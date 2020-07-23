Исмаилов силён не только в борьбе. Высокий рост не спас бразильца от нокаута. Видео

Завтра, 24 июля, состоится очередной турнир организации Absolute Championship Akhmat. В главном бою ACA 107 встретятся знаменитые Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Шансы бойцов примерно равны, несмотря на тот факт, что Исмаилов будет выступать в непривычной для себя весовой категории. В числе сильных сторон уроженца Нижнего Тагила – великолепная борьба, но Емельяненко нужно опасаться и быстрых рук оппонента. Исмаилов умеет бить так, что даже высокие бойцы падают, как подкошенные.
30 марта 2018 года Исмаилов в Москве встречался с бразильцем Ильдемаром Алькантарой. Победная серия Магомеда из шести поединков была под серьёзной угрозой: спортсмен по прозвищу Маражо мог похвастаться солидным именем в ММА. Алькантара провёл семь боёв в UFC, где в числе прочих одолел Альберта Туменова и Ричардсона Морейру. Перед встречей с Исмаиловым бразилец прервал череду неудач, победив в Ростове Артура Алибулатова.
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Исмаилов начал поединок уверенно, сразу начав наступать на соперника. Тот пропустил несколько ударов и стал действовать пассивно. На второй минуте Алькантара оказался в мини-нокдауне, пропустив попадание с правой. Бразилец избежал добивания, но продолжил встречать головой мощные «плюхи» Исмаилова. Тому не мешала даже разница в росте, составлявшая 13 сантиметров в пользу Алькантары. Постепенно Маражо разогрелся и стал идти в дерзкие размены, что не помогло ему добраться до конца раунда. На четвёртой минуте Исмаилов изобразил ложный удар в корпус, после чего с пушечной силой проверил на прочность челюсть бразильца. Тот рухнул к сетке, где Магомед спокойно его добил.
После победы Исмаилов практически ни слова не сказал о бое: тогда спортсмен активно раскручивал поединок с Владимиром Минеевым. В ходе интервью Исмаилов посвятил длинную речь своему будущему сопернику, находящемуся в зрительном зале. Именно тогда Магомед окончательно оформился как грамотный шоумен, а не только талантливый боец. Он пригласил Минеева в октагон «поговорить» и безостановочно шутил. Через несколько месяцев Исмаилов и Минеев наконец встретились в бою, но определить сильнейшего не удалось – судьи насчитали ничью.
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