Фантастический хай-кик Золотого Мальчика. Шахбазян рвётся к чемпионскому поясу UFC. Видео

До начала очередного турнира UFC осталось чуть более суток. В главном поединке UFC Fight Night в Вегасе встретятся ветеран Дерек Брансон и 22-летний Эдмен Шахбазян. В активе 36-летнего Брансона – 27 боёв по правилам ММА, но его противник представляет значительно больший интерес. Американский талант с армянскими корнями – один из самых перспективных спортсменов промоушена Даны Уайта. Достаточно упомянуть статистику: 11 побед в 11 боях, девять – нокаутом. Шахбазян шикарно работает в стойке и всегда готов «подключить» ноги. Именно это умение прочувствовал на себе Брэд Таварес.
Фото: Steven Ryan/Getty Images
2 ноября 2019 года Шахбазян проводил свой четвёртый поединок в UFC. Его соперником должен был стать Кшиштоф Йотко, но незадолго до боя поляк снялся из-за травмы. Его заменил Брэд Таварес – мастеровитый спортсмен, недавно проигравший Исраэлю Адесанье судейским решением. Шахбазяна ожидало непростое испытание, однако бойцу по прозвищу Золотой Мальчик хватило всего двух с половиной минут. После периода разведки Таварес пропустил несколько мощных ударов руками и оказался в мини-нокдауне. Шахбазян позволил сопернику встать и через несколько секунд отправил в полноценный нокаут – Таварес пропустил фантастический хай-кик точно в голову и рухнул на канвас.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте UFC в YouTube.
Победа над Таваресом стала для Шахбазяна последней на сегодняшний день. Золотой Мальчик ставит перед собой высочайшие цели: «Я знаю, что самым молодым чемпионом UFC был Джон Джонс – 23 года и восемь месяцев. В ноябре мне исполнится 23, и после этого у меня будет ещё восемь месяцев, время есть до июля следующего года. Думаю, этого достаточно, чтобы достичь моей цели – стать чемпионом. Ещё целый год, уверен, что если одержу несколько побед, то у меня появится возможность воплотить эту цель в жизнь. Мне нравится мечтать о чём-то колоссальном и достигать таких целей. Я стану не только самым молодым, но и первым армяно-американским чемпионом. Два хороших достижения в одном».
Прежде чем установить рекорд UFC, армяно-американскому бойцу нужно пройти Дерека Брансона. Легко не будет: в копилке Брансона есть такие звёздные имена, как Лиото Мачида и Юрайя Холл. Будем надеяться, что Шахбазян преодолеет очередной препятствие и получит новый повод вынести в октагон армянский флаг. Золотой Мальчик очень любит свою историческую родину: «Представлять Армению – это очень важно для меня. Я родился в США, но я армянин и всегда буду представлять армянский народ. И я счастлив».
- 31 июля 2020
-
16:11
-
15:03
-
14:05
-
13:02
-
12:02
-
11:33
-
11:01
-
10:26
-
10:02
-
09:30
-
09:01
-
05:50
-
05:26
-
01:25
-
01:16
-
00:25
-
00:07
- 30 июля 2020
-
23:15
-
21:42
-
20:26
-
19:51
-
19:02
-
17:51
-
15:21
-
14:03
-
12:31
-
12:01
-
11:11
-
10:30
-
10:00
-
09:01
-
00:55
- 29 июля 2020
-
23:40
-
21:24
-
20:59