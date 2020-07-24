ACA 107: бой Емельяненко и Исмаилова состоится! Саша тяжелее Маги на 23 кг. LIVE!!!

Здравствуйте, поклонники смешанных единоборств! Сегодня, 24 июля, в Сочи пройдёт долгожданный турнир по ММА – АСА 107. В карде бойцовского вечера значится 10 боёв. В главном событии сойдутся, пожалуй, самые яркие и неординарные бойцы современности — Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Бойцы на протяжении нескольких месяцев подогревали интерес к этому событию, активно пикируясь в социальных сетях.
Большинство специалистов предполагает, что это будет не показательный бой, а настоящее сражение. И симпатии большинства на стороне Магомеда, который на взвешивании показал 94,6 кг, а его оппонент – 117,1 кг. В былые годы были широко распространены бои в так называемой абсолютной весовой категории. И это как раз тот случай, когда средневес может изрядно попортить кровь тяжу.
Мы расскажем во всех подробностях, как будут развиваться события.
Весёлая открытая тренировка
Незадолго до боя Александр Емельяненко провёл открытую тренировку, на которой присутствовал и его соперник. Магомед Исмаилов пристально следил за упражнениями Александра, отпускал весёлые шутки и выглядел максимально добродушно. В октагоне у бойцов будет совсем другой настрой.
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