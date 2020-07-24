«Пирожок», а где картошка?! Исмаилов жёстко нокаутировал Емельяненко. Видео

Долгожданный турнир ACA 107, вместивший в себя немало классных боёв, завершался мощной вывеской: Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов наконец-то встретились в октагоне. Позади остался перенос поединка из-за коронавируса и долгие месяцы великолепного трэштока. Знаменитые бойцы приложили богатое воображение и чувство юмора для раскрутки встречи, но основным блюдом всё равно должен был стать бой. Несмотря на тот факт, что Исмаилов выступал не в своей весовой категории, большинство коллег по ММА отдавали статус фаворита именно ему. Забегая вперёд — профессиональные спортсмены оказались правы.
Начало поединка вышло поистине сенсационным: Исмаилов смело пошёл вперёд и пробил точно в голову Емельяненко три жёстких боковых удара. Тот немного отступил и тут же оказался переведён в партер. Несмотря на свою базу самбо, Александр оказался откровенно «нулевым» на фоне умений Исмаилова. Тот всем весом давил на соперника, периодически изображал угрозу болевого приёма и безостановочно «обстреливал» Емельяненко. Брат Последнего Императора выглядел беспомощно, пытаясь лишь минимизировать получаемый урон.
Второй раунд получился почти копией первого, разве что Емельяненко не получил жёстких ударов в стойке. Исмаилов спокойно провёл тейкдаун и вновь перешёл к контролю. Магомед обрушивал на противника ноги и локти, но самыми жёсткими получались амплитудные «молоты» кулаками. Лицо Александра покрылось кровью из многочисленных сечек, казалось, что он держится из последних сил. После сигнала об окончании раунда Емельяненко с трудом добрался до своего угла.
В перерыве Александра пытались привести в чувство секунданты. На заключительный раунд он вышел с желанием удержаться в стойке, двигаясь максимально аккуратно. Впрочем, его осторожность только отсрочила перевод в партер, что Исмаилов провёл с помощью красивейшего броска. И вновь Магомед, у которого в этот вечер получалось буквально всё, начал засаживать «гвозди» в голову Александра. Судья поставил бой на паузу из-за крови, заливающей лицо Емельяненко, вскоре разрешив продолжить драку. Александр продержался только несколько секунд: Исмаилов вновь доминировал и почти без помех избивал соперника. Судье ничего не оставалось, кроме как завершить бой – победа Магомеда Исмаилова техническим нокаутом!
Исмаилов провёл, без преувеличения, блистательный бой. Он не обманул, рассказывая про детальную тактику и спарринги с похожими на Емельяненко бойцами. От первой и до последней секунды Магомед контролировал ход поединка и выглядел спортсменом принципиального иного класса. Всё случилось, как и предсказывал Исмаилов: соперник оказался для него «пирожком с картошкой, который легко съесть». Емельяненко уже в который раз подвело презрительное отношение к борьбе. Он забыл или утратил навыки, с помощью которых когда-то одержал немало побед. К тому же Александр оказался медленным и чересчур зажатым. Ему нужно кардинально меняться или же продолжать бить качков в боксёрских поединках.
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