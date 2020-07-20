Лишён титула и жизни. Трагедия цыганского боксёра, замученного в немецком концлагере

Все мы зачастую оспариваем тезис о том, что спорт находится вне политики. В каждом случае предвзятого судейства или допинг-скандала нам мерещится тень влияния сильных мира сего. Но мы с вами счастливые люди, которым не довелось видеть своими глазами, насколько разрушительные последствия может нести в судьбы спортсменов политика. «Чемпионат» открывает цикл статей о том, каково приходилось жить неугодным боксёрам в условиях диктатуры. Сегодня речь пойдёт о трагедии немца цыганского происхождения Иоганна Тролльмана, жившего в эпоху нацистской Германии.

Начало

Иоганн появился на свет в семье Синти (западная ветвь цыган) 27 декабря 1907 года в городке Гифхорн, что в Нижней Саксонии. О его детстве известно немного. Он рос в многодетной семье, в которой кроме него воспитывалось ещё восемь детей. Боксом Иоганн начал заниматься в возрасте 8 лет. В юношестве Тролльман по прозвищу Рукели несколько раз выигрывал чемпионат Северной Германии и принимал участие в чемпионатах страны.



Бокс в нищей и обескровленной Веймарской республике был популярным видом спорта, а потому популярность Тролльмана, даже невзирая на то, что он выступал в любителях, росла. Но в 1928 году его постигло первое разочарование, по неубедительным причинам атлета отцепили от состава сборной Германии, отправляющейся на Олимпиаду в Амстердаме, заменив его боксёром, которого Рукели неоднократно побеждал. Такая несправедливость заставила нашего героя пойти на радикальный шаг и тогда он перешёл в профессионалы.

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Слава, титул и…. нацисты

Тролльман стал профессионалом в 1929 году, наняв себе в помощники берлинского менеджера Эрнста Зирзова. Иоганн очень быстро завоевал любовь поклонников. Исследователи его карьеры говорили, что стиль боксёра опережал то время. Прекрасная работа ног Рукели сейчас сравнивается с тем, что вытворял на ринге Мохаммед Али. При этом также, как и Али, он умел выматывать соперников, а потом наносить сокрушительные удары. В общем-то, на немецких рингах всходила настоящая звезда – прекрасный боксёр, с красивой манерой ведения боя и яркой внешностью. Да-да, с тех пор ничего не изменилось и спрос на таких спортсменов был всегда. Уже в 1930 году Тролльман одержал 10 побед, а с 1932 года он бился только с элитными боксёрами, причём дрался в полусреднем, среднем и полутяжёлом весе.

Фото: Schirner/Getty Images

В целом, всё складывалось замечательно. Но потом наступил 1933 год. К власти в Германии на реваншистских настроениях пришла Национал-социалистическая немецкая рабочая партия во главе с Адольфом Гитлером. За лозунгами возрождения «великой страны» нацисты прятали человеконенавистническую политику, которая касалась не только евреев, но и цыган. Так что вместе с началом 1933 года жизнь Тролльмана круто поменялась.



Все боксёрские клубы страны реорганизовывались и должны были стать «арийскими», предполагалось, что из них исключат всех членов не немецкого происхождения. Так, из страны бежал немец еврейского происхождения Эрих Зелиг, владевший титулом в среднем весе и являвшийся потенциальным соперником Тролльмана. Но Иоганн не последовал примеру более старшего коллеги и тем самым положил начало той трагедии, которая с ним произошла.

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В июне 1933 года его ждал поединок за звание чемпиона Германии в полутяжёлом весе. Соперником Рукели стал давний знакомый Адольф Витт, с которым он уже бился трижды. Невзирая на политическое давление, Иоганн не отказался от шанса побороться за чемпионский венок и вышел на бой. В ринге он деклассировал оппонента, великолепно маневрируя на ногах и разбивая соперника молниеносными выпадами. Когда стало ясно, что Витт проиграл бой в одну калитку, представители НСДАП пытались протянуть идею признать встречу несостоявшейся, но недовольный гул толпы, рисковавший перерасти в массовые беспорядки, заставил всё же объявить Тролльмана новым чемпионом страны.



Это был серьёзный репутационный удар по всей идеологии, ведь мало того, что титул чемпиона страны проиграл «ариец», сделал он это в бою с цыганом, которых расовая теория считала неполноценными людьми. Учитывая это, политики пошли, казалось бы, на крайние меры и через шесть дней известили Тролльмана письмом о том, что тот лишён звания чемпиона. Причиной назывался плохой бокс. По мнению авторов письма, манера Рукели не соответствовала тому, как должен биться истинный немец. В частности, в вину ставилось и то, что он благодаря работе ног легко уходил от ударов соперника и не хотел настоящей драки на кулаках.



Чуть более чем через месяц Тролльман снова вышел на ринг и на этот раз просто попытался показать форму протеста режиму. В преддверии поединка с Густавом Эдером Тролльмана известили, что он обязан отказаться от своей манеры ведения боя, называемой «цыганским танцем», а иначе будет лишён лицензии. Тогда Рукели ценой собственного здоровья превратил вечер бокса в фарс. Напудрив лицо и тело добела, осветлив волосы при помощи перекиси, он выходил на ринг, как «истинный немец». Что касается боя, то Иоганн попросту стоял в центре ринга и не оказывая сколь-нибудь серьёзного сопротивления Эдеру, отбивал удары лицом. Его хватило на пять раундов, после чего избиение было окончено, а «победа» досталась Густаву. С той поры он выступал в качестве боксёра на ярмарках и по сути уже поставил крест на карьере, проиграв восемь из десяти следующих поединков. Но это был далеко не конец печальной истории.

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Стерилизация, концлагерь, смерть

В сентябре 1935 года жизнь национальных меньшинств в Германии ещё более усложнилась. Режим принял так называемые Нюрнбергские расовые законы, по сути превращавшие евреев и цыган в бесправную категорию лиц второго сорта. Тролльман, понимая, что связь с ним грозит и членам его семьи, в 1938 году развёлся с женой, дабы возлюбленная и их дочь чувствовали себя спокойнее. В том же году он впервые попал в трудовой лагерь. Освободившись из него, некоторое время бывший чемпион Германии прятался в лесах, дабы избежать новых преследований. Но цепкая рука нацизма всё же обнаружила Рукели и в том же 1938 году, наряду со множеством других цыган, он был стерилизован. Невзирая на этот страшный факт, он оставался годным к военной службе и вскоре Тролльмана призвали в ряды вермахта.

Фото: Ullstein Bild/Getty Images

Сведения из разных источников говорят о том, что Иоганн принимал участие в боевых действиях на территории Польши, Бельгии (павшей практически без сопротивления) и Франции. В 1941 году Иоганн получил ранение и дальше сведения о его судьбе разнятся. Одни источники указывают, что, излечившись, он вернулся в армию и был арестован летом 1942 года после того, как в Германии ужесточили политику в отношении цыган. Другие пишут, что в 1941 году Тролльмана признали непригодным к службе после ранения и после уже арестовали. Как бы то ни было, в 1942 году он попал в концентрационный лагерь в Нойеннгаме, что в Гамбурге.



Здесь Рукели пытался вести себя как можно тише и оставаться незамеченным. Но комендант признал в нём некогда лихого красавца-спортсмена и заставил по ночам тренировать персонал. По сути Тролльман превратился в боксёрскую грушу. Без полноценного питания и после трудовых часов в лагере, он вынужден был драться с людьми, пропитанными ненавистью. В этих условиях комитету заключённых удалось инсценировать смерть Тролльмана и под вымышленным именем перевести его в лагерь в Виттенберге.

Невзирая на пошатнувшееся здоровье и откровенно плохой внешний вид, Тролльмана узнали и здесь. Вскоре ему организовали бой с так называемым «капо», сотрудником лагеря, сотрудничающим с комендатурой и получавшим за это привилегии. Иоганн, как в лучшие годы, не оставил шансов Эмилю Корнелиусу и одержал победу. Коллаборант не сумел выдержать такого унижения и заставил Тролльмана работать в лагере весь день. Когда у того совсем не оставалось сил, Корнелиус убил его лопатой. Вероятнее всего, это случилось в 1943 году, хотя некоторые источники датой смерти боксёра указывают и 1944 год. Гибель экс-чемпиона списали на несчастный случай.



В 2003 году Тролльман был реабилитирован. Ему посмертно вернули титул чемпиона Германии и отправили пояс его потомкам. В честь него в Германии снят фильм, названа улица и установлен мемориал.