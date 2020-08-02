«Надеюсь получить сильного соперника». Брат Хабиба устал бить мешков и рвётся в UFC

Баталии на «Бойцовском острове» UFC завершены, но это не значит, что смешанные единоборства на Ближнем Востоке ушли в спячку. 31 июля в Абу-Даби состоялся турнир промоушена UAE Warriors. В нём выступил Усман Нурмагомедов — двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

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Усман уже третий из близких родственников Хабиба, кто часто «светится» в ММА. И если Абубакар и Умар уже состоят на контракте в UFC, то 22-летний Усман лишь пробивает себе дорогу в лучшую лигу мира. Получается неплохо, но не без проблем. К примеру, история с турниром в Абу-Даби вообще получилась беспрецедентной. Начнём с того, что 27 июля боец и сам не был уверен на все 100%, что получит возможность драться: «Если смогу улететь, буду драться 31 июля».



С кардом турнира в Абу-Даби тоже были огромные проблемы. В течение месяца Усману предлагали девять разных соперников, но у каждого возникали проблемы с перелётом. В итоге всё пришло к тому, что имя противника Нурмагомедов узнал едва ли не за несколько дней до боя. Им стал 39-летний опытный фильм Джерри Кварнстрём, за плечами которого было 29 поединков, из которых почти половина закончилась поражениями.

Права на видео принадлежат промоушену UAE Warriors. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте UAE Warriors в YouTube

Россиянина не смутил ни опыт Кварнстрёма, ни скомканная подготовка к поединку. С первых мгновений Усман принялся работать первым номером. Сначала он проверял противника лоу-киками и оказывал постоянное давление, а после начал подключать и работу рук. Кварнстрём же явно тушевался и работал очень аккуратно, будто был заточен на банальное выживание в октагоне.



Уже через две минуты Нурмагомедов заставил противника отступить к сетке и продемонстрировал свой арсенал во всей красе. Он начал подключать хай-кики, предпринимал попытки пробивать коленом и выбрасывал многоударные серии: делал всё, что мы так редко видим в исполнении его звёздного родственника. Боец из Финляндии быстро начал сдавать позиции под таким прессингом и позволил Усману провести тейкдаун. На канвасе развязка наступила почти мгновенно, россиянин легко «забил» Кварнстрёма и заставил рефери остановить бой.

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Таким образом, Усман Нурмагомедов завоевал десятую победу на профессиональном уровне и продолжает сохранять идеальный профессиональный рекорд, при этом девять раз он останавливал соперников досрочно. Брат Хабиба доказал, что скоро сможет надеяться на контракт с UFC. Усман даёт понять, что устал от проходных поединков, но уже поспешил объявить, что следующую схватку проведёт в промоушене Gorilla Fighting Championships.



«Спасибо всем за поздравления. В связи с последними событиями психологически сложный бой для меня. В течение месяца мне предложили девять разных соперников и у каждого возникали проблемы с вылетом. Следующий мой поединок пройдёт в сентябре на турнире GFC. Очень надеюсь получить крепкого и сильного соперника, я считаю, что уже готов к большим вызовам», — написал Усман на своей странице в «Инстаграме» после турнира в Абу-Даби.



Что же, остаётся надеяться, что в сентябре 22-летний спортсмен одержит ещё одну победу, а после получит контракт с UFC. Похоже, экспансия Нурмагомедовых в мире смешанных единоборств только начинается.