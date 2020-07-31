Фантастический хай-кик Золотого Мальчика. Шахбазян рвётся к чемпионскому поясу UFC. Видео

До начала очередного турнира UFC осталось чуть более суток. В главном поединке UFC Fight Night в Вегасе встретятся ветеран Дерек Брансон и 22-летний Эдмен Шахбазян. В активе 36-летнего Брансона – 27 боёв по правилам ММА, но его противник представляет значительно больший интерес. Американский талант с армянскими корнями – один из самых перспективных спортсменов промоушена Даны Уайта. Достаточно упомянуть статистику: 11 побед в 11 боях, девять – нокаутом. Шахбазян шикарно работает в стойке и всегда готов «подключить» ноги. Именно это умение прочувствовал на себе Брэд Таварес.

Фото: Steven Ryan/Getty Images

2 ноября 2019 года Шахбазян проводил свой четвёртый поединок в UFC. Его соперником должен был стать Кшиштоф Йотко, но незадолго до боя поляк снялся из-за травмы. Его заменил Брэд Таварес – мастеровитый спортсмен, недавно проигравший Исраэлю Адесанье судейским решением. Шахбазяна ожидало непростое испытание, однако бойцу по прозвищу Золотой Мальчик хватило всего двух с половиной минут. После периода разведки Таварес пропустил несколько мощных ударов руками и оказался в мини-нокдауне. Шахбазян позволил сопернику встать и через несколько секунд отправил в полноценный нокаут – Таварес пропустил фантастический хай-кик точно в голову и рухнул на канвас.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте UFC в YouTube.

Победа над Таваресом стала для Шахбазяна последней на сегодняшний день. Золотой Мальчик ставит перед собой высочайшие цели: «Я знаю, что самым молодым чемпионом UFC был Джон Джонс – 23 года и восемь месяцев. В ноябре мне исполнится 23, и после этого у меня будет ещё восемь месяцев, время есть до июля следующего года. Думаю, этого достаточно, чтобы достичь моей цели – стать чемпионом. Ещё целый год, уверен, что если одержу несколько побед, то у меня появится возможность воплотить эту цель в жизнь. Мне нравится мечтать о чём-то колоссальном и достигать таких целей. Я стану не только самым молодым, но и первым армяно-американским чемпионом. Два хороших достижения в одном».

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Прежде чем установить рекорд UFC, армяно-американскому бойцу нужно пройти Дерека Брансона. Легко не будет: в копилке Брансона есть такие звёздные имена, как Лиото Мачида и Юрайя Холл. Будем надеяться, что Шахбазян преодолеет очередной препятствие и получит новый повод вынести в октагон армянский флаг. Золотой Мальчик очень любит свою историческую родину: «Представлять Армению – это очень важно для меня. Я родился в США, но я армянин и всегда буду представлять армянский народ. И я счастлив».