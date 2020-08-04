UFC Fight Night: Олейник, Ахмедов, Куницкая — российский вечер в Лас-Вегасе! LIVE!

В ожидании российской ночи в Неваде о главных событиях самого ожидаемого ивента августа — на «Чемпионате».

Дана Уайт держит слово и продолжает штамповать турниры UFC раз в неделю. И событие этой недели Fight Night 174 для россиян несёт невероятный интерес. В Лас-Вегасе (Невада, США) на домашней арене лучшей лиги планеты APEX случится событие, в котором примут участие сразу три топовых российских бойца.

43-летний Алексей Олейник, который располагается на 10-м месте в рейтинге тяжей, примет участие в главном событии. Его соперником станет Деррик Льюис. Максимально удобный персонаж для дяди Лёши. Борьба россиянина куда круче. Омари Ахмедов в случае победы поднимется в топ-5, а уж за одну из самых красивых девушек в ММА мы будем болеть с особой страстью. Мы соберём для вас главные события, подробности и расскажем о соперниках наших бойцов.