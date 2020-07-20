Боец UFC повторил удивительный трюк Нео из «Матрицы» и получил приз — $ 50 тыс. Видео

Накануне в Абу-Даби состоялся очередной турнир UFC в рамках «Бойцовского острова». Событие включало в себя массу любопытных и увлекательных боёв. Российского болельщика своими победами порадовали Аскар Аскаров и Арман Царукян.

Но настоящий фурор произвёл боец из Киргизии. Рафаэль Физиев провёл великолепный бой с одним из самых опасных парней в своём дивизионе Марком Дьякисе. Харизматичный Рафаэль с первых минут поединка продемонстрировал, насколько он настроен на победу. Плюс, совершенно очевидно, его план на бой оказался действеннее, чем у оппонента.

Физиев неожиданно для многих доминировал над соперником и в стойке, и в партере. В итоге он довёл соперника, который славится своей ударной техникой, до такого состояния, что тот от безнадёги и сам уже рад был перебраться на настил ринга, чтобы нанести оппоненту хоть какой-то урон.

Ну и два главных эпизода, которые окончательно надломили моральный дух Дькисе – это просто на грани компьютерного спецэффекта. Через минуту после начала третьего раунда Диакьезе нанёс мощный удар левой ногой. Обычно можно было ожидать, что Физиев либо заблокирует удар, либо примет его, поскольку нога вылетела с приличной скоростью. Это была вторая попытка исполнить свой фирменный удар. И если в первом эпизоде Марк сумел зацепить корпус Физиева, то второй был точной копией трюка из «Матрицы».

Все мы помним момент, когда Нео попрал законы земного тяготения и увернулся от летящих в него на уровне груди пуль. Это был один из самых запоминающихся эпизодов блокбастера. И трюк, который проделал Физиев, не мог пройти незамеченным. Это был впечатляющий трюк. В итоге сам бой мастер из Киргизии выиграл. Более того, его поединок был отмечен как самый зрелищный на турнире. И как следствие оба бойца дополнительно к своим гонорарам заработали по $ 50 тыс.

На самом деле, именно от этого парня мы имели все основания ожидать ярких свершений. С момента подписания контракта с UFC в апреле 2019 года Рафаэль отличался в каждом своём поединке. Он забрал премию за перформанс вечера уже в дебютном своём бою.

Знающие Физиева люди отлично понимают, откуда у него такие удивительные навыки и необычная для бойцов ММА стойка. Всё просто: Рафаэль много лет занимался муай-тай, провёл более 200 любительских боев, трижды становился чемпионом Киргизии и даже завоевал серебряную медаль чемпионата мира по муай-тай.

Запомните этого бойца, его бои в лучшей лиге обязательны к просмотру!