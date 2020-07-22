Нокаут года и чемпионский пояс. Как Сёгун стал вторым чемпионом Pride и UFC. Видео

Приближается заключительный июльский турнир UFC. Судя по составу, он обещает быть захватывающим. В его соглавном событии выступит экс-чемпион лиги в полутяжёлом весе легендарный Маурисио Руа. Карьера Сёгуна подходит к концу, он и сам признаёт, что в запасе у него остаётся всего парочка боёв. Но предстоящее выступление Руа заставляет нас вспомнить о его славных победах. В 2010 году боец стал автором лучшего нокаута года, отправив «спать» другого легендарного бойца – Лиото Мачиду.

Маурисио Руа – Лиоту Мачида. Начало

Сёгун Руа и Мачида впервые встретились на турнире UFC 104 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в октябре 2009 года. Тогда они стали участниками главного события, а на кону схватки стоял титул чемпиона в полутяжёлом весе, то была первая защита пояса для Лиоту. Схватка прошла под диктовку Маурисиу. Но судьи единогласно отдали победу его сопернику, что вызвало массу споров. Мало того что на стороне Руа оказалось множество бойцов, так ещё и президент лиги Дана Уайт не увидел в произошедшем в октагоне победы Мачиды. Статистические данные также показали, что превосходство по всем показателям было на стороне Руа. В этих условиях реванш был неизбежен.

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Нокаут года

Повторная встреча Руа и Мачиды была запланирована на 8 мая. Турнир UFC 113 прошёл в Монреале и вызывал огромный ажиотаж. В основном карде выступили такие мастера, как Мэтт Митрион, Кимбо Слайс, Джереми Стивенс и Пол Дэйли. Но все ждали главного события и реванша. И надо сказать, что ожидания оправдались на все сто.



Сёгун, видимо, не желающий во второй раз полагаться на решение судей, сразу же начал агрессивно. Мачида, вероятнее всего, не ожидал такого развития событий и был ошеломлён. В одном из эпизодов Руа всерьёз потряс соперника, и тот, явно пребывая в состоянии грогги, начал отступать практически по прямой и без ударов. Руа бросился догонять противника. Через мгновение бойцы снова оказались в центре октагона, но ни это, ни попытки контратаки уже не могли спасти Лиоту. Ещё одно жёсткое попадание от Маурисиу отправило Мачиду на канвас, а дальше Сёгун занял позицию фул-маунт и просто забросал несчастного соперника тяжелейшими «бомбами». Рефери вмешался с опозданием.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте UFC.

Таким образом, Руа не только взял реванш и стал новым чемпионом лиги в полутяжёлом весе, но и вошёл в историю как второй боец, обладавший титулами как в лиге Pride, так и в UFC. Эффектная победа, как говорилось выше, была признана «нокаутом года».

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Что было дальше?

Маурисиу Руа потерял титул чемпиона уже в следующем поединке, проиграв на тот момент ещё молодому и голодному до побед Джону Джонсу. После того он практически регулярно чередовал победы и поражения и так и не смог вернуться на прежний уровень. Сейчас его лучшие годы позади, и очевидно, что задача-максимум – красиво завершить карьеру. Минувший бой, в котором он дрался с Полом Крэйгом, завершился вничью.

Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Что касается Мачиды, тот ещё дважды бился за титул – в полутяжёлом и среднем весах, но в обоих случаях не снискал лавров победителя. Выступления в UFC он завершил на мажорной для себя ноте, нокаутировав в 2018 году Витора Белфорта. Последние три поединка Лиоту провёл в Bellator, где держится на достойном уровне.



Что ж, в преддверии очередного выступления Руа пожелаем ему удачи и надеемся, что он сможет показать свой прежний оскал.