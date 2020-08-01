Боец ММА выиграл поединок и напал на судью. Победу сразу отобрали. Видео

На турнире UAE Warriors 12, проходившем в Абу-Даби, самой интересной для российского болельщика считалась встреча Усмана Нурмагомедова с финским бойцом Йерри Кварнстрёмом. Однако двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова расправился с соперником даже слишком легко, добившись победы уже в первом раунде. Другое дело – бой Ахмеда Аль-Дармаки и Богдана Кириленко, точнее, его концовка. Аль-Дармаки сумел удивить с неприятной стороны всех, особенно рефери – знаменитого Марка Годдарда.
Аль-Дармаки, представляющий ОАЭ, начинал карьеру в ММА с четырёх поражений. Вскоре боец поправил статистику, подходя к встрече с Богданом Кириленко с полосой из двух побед. Его соперник дебютировал в смешанных единоборствах и первый бой узбекистанского спортсмена совсем не задался. Уже на четвёртой минуте Кириленко оказался в жёстком удушающем захвате и быстро постучал по канвасу. Аль-Дармаки сдача Кириленко не интересовала: он продолжал упорно держать захват, пока Марк Годдард силой не расцепил его руки.
Права на видео принадлежат промоушену UAE Warriors. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте UAE Warriors в YouTube
Победитель отреагировал на действия рефери откровенно неадекватно. Вскочив, он несколько раз сильно толкнул Годдарда, выкрикивая оскорбления. Рефери попытался успокоить Аль-Дармаки, но тот перешёл в наступление и схватил Годдарда за футболку. К чести Марка, он отреагировал на угрожающее поведение хладнокровно, продолжив свои увещевания. Ахмед наконец отпустил судью и победно взобрался на край октагона, однако было уже поздно. Годдард дисквалифицировал Аль-Дармаки, несмотря на его попытки объясниться. Победителем был назван Кириленко, а его соперник покинул октагон до объявления результатов.
Любопытно, что совсем недавно Годдард уже попадал в похожий скандал. Российский боец Роман Богатов после своего поражения от Леонардо Сантоса остался очень недоволен работой рефери. Вскоре с аккаунта Богатова в «Твиттере» так и вовсе посыпались угрозы в адрес Годдарда. Впрочем, вскоре сторона Богатова всё опровергла, назвав аккаунт «фейковым». Удивительно, что Годдарду вообще кто-то решается угрожать: габаритный рефери выглядит достаточно угрожающе и обладает солидным боевым опытом. Проведя с переменным успехом 13 боёв по правилам смешанных единоборств, Годдард перебрался в судейский корпус, но остаётся в отличной форме. Лучше его не злить.
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