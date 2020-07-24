Три нокаута, шикарная рубка россиянина и грузина и победа Чаниева. Итоги турнира KOld Wars

Мир спорта продолжает расправлять крылья после завершения жёсткого этапа карантина. Ещё одним подтверждением этого стал вечер профессионального бокса в Минске, который состоялся 23 июля. По именам турнир KOld Wars мог и не вызвать особого ажиотажа среди широкой публики, но думается, что все, кто решил посвятить досуг просмотру турниру, не пожалели.

Планировалось, что в Минске состоится три поединка, но технические моменты заставили организаторов в спешном порядке добавить в кард ещё две встречи, и пока они проходили, персонал вовсю настраивал работу звука, камер и света. Как бы то ни было, невзирая на то что повод для ещё двух поединков был забавный, нежданные дуэли получились красивыми.

В первой из них минчанин Евгений Макарчук (5-0, 3 КО) проводил пятый бой на профессиональном ринге, а его соперником был дебютант Михаил Серпученко. Последний явно волновался, что приводило к лишней суете. Макарчук же постоянно прессинговал, работал комбинационно и демонстрировал классную технику. В итоге в середине второго раунда оборона новичка профессионального ринга не выдержала и рефери зафиксировал досрочную победу Макарчука.

Вслед за этой парой на ринге появился ещё один дуэт из Беларуси. Вячеслав Борисёнок (3-0, 3 КО) встретился с ещё одним дебютантом Арсением Кобзевым. С первых секунд боксёры взяли высокий темп и демонстрировали отменную скорость. Особенно в этом преуспел Борисёнок, работавший жёсткими сериями. Кобзев до поры до времени терпел и даже огрызался одиночными контратаками. Но во втором раунде уверенная работа Борисёнка по этажам начала давать плоды. Точное попадание в печень от Вячеслава во второй трёхминутке стало для Кобзева роковым, и он вынужден был прекратить сопротивление.

После своеобразного разогрева от «юниоров» пришло время главных боёв. В первом из них встретились бойцы второго среднего веса. Калининградец Сергей Горохов (10-2-2, 6 КО) выходил на схватку с Леваном Шонией (15-19, 11 КО) после двух ничьих кряду. Что касается украинского грузина, тот приехал в Минск с серией из семи поражений, и мало кто питал иллюзии, что бой получится обоюдоострым. На деле же телезрители стали свидетелями битвы гладиаторов.

Шония с первых минут начал работать агрессивно. Да, он был прямолинеен и, словно танк, шёл на противника, но этого хватало, чтобы устроить Горохову нелёгкую жизнь. При этом Леван вкладывался, и казалось, что надолго его не хватит. Но в роли агрессора он выступал едва ли не половину боя. Россиянин в свою очередь больше работал на отходах и не раз изрядно потряс 35-летнего противника. Во второй половине поединка Сергей нащупал свой ритм работы, и Шония принял на себя немалый тоннаж ударов. К его чести, он держался молодцом и до последнего пытался переломить ход встречи. Как бы то ни было, избежать очередного поражения не удалось, судьи насчитали победу россиянина. После настоящей войны в ринге соперники тепло друг друга поприветствовали. Такие моменты всегда украшают профессиональный бокс. Затем Левана отправили в больницу, уж слишком много он нахватал в последних раундах.

Вслед за этой парой в ринге появились экс-участник Олимпийских игр и чемпионата мира Гайбатулла Гаджиалиев и опытный украинец Артём Айвазиди. Преимущество техничного россиянина ощущалось с первых секунд. Скоростной и более изобретательный, он классно отрабатывал по этажам, и очень скоро возрастной Айвазиди стал проседать. В пятой трёхминутке Артём оказался на канвасе, пропустив неприятный удар в корпус. Развязка наступила в седьмом отрезке. Гаджиалиев снова обрабатывал этажи Айвазиди и провёл несколько классных ударов в область печени и селезёнки. Украинец присел на колено, а рефери, видя, что особого желания у того продолжать нет, логично остановил бой и зафиксировал победу россиянина.

Наконец, главным событием вечера стало противостояние бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе Исы Чаниева (14-3, 6 КО) и украинца Владислава Мельника (11-2, 6 КО). Чаниев, выходивший на ринг после двух осечек, ещё до схватки отмечал, что его ждёт «бой жизни». Очевидно, что третья неудача кряду серьёзно бы ударила по его перспективам. Видимо, осознавая это, Чаниев испытывал психологическое давление, потому что, будучи фаворитом, неразрешимых задач перед соперником он не поставил.

Фото: Пресс-служба турнира KOld Wars

Молодой Мельник не терялся под натиском опытного противника и никак не реагировал на попытки Исы вывести его из равновесия. Более того, он принял такие правила игры и сам начал понемногу ёрничать в ринге, особенно когда удары Чаниева шли мимо. Поединок не обошёлся и без грязных моментов. Россиянин несколько раз попадал Мельнику в затылок, а тот в свою очередь устраивал в клинче едва ли не борьбу, а однажды и вовсе бросил Чаниева на канвас.

На фоне всего этого соперники не забывали непосредственно о боксе и радовали зрителей очень неплохой работой. В целом встреча получилась весьма напряжённой, и слишком большое преимущество Чаниева по очкам, насчитанное судьями после 10 раундов, кажется преувеличением. Видимо, сам Иса также понимал, что справился не на 5+, и отметил, что тренировочный лагерь получился скомканным из-за карантина.

Фото: Пресс-служба турнира KOld Wars

Как бы то ни было, победа есть победа. Иса возвращается после двух поражений и дальше будет искать ещё более жёсткого соперника. Что же касается турнира в целом, то он действительно получился на загляденье. Здесь было практически всё, чего обычно ждут зрители от красивого бокса.