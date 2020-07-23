KOld Wars в Минске: россиянин Чаниев против украинца Мельника

Сегодня, 23 июля, в Минске состоится первый боксёрский турнир серии KOld Wars. В карде шоу запланировано три поединка. В главном из них выступит экс-претендент на титул чемпиона мира в лёгкой весовой категории Иса Чаниев (13-3, 6 КО). Противостоять ему будет перспективный украинец Владислав Мельник (11-1, 6 КО).

Напомним, что в 2019 году Чаниев боролся за звание чемпиона мира, но уступил Ричарду Комми. После этого он появился на ринге в октябре и неоднозначно уступил Павлу Маликову. Теперь Иса попытается вернуться на победную стезю.

В преддверии важного боя Иса рассказал, как прошёл его тренировочный лагерь во время карантина, поделился мнением о сопернике и поведал о дальнейших карьерных планах.



— Как прошёл карантин и как удавалось поддерживать форму?

— Карантин прошёл без проблем, тренировался ежедневно, к любому вызову и в любое время готов. Работал в домашних условиях. Вместе со старшим братом тренировались. Лапы, мешки, функциональная подготовка.



— Были ли проблемы с поездкой в Минск, как добирались?

— Добрались до места турнира отлично, никаких проблем не возникло. Меры предосторожности? Здесь всё соблюдается, никто не ходит без масок. Кроме того, перед турниром я прошёл полный медосмотр, всё в порядке.



Что думаешь о сопернике? Владислав Мельник очень перспективный и амбициозный боксёр, будет хороший поединок. Именно такого противника я и хотел. Он сильный проспект. Я принимаю этот поединок как жёсткий вызов и у меня нет никакой недооценки. Это не промежуточный бой.

— Не так давно ты боксировал с Ричардом Комми и дрался за титул. Хотелось бы снова выступить в США?

— Конечно, дальше мне бы хотелось снова проводить бои в США. Когда готовился к Комми, то прибыл в США лишь за двенадцать дней до боя. Тогда я успел провести 2-3 спарринга, всё получилось очень спонтанно. После поражения я отказался боксировать в апреле, потому что ещё не восстановился психологически. Потом был бой с Маликовым, и, я считаю, что победил, это 100%. Сейчас я восстановился психологически и готов. По воле Всевышнего всё нормально.



— Если развивать тему Комми, он также проиграл минувший бой и должен выбираться из некой ямы. Как думаешь, возможно ли получить с ним реванш и хотелось ли бы тебе такой встречи?

— Сейчас меня ждёт главный бой жизни, а дальше мне бы, конечно, хотелось получить реванш с Комми.

— А дальше Ломаченко?

— Ну, конечно, бои за титул. Сейчас я работаю с промоутером Алом Сиестой, и он устраивает большие турниры по всему миру. Я готов к предстоящему поединку на все 100%. И планирую работать с ним и в дальнейшем.



Добавим, что Владислав Мельник действительно считается очень технически подкованным боксёром. Единственное поражение в карьере он потерпел в бою за звание чемпиона Украины среди профессионалов. Тогда он уступил Мишико Беселии.



Что касается других поединков турнира, то во втором среднем весе состоится дуэль Сергея Горохова и Левана Шонии. А в первом полусреднем весе телезрители смогут понаблюдать за схваткой бывшего участника чемпионата мира и Олимпийских игр в составе сборной Азербайджана Гайбатуллы Гаджиалиева с Артёмом Айвазиди. Добавим, что Гайбатулла в прошлом бился с экс-претендентом на титул Денисом Шафиковым, а также такими мастерами как Георгий Челохсаев и Павел Маликов. Турнир обещает быть жарким.