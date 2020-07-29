Остаться непобеждённым. Кого нужно победить Хабибу, чтобы сохранить наследие

Ну вот и разрешилась одна из главных интриг в UFC. Президент лиги Дана Уайт накануне своего дня рождения объявил, что действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов 24 октября 2020 года проведёт бой с владельцем временного пояса Джастином Гэтжи. Что сказать, отличный подарок как для самого Даны, так и для всех поклонников смешанных единоборств.
О том, где пройдёт поединок, официально не сообщается. Но если отталкиваться от слов всё того же Уайта, у нас есть все основания полагать, что случится это на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Кстати, именно там, на острове Яс, один из братьев Хабиба Усман Нурмагомедов будет драться 31 июля.
Вся эта интрига подвисла после трагических событий, случившихся в семье Нурмагомедовых. После продолжительной борьбы с последствиями заражения коронавирусной инфекцией скончался отец Хабиба Абдулманап. Случилось это 3 июля, и подвис в воздухе не только вопрос о дате запланированного боя с Гэтжи, но и само будущее Орла в качестве действующего бойца.
Слухи о возможном уходе Хабиба из спорта ходили ещё и потому, что команда бойца и его менеджер Али Абдул-Азиз хранили молчания относительно дальнейшего развития событий. Но именно Али дал поклонникам Орла надежду на то, что они ещё увидят своего кумира в октагоне. Абдул-Азиз сообщил, что Хабиб намерен исполнить волю своего отца и наставника, который неоднократно говорил, что его сын проведёт 30 боёв, после чего закончит карьеру бойца и сосредоточится на продолжении дела своего отца.
Абдулманап оставил после себя поистине великое наследие. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку он воспитал 18 (!) чемпионов мира по самбо. И слово «воспитал» тут не фигура речи, ведь он довёл до вершины именно тех ребятишек, которые начали заниматься в его зале. В далёкие 90-е он все свои деньги вложил в спортивный зал, в котором начал заниматься с простыми дагестанскими мальчишками.
Сам же зал также заслуживает отдельного упоминания. В далёкие 80-е это было заброшенное помещение с разбитыми окнами и без какого-либо инвентаря. Абдулманап вложил в него все свои деньги и душу, что в те годы было не таким частым явлением. Сейчас трудно сосчитать, сколько бойцов прошли через руки великого тренера. Накануне объявления о дате боя Хабиб встречался с главой Республики Дагестан, где обсуждались вопросы развития того дела, которому посвятил свою жизнь Абдулманап.
На протяжении последней недели Хабиб выкладывал в «Инстаграм» фото из спортивного зала. Это говорит о том, что он сам вернулся к тренировкам и активно готовил Усмана к его бою. Можно не сомневаться в том, что Орёл проведёт плодотворный лагерь и будет готов к бою на сто процентов. По крайней мере, мотивации у него будет более чем достаточно.
Но просто в бою с Джастином не будет. Гэтжи уже удивил весь бойцовский мир однажды, когда в стойке разобрал Фергюсона, представ своей полной противоположностью. Базовый борец с отменной ударной техникой может доставить Хабибу массу проблем. Особенно если проявит тот самый прагматизм, которым потряс мир в бою с Тони. Нужно понимать и то, что парень этот прошёл непростой путь, он невероятно талантлив и ставит на бой с Нурмагомедовым буквально всё.
«24 октября у меня будет шанс обозначить своё наследие. На карту будет поставлено всё, ради чего я трудился на протяжении нескольких лет.
Я достойно представлю свою семью и свою страну. Это я обещаю», — написал Гэтжи в своём «инстаграме», прикрепив текст к изображению импровизированной афиши поединка.
Но самое увлекательное случится в том случае, если Хабиб успешно выступит в бое с Гэтжи. Орлу необходимо будет определиться со своим последним соперником. Спекуляций и провокаций будет масса. Но сам Дана Уайт уже дал понять, что для организации, самих бойцов и их исторического наследия, о котором в последнее время все так много говорят, идеальным соперником для Хабиба был бы Жорж Сен-Пьер.
На момент возможного поединка канадцу исполнится 40 лет, последний бой он провёл полтора года назад. И одержал в нём победу. Причём одолел не кого-нибудь, а Майкла Биспинга. При этом, ушёл Жорж на серии из 13 побед кряду, и продолжает демонстрировать отменную форму. Думается, что профессионал такого уровня сумеет на все 100 процентов подготовиться к бою.
«Гэтжи будет попроще, чем Сен-Пьер. Лучше сначала подраться с ним и посмотреть, как будет получаться. Хабиб уже возобновил тренировки. Сейчас у него есть отличный стимул и мотивация — делать всё ради отца. Хабиб — это главное дело Абдулманапа Нурмагомедова. Он отдал всю жизнь на то, что мы сейчас видим в Хабибе. Поэтому Хабиб будет достойно продолжать это дело», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Уже когда материал верстался, Хабиб отметился в ветке известного комментатора Джо Рогана, где написал простое сообщение: «В октябре Гэтжи, в апреле — Сен-Пьер». Ну что ж, как мы и предполагали, впереди два очень крутых боя. Поддержим Нурмагомедова!
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