Самый быстрый нокаут Александра Емельяненко. Британский качок упал за 11 секунд. Видео

В 2004 году Александр Емельяненко входил в число самых перспективных бойцов мира. Брат Последнего Императора выступал в японском промоушене Pride, начав карьеру с трёх побед. Потом случилось поражение от Мирко Крокопа, закономерно списанное на отсутствие у Александра опыта, но Емельяненко-младший извлёк из неудачи необходимый урок. В следующем бою он одолел Карлуса Баррету, после чего уже через 22 дня вышел драться с англичанином Джеймсом Томпсоном.
Бойцовский рекорд британского спортсмена смотрелся достойно (6-1) и включал в себя победы над Дэном Северном и Марком Годдардом. Последний побывал в нокауте от Томпсона дважды, после чего решил сменить профессию: сейчас Годдард входит в судейскую элиту UFC. До спортивной карьеры Томпсон выбивал долги и работал вышибалой в клубе, параллельно увлекаясь культуризмом и единоборствами. Огромный британец с накачанными мышцами выглядел устрашающе и всячески пытался запугать Емельяненко, даже на ринге продолжая корчить гримасы. Впрочем, ему это не помогло.
Томпсон начал бой красиво: он с огромной скоростью бросился на соперника, словно стремясь раздавить его. Не ожидавший такого разгона Емельяненко упал, будто сбитый поездом. Но он мгновенно поднялся и начал сдерживать напирающего Томпсона. Бойцы обменялись быстрыми ударами, и тут же обнаружилась разница в классе: на фоне Емельяненко британец выглядел как второразрядник. Россиянин донёс до головы Томпсона несколько пушечных попаданий, на что англичанин ответил только кривыми тычками. Накачанная шея не помогла Джеймсу, рухнувшему после очередного удара с левой. Судья не позволил Емельяненко добить оппонента, явно находившегося в состоянии грогги. 11 секунд – самая быстрая победа в карьере Александра.
Британец ещё с трудом поднимался, а победителя уже поднимал в воздух счастливый Фёдор Емельяненко. Тогда между знаменитыми братьями ещё не пробежала чёрная кошка и они искренне поддерживали друг друга. Впереди у Александра была насыщенная жизнь: огромное количество боёв, регулярные скандалы и даже отсидка в тюрьме. В последние годы боец активно ведёт себя в социальных сетях, умело наращивая собственную популярность. Совсем скоро, 24 июля, Емельяненко-младший встретится с Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107.
Томпсон после поражения от Емельяненко оформил серию из шести побед, дерясь часто и охотно. Однако вскоре пошли регулярные неудачи, из-за чего Джеймс перестал котироваться в качестве топ-бойца. Британец встречался с такими звёздами, как Кимбо Слайс и Алистар Оверим, неизменно проигрывая. В 2017 году гигант завершил карьеру, проиграв Филу Де Фрайсу под эгидой промоушена Bellator.
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