Удар ногой с разворота в стиле Mortal Combat. Американец отлетел как пушинка. Видео

Азиатский промоушен ONE Championship не очень известен на территории Европы и Америки, уступая в популярности раскрученным UFC и Bellator. Основанная в 2011 году организация имеет базу в Сингапуре и 70% её бойцов – выходцы из стран Азии. Промоушен специализируется не только на ММА: регулярно проводятся турниры по тайскому боксу, кикбоксингу и другим видам единоборств. Серьёзно «засветился» ONE в 2018 году, когда обменял в UFC своего чемпиона Бена Аскрена на Деметриуса Джонсона. Из знаменитых бойцов в организации также выступали Роджер Грейси, Брэндон Вера, Роман Гафуров и ещё несколько именитых спортсменов.



Низкую популярность ONE можно объяснить отсутствием большого количества звёзд. Среднестатистический российский или американский болельщик вряд ли будет разбираться в незнакомых ему китайцах, японцах или тайцах. Тем не менее следить за промоушеном стоит обязательно — там горячо приветствуют бескомпромиссный и атакующий стиль, приводящий к сочным нокаутам. Правила несколько отличаются от UFC: разрешены удары ногами по голове лежачего соперника, нет правила «трёх точек» и некоторых других ограничений.

Посмотреть видео можно в официальном аккаунте промоушена ONE в YouTube.

Красивые нокауты из ONE можно смотреть вечно, порой там попадаются настоящие алмазы. 20 апреля 2018 года на турнире Heroes and Honor сошлись американский боец Эндрю Леоне и представляющий Филиппины Кевин Белингон. Первый раунд прошёл в обоюдоострой борьбе, где преимуществом владел Белингон по прозвищу Глушитель. На старте второй пятиминутки филиппинец устроил зрелище в духе Mortal Combat: Леоне получил фантастический удар ногой в туловище с разворота и пролетел несколько метров до угла ринга. Подскочивший Глушитель нанёс десяток добивающих ударов и завершил бой – фантастическая победа!

После такого поражения Леоне, которому тогда не было и 30 лет, завершил спортивную карьеру. Во всяком случае его статистика официальных боёв заканчивается именно встречей с Белингоном. Глушитель же следом одержал победу над Мартином Нгуеном и приступил к трилогии с Бибиано Фернандесом. Беллингон трижды подряд встретился с бразильским спортсменом и уступил два раза, однако настойчиво требует реванша. Силы у него ещё есть.