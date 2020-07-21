Катались по крови, как по льду. Самый жёсткий поединок датского Локомотива. Фото

25 июля в Абу-Даби (ОАЭ) состоится четвёртый за две недели турнир UFC на «Бойцовском острове». За именами Роберта Уиттакера, Даррена Тилла, Фабрисиу Вердума и Александра Густафссона теряется внимание к участникам предварительного карда. Между тем, в нём выступит датчанин Николас Далби – боец с очень интересной и поучительной историей и, кроме того, участник одного из самых кровавых поединков в истории ММА.

Взлёт Николаса Далби

16 ноября 1984 года в датском городе Силькеборге появился на свет Николас Далби. Будучи тинейджером, он подвергался издевательствам со стороны сверстников, из-за чего решил заняться карате. После пяти лет тренировок Николас понял, что единоборства его стезя, и перешёл к тренировкам по ММА в крупнейшем зале Копенгагена.

Проведя пять поединков в любителях, Далби перебрался в профессионалы. Дебют состоялся в датском промоушене Fighter Gala в 2010 году. Очень скоро Николас, получивший прозвище Локомотив, стал приобретать популярность. Слава о его нокаутирующем ударе разнеслась по стране и уже в пятом бою он завоевал титул чемпиона лиги. Всё шло как по маслу: после 10 боёв в профи он не только сохранил пояс, но и получил приглашение от известного промоушена Cage Warrior. Николасу сразу дали чемпионский бой, и он не подвёл, эффектно нокаутировав украинца Сергея Чурилова. Следом была ещё одна защита титула, после чего последовало приглашение в UFC.

В лучшую лигу мира Николас пришёл с идеальным профессиональным рекордом (13-0) и в первом бою победил неуступчивого Элизеу Залески дос Сантоса. Случилось это в мае 2015 года. Уже через пять месяцев Далби устроил настоящую войну в октагоне с будущим претендентом на титул Дарреном Тиллом, поединок завершился ничьей. Казалось, что впереди датчанина ждут большие свершения, но не тут-то было.

Фото: Dolly Clew/Cage Warriors

Поражения, алкоголизм, депрессия

В апреле 2016 года Николас выступил на турнире UFC в Хорватии, где ему должен был противостоять Бартош Фабински. Но поляк снялся с турнира, и на бой с Далби вышел Зак Каммингс. Судя по всему, датчанин не был готов к такому развитию событий, потерпев первое поражение в карьере. Ещё через пять месяцев скандинав уступил Петеру Соботте, после чего был немедленно отчислен из промоушена. Казалось бы, два поражения кряду не самый веский повод для отчисления. Но, судя по всему, в UFC знали и о других проблемах бойца.

После того поражения Далби не выступал более полутора лет. Оказалось, что он боролся с алкоголизмом и депрессией, которые, по его же словам, и привели к поражениям в октагоне. Спортсмен пустился в откровения только после того, как справился с проблемами. Николас подчеркнул, что возвращение в спорт – его главная битва. Поначалу казалось, что он эту битву проиграет. На турнире Gage Warriors 93 датчанин уступил Карло Педерсоли. Но вскоре Локомотив набрал обороты и не только одержал три победы кряду, но и завоевал титул временного чемпиона лиги. В июне 2019 года его ждал бой за полноценный пояс чемпиона. По сути, это был трамплин, позволявший вернуться в UFC, и поединок получился шикарный.

Фото: Dolly Clew/Cage Warriors

Самый кровавый бой ММА 2019 года

29 июня 2019 на шоу Cage Warriors 106 состоялось несколько титульных встреч, главной из которых была схватка Николаса Далби и Росса Хьюстона.

Уже в первом раунде Далби получил глубокое рассечение, его лицо начала заливать кровь. Во второй пятиминутке мощный датчанин разбил сопернику нос, и серьёзное кровотечение открылось уже у Хьюстона. С этого момента канвас начал обильно покрываться кровью, и в какой-то момент бойцы перестали держаться на ногах, потому что клетка превратилась в каток. В этих условиях рефери Марк Годдард сначала приостановил бой, а затем признал его несостоявшимся, потому что продолжать драться на скользком канвасе было опасно. Оба участника дуэли показали беспримерную волю к победе и стойкость духа. Было особенно здорово, когда после окончания поединка соперники тепло обнялись и приветствовали друг друга. Это была настоящая битва гладиаторов.

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Возвращение в UFC

Впечатляющее возвращение Далби в большой спорт не прошло незамеченным в UFC. Матчмейкеры, пребывающие в поисках ярких бойцов, с удовольствием вернули Николаса в промоушен. Первый бой после возвращения он провёл на турнире в родной Дании. Там он победил опытнейшего Алекса Оливейру и доказал, что не зря вернулся в лучшую лигу мира. Теперь его ждёт встреча с Джесси Ронсоном, который проведёт первый бой после возвращения в UFC, и что-то подсказывает, что схватка сможет претендовать на получение «Боя вечера».

Далби – яркий пример того, как человек с помощью характера и воли может справиться со многими невзгодами. После победного возвращения в UFC боец не скрывал эмоций и подчеркнул, что одержал победу в битве с самим собой.

«Это воплощение всего, над чем я работал. Я страдал от депрессии, боролся с самим собой, но смог вернуться и снова драться. Я выиграл личную битву с самим собой и сумел вернуться в UFC. Не так уж много людей способны на это. Мне помогают разговоры о моих прежних проблемах. Это помогло мне справиться с ними. Если моя история поможет хоть одному человеку, её стоит рассказывать», — говорил Николас.