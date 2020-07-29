Прохожий защищал инвалида от чемпионки мира по кикбоксингу. Парня убили одним ударом

В ночь с 26 на 27 июля в Барнауле произошла трагедия. Боксёр Михаил Старцев в изрядном подпитии в сопровождении своей подруги – чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной – устроил уличную драку, в которой убил простого прохожего.

Правоохранительные органы, которые ведут расследование этого дела, рассматривают несколько версий. По одной из них перворазрядник-боксёр Старцев и его подруга приставали на улице к человеку с тростью. Жена погибшего рассказала, что её муж Павел Рохлов вступился за него, призвав подвыпившую компанию, в которой, по её словам, была ещё одна женщина. В ответ на это на них накинулись кикбоксёрка и вторая дама.



Если отталкиваться только от видео, которые выложили в сеть многочисленные свидетели происшествия, то можно составить общую картину. У ночного кафе в Барнауле случилась массовая потасовка, в которой активное участие принимала чемпионка мира по кикбоксингу, которая применила навыки ударов ногами по кому-то из лежащих на асфальте участников потасовки. В ответ на это Рохлов ударил Ворогущину по лицу, отбросив её в сторону от дерущихся. И уже в следующую секунду Страцев со спины нанёс Павлу удар в скулу.

ВИДЕО

Рохлов рухнул на асфальт и больше не демонстрировал признаков жизни. Старцев же тем временем продолжил избивать человека, на помощь которому и прибежал погибший. При этом, экс-боксёр продолжал интересоваться о том, не ожил ли мужчина, которому он от всей души со спины врезал в челюсть. Увы, Павел в себя так и не пришёл, а медики, прибывшие на место преступления, зафиксировали смерть.



Светлана Рохлова, вдова убитого Павла Рохлова написала в «Инстаграме» большой пост:



«Старцев Михаил. Благодаря этому животному больше нет моего любимого мужа и отца троих детей, доброго, отзывчивого человека, который не мог пройти мимо, когда избивали инвалида! В руке у парня была трость (эта информация из материалов дела), он просто пытался отмахиваться от этих мразей!



Паша мой пришёл на помощь парню. Хотел разнять, но Ворогушина, мастер спорта по кикбоксингу, со своей подругой (сегодня узнаю все её данные) начали прыгать и избивать нас! После чего и был этот судьбоносный удар… и мгновенная смерть! Мгновенная!



Ни одна эта мразь не извинилась ни передо мной, ни перед родителями! Они просто решили сделать проще и добавили меня везде в чёрный список! Все, кто желают подключиться к этому делу и хоть как-то посодействовать, чтобы Старцеву дали минимальный срок, — мы вас уже знаем каждого! Весь список! Лучше отойдите в сторону и дайте этой мрази получить заслуженные 15 лет лишения! Не берите грех на душу! Его в любом случае ждёт наказание! В любом!

Услышьте меня и моего ребёнка 6-летнего! У вас у многих внуки этого возраста! Есть и сыновья, и дочери! Которые живут и радуют вас! А у нас рухнула жизнь 27.07.2020 навсегда…» — написала Рохлова в своём «инстаграме».



Показания сторон в ключевых моментах разнятся, но ясно одно: наличие нескольких видеозаписей инцидента, на которых видно, что погибший бежал на помощь лежащему человеку, которого уже пинали ногами, в пылу борьбы он ударил кикбоксёршу, а затем получил удар в голову от Старцева. Ну и о том, что удар наносился со спины, что у Рохлова не было ни единого шанса защититься, также отчётливо демонстрирует видео с места преступления.