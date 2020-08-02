Хабиб, Чимаев или боксёр Пакьяо. Кто заработает большие деньги на Макгрегоре?

В начале июня один из самых знаменитых бойцов ММА объявил о завершении карьеры. Конор Макгрегор делает подобный «финт ушами» уже третий раз, но никогда не держал настолько долгую паузу перед возвращением. Тем не менее, большая часть коллег ирландца и его болельщиков считает, что ещё увидит Конора в октагоне. Самое важное, что в уходе Макгрегора на пенсию не уверен и президент UFC Дана Уайт. Сам спортсмен пока предпочитает заигрывания в «Твиттере», не давая никакой конкретики. С кем же может встретиться Печально Известный?

В последнее время имя Макгрегора регулярно всплывает в разговорах про Хамзата Чимаева. Чечено-шведский спортсмен вихрем ворвался в UFC, проведя два дебютных боя за 10 дней и победив при полном доминировании. Чимаев знает, что UFC любит шумных бойцов и уже сцепился со знаменитым ирландцем в соцсетях. Стороны обменялись оскорблениями, после чего Чимаев вызвал Конора на поединок. Тот, вроде бы, даже согласился. Однако крайне сомнительно, что данный бой состоится в ближайшие несколько лет. Чеченский Викинг поймал волну «хайпа», но она быстро спадёт, если Хамзат не побьёт ещё двух-трёх соперников топового уровня. Чимаев на данный момент – не то имя, которое соберёт Макгрегору полную кассу.

«Макгрегор – десерт для меня». Дерзкий Чимаев слишком торопится заменить Хабиба? Вызов на бой Конора Макгрегора – отличный пиар-ход.

Сам Макгрегор хотел бы взять реванш у Хабиба Нурмагомедова. Ирландец несколько раз предлагал руководству UFC устроить ему второй поединок с дагестанцем, каждый раз натыкаясь на стену непонимания. Понять Дану Уайта можно: если встреча Макгрегора и Чимаева – невыгодная по финансовым причинам, то бой Конора с Нурмагомедовым – удар по спортивному имиджу. После поражения от россиянина Конор дрался только с Дональдом Серроне и не готов пройти полноценный путь до титульного боя. Если Макгрегор получит встречу с Нурмагомедовым, обязательно выразят недовольство другие топ-бойцы, заслуживающие этого больше. Тем не менее, поединок ирландца и дагестанца весьма вероятен. Слишком большая афиша: ради неё можно Уайту можно и поступиться спортивными принципами.

1 августа Макгрегор оставил в «Твиттере» загадочное сообщение «Tinatanggap ko». На тагальском языке, использующемся на Филиппинах, это означает – «Я принимаю». Таким креативным способом ирландец намекает на возможный бой с легендарным боксёром Мэнни Пакьяо. У спортсменов общая команда менеджеров и ранее Макгрегор уже предлагал Паку поединок по правилам бокса. Печально Известный имеет необходимый опыт: в 2017 году он проиграл техническим нокаутом Флойду Мейвейзеру, заработав сумасшедшие деньги. Пакьяо – не менее громкое имя, чем Мейвезер, и отлично подходит для возвращения Конора в бокс. Филиппинцу уже 41 год, благодаря чему у Макгрегора могут иметься хоть какие-то шансы на победу. Впрочем, гениальный Пакмен наверняка нокаутирует ирландца даже раньше, чем Флойд. Слишком велика разница в классе.

12 лет назад Макгрегор впервые сдался. После боя ирландец плакал. Видео Первым проблемы Конора с борьбой использовал русский литовец Артемий Ситенков.

Масвидаль/Диаз

Трилогия с Нейтом Диазом – тоже хороший путь для Макгрегора. Предыдущие встречи двух «плохих парней» были великолепны как по накалу, так и по спортивной составляющей. Диаз дерётся очень редко, что не помешает ему быстро набрать отличную форму. К тому же брат Ника Диаза далеко не так опасен, как тот же Нурмагомедов, который наверняка спокойно «переедет» Конора. Ещё один вариант – Хорхе Масвидаль, давно настаивающий на встрече с ирландцем. Спортсмен с кубинскими корнями привлекает публику бешеной харизмой и классной работой в стойке, что вкупе с умениями Макгрегора поможет создать достойное зрелище. Как минимум, бойцы смогут поделить между собой пояс «главного плохиша UFC».



Главное, чтобы Макгрегор действительно вернулся к карьере спортсмена. Выберет он смешанные единоборства, бокс или ещё что-то — не так важно. Без шумного и задиристого ирландца стало немного скучнее. Бойцов уровня Макгрегора и даже лучше него в ММА сейчас хватает, но в умении зажигать публику ирландец по-прежнему не знает себе равных. Стоит Конору объявить о возвращении, как к нему сразу выстроится очередь из желающих заработать большие деньги. От Макгрегора нужно только желание подраться.