Давид нокаутировал Голиафа. Емельяненко летал по клетке, как пёрышко. Фото

Турнира АСА 107 пришлось как следует подождать. Из-за пандемии коронавируса соревнования были надолго отложены, место проведения «переехало» из Москвы в Сочи. Ожидание не прошло зря: болельщики стали свидетелями целого ряда ярких поединков, а главный бой вечера превзошёл все возможные ожидания — Магомед Исмаилов сенсационно легко разобрался с Александром Емельяненко в третьем раунде.
Брат Фёдора Емельяненко не только оказался значительно слабее противника в борьбе, но и плохо работал в стойке. На старте поединка Александр пропустил несколько хлёстких ударов от соперника намного ниже себя ростом. Оказавшись в партере, Емельяненко-младший не смог выбраться из-под бойца, ранее никогда не сражавшегося в тяжёлой весовой категории. Два с половиной раунда Александр получал могучие удары Исмаилова, после чего судья решил остановить избиение. Великолепная победа Магомеда Исмаилова!
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