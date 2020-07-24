ACA 107: бой Емельяненко и Исмаилова состоится! Саша тяжелее Маги на 23 кг. LIVE!!!

Здравствуйте, поклонники смешанных единоборств! Сегодня, 24 июля, в Сочи пройдёт долгожданный турнир по ММА – АСА 107. В карде бойцовского вечера значится 10 боёв. В главном событии сойдутся, пожалуй, самые яркие и неординарные бойцы современности — Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Бойцы на протяжении нескольких месяцев подогревали интерес к этому событию, активно пикируясь в социальных сетях.

Большинство специалистов предполагает, что это будет не показательный бой, а настоящее сражение. И симпатии большинства на стороне Магомеда, который на взвешивании показал 94,6 кг, а его оппонент – 117,1 кг. В былые годы были широко распространены бои в так называемой абсолютной весовой категории. И это как раз тот случай, когда средневес может изрядно попортить кровь тяжу.

Мы расскажем во всех подробностях, как будут развиваться события.