
-
14:06
-
13:22
-
13:03