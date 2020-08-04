UFC Fight Night: Олейник, Ахмедов, Куницкая — российский вечер в Лас-Вегасе! LIVE!

Дана Уайт держит слово и продолжает штамповать турниры UFC раз в неделю. И событие этой недели Fight Night 174 для россиян несёт невероятный интерес. В Лас-Вегасе (Невада, США) на домашней арене лучшей лиги планеты APEX случится событие, в котором примут участие сразу три топовых российских бойца.
43-летний Алексей Олейник, который располагается на 10-м месте в рейтинге тяжей, примет участие в главном событии. Его соперником станет Деррик Льюис. Максимально удобный персонаж для дяди Лёши. Борьба россиянина куда круче. Омари Ахмедов в случае победы поднимется в топ-5, а уж за одну из самых красивых девушек в ММА мы будем болеть с особой страстью. Мы соберём для вас главные события, подробности и расскажем о соперниках наших бойцов.
Проморолик к турниру UFC
У нас для вас есть промо-ролик к турниру! Гоу!
Где смотреть UFC Fight Night
Телеканал «Рен ТВ» в прямом эфире покажет поединок с участием российского тяжеловеса Алексея Олейника и американца Деррика Льюиса. Напомним, бой Олейник — Льюис возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе, который состоится в ночь с 8 на 9 августа мск. «Рен ТВ» покажет три других поединка основного карда турнира: Омари Ахмедов – Крис Вайдман, Маки Питоло – Даррен Стюарт, Яна Куницкая — Юлия Столяренко. Ориентировочное начало прямой трансляции 9 августа — 5:00 мск.
Кроме того, бои можно посмотреть через официальное приложение лиги UFC Fight Pass и по телеканалу UFC ТВ, который транслируется в сети Ростелекома.
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