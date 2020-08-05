«Ехали в Бразилию на 2 недели, застряли на полгода». Куницкая – о подготовке к бою в UFC

В предстоящие выходные по доброй уже традиции состоится очередной турнир UFC Fight Night. В Лас-Вегасе на домашней арене лучший лиги планеты APEX в октагон выйдут сразу три россиянина. Алексей Олейник возглавит турнир, а в соглавном событии будет драться Омари Ахмедов. Кроме того, большой интерес вызывает ещё один бой основного карда, в котором Яна Куницкая сразится с литовской атлеткой Юлией Столяренко.

Изначально бой Яны планировался на 1 августа, да и соперница была другая – Кетлин Виейра. Но бразильянка снялась из-за травмы за 10 дней до турнира. Мы расспросили Яну о том, что она знает о девушке из Литвы, как проходила подготовка в Бразилии и почему её возлюбленному Тиаго Сантосу не понравилось в России.

«В Литве предлагали смешные деньги»

— Когда нам дали новую соперницу, мы посмотрели и поняли, что особых изменений в плане на бой не нужно производить. Она правша, у неё также цель будет сделать сабмишен – она специалист по болевому на руку. Поэтому особо каких-то кардинальных изменений не было. На протяжении последнего этапа подготовки готовились к защите от болевых на руку. Ну и буду делать упор на свою сильную сторону – ударную технику.



— Юлия Столяренко сама из постсоветского пространства. Нигде с ней не пересекались на турнирах?

— Пересекались. Она участвовала в TUF (The Ultimate Fighting – шоу Даны Уайта, в котором он просматривает ближайшую перспективу для основы UFC. – Прим. «Чемпионата»), и мы встречались с ней в Институте UFC в раздевалке. Даже разговаривали там чуть-чуть. Ещё был такой момент, что до того, как меня подписали в Invicta FC (промоушен, специализирующийся на женских боях. — Прим. ред.), литовцы предлагали бой с ней. Это был местный промоушен, в котором я когда-то была чемпионкой. Но они тогда какие-то смешные деньги предлагали, и я отказалась. Так вот, когда мы с ней в раздевалке встретились, рассказала, что был шанс подраться. Мы нормально, по-дружески с ней поговорили. И вот снова есть возможность встретиться с ней в октагоне.

UFC Fight Night: Олейник, Ахмедов, Куницкая — российский вечер в Лас-Вегасе! LIVE! В ожидании российской ночи в Неваде о главных событиях самого ожидаемого ивента августа — на «Чемпионате».

— В вашей карьере был бой, в котором случился перелом носа. После последнего поединка вам здорово досталось. Насколько сложно возвращаться в октагон после подобных поединков?

— Начнём с того, что в последнем бою вообще практически никакого урона не было, несмотря на внешние признаки. Там просто была ситуация, в которой позицию уже не поменять. Но сильных ударов я не пропустила. Там даже нокдауна не было. А перелом носа — было страшно, что если ещё раз попадут, то опять сломается. И именно не из-за носа страшно, а что бой остановят, не получится выступать. Но первые удары я пропустила и поняла, что нормально нос держится (смеётся). Не страшно было.



— В карантин вы оказались в Бразилии. В России ходило много слухов на тему того, что там всё очень серьёзно было. Как вы ощущали это изнутри?

— Там такая атмосфера была, словно вируса и нет вовсе. Там все ходили толпами, совсем не ощущалось, что объявлена пандемия. Мне очень много человек писало и звонило, рассказывали, как должно быть страшно в Бразилии, но я так и не поняла, о чём они. В России, по данным ВОЗ, больше переболело вирусом, чем в Бразилии. Поэтому я не знаю, о каких тысячах речь. Тут ведь ещё зависит от того, сколько человек тестируют. Если бы проверяли поголовно, можно было бы говорить об объективных данных. А так не понятно.

— Получается, что бразильский этап подготовки прошёл для вас на достаточно высоком уровне?

— Да, конечно. У нас там свой зал, замечательный тренерский состав. Там было предоставлено всё, что мне было нужно. В том числе и хорошие девочки спарринг-партнёры, которые тоже выступают в UFC. Всё было замечательно.

«В России Тиаго не понравилось – холодно и депрессивно»

— Зимой вы путешествовали с Тиаго в Россию. Расскажите, какие впечатления на него произвела наша страна.

— Ему не очень понравилось, у нас холодно и депрессивно. Он привык к тому, что есть море, зелень, природа. Особенно в Питере была такая погода непонятная – и не снег, и не лето. Слякоть, дожди постоянные. Ну как всегда там бывает. Поэтому ему не очень понравилось.

— Получается, что второй раз вы вместе в Россию уже не поедете? Или всё-таки получится после боя Сантоса в сентябре?

— Будет зависеть от ситуации с пандемией. Сейчас до сих пор запрещены выезды. После его боя мне нужно будет ехать в Россию, забирать сюда ребёнка своего (Сантос подерётся с Гловером Тейшейрой 12 сентября 2020 года в Лас-Вегасе на арене APEX. — Прим. «Чемпионата»). Если получится мне на короткий срок поехать, на пару дней, то я одна слетаю. А если придётся на подольше задержаться, тогда он со мной полетит.



— Значит, все вопросы с документами по сыну наконец-то решились?

— Да, всё готово, но опять же из-за сложившейся ситуации в Штатах не работает консульство. У меня вот даже паспорт заканчивается, мне его никак не поменять. Но в целом всё готово, я надеюсь, что как Тиаго отобьётся, заберём.

— Это хорошо. Ведь вы рассчитывали это решить ещё весной?

— Да, на две недели мы рассчитывали съездить в Бразилию, а застряли там на полгода.

«Хейтерам стараюсь не отвечать»

— В интервью, которые вы давали полтора-два года назад, непременно поднималась тема негатива, который исходил от российских болельщиков к бойцам, перебравшимся в США. Сейчас ситуация успокоилась?

— Нет, всё точно так же, может и ещё хуже. Я стараюсь не отвечать на негативные сообщения, если ты не отвечаешь, тебе перестают писать. Но я слежу за «инстаграмами» других спортсменов наших, которые тут же живут, допустим, того же Олейника (Алексей будет драться в главном событии UFC Fight Night 174. – Прим. «Чемпионата»), так это просто ужас, что люди пишут.



— По ощущениям, к Алексею больше у украинцев претензий.

— Я бы не сказала, от всех достаётся. Пишут, что не патриоты, живут в Америке, семьи туда перевозят. Поднимайте спорт в России. Такие сообщения.



— Любопытный, кстати, вопрос. А насколько действующий спортсмен, выступающий на высочайшем уровне, способен поднимать спорт в стране? Это же необходимо создать зал, собрать команду, как это сделал Александр Шлеменко.

— Я думаю, что это зависит от стиля тренировок. Есть спортсмены, которые занимаются без тренера. У них есть люди, которые держат лапы, спарринг-партнёры хорошие. Они привыкли так тренироваться и показывают хорошие результаты. Для таких бойцов возможен такой вариант. А кто-то любит, когда по каждой дисциплине лучший тренер, спарринг-партнёры, все условия должны быть созданы. Но в данном случае – никак. Например, тот же Олейник тут живёт. Во Флориде каждую дисциплину профессиональный тренер ведёт, куча тренировок. Я вот не представляю себе, если бы он приехал в Россию со своим багажом, а у него коронка – болевые, и как бы он вытягивал выступления на высшем уровне, да ещё и в его возрасте.



Тут вся индустрия по-другому устроена. Во-первых, тут проще с финансовым вопросом. Здесь спонсоры, здесь же и выступаем, поскольку UFC – американская организация. По всем этим вопросам проще. Ну и, честно говоря, жизнь здесь проще и комфортнее. Я когда в Питер приезжаю, там в одну сторону стоишь в пробке до зала, пока доберёшься, устанешь уже. Так же и обратно. А если нужно на массаж, то это совсем в другую сторону. И бывает, что на всё это целый день и уходит. Плюс солнца нет, это очень важный момент, постоянно болею, сопли, слабость. Здесь же всё в одном месте, пробок не бывает, за 10 минут можно доехать до зала, пять минут туда, пять минут обратно. Есть куча времени на восстановление. Это всё очень важно.

«Русские писали: «Желаю, чтобы твои дети сдохли». Куницкая — о фанатах из России Яна не ждёт поддержки соотечественников на UFC 229.

— Вернёмся к этому странному явлению – негатив в адрес российских бойцов. Александр Волков живёт в России, тренируется в России, в последнем своём бою имел шанс на победу, грамотно работал в рамках геймплана, но уступил. Откуда в его адрес столько негатива?

— Ладно Волков, тут ещё есть какой-то хоть повод. Там Пётр Ян получает кучу негатива, если почитать его комментарии. Конечно, многие и поддерживают, но очень много льётся такой грязи, что непонятно, с чего они такое заслужили. Думаю, это связано с менталитетом. Я какие-то паблики читаю, не связанные со спортом, там какую-то актрису или модель красивую склоняют. И некрасивая она, и уехала из страны. К сожалению, некоторые люди стараются так возвысить себя за счёт того, чтобы кого-то другого принизить.

«Если бастовать будут чемпионы, ситуация с зарплатами может измениться»

— Дана Уайт поднимал вопрос о возможном создании полулёгкой весовой категории для девушек. Вам было бы это интересно?

— Нет, я комфортно чувствую себя в своём весе и никуда не хочу двигаться, ни вперёд, ни назад.



— Это связано с весогонкой?

— Ой, у меня и сейчас серьёзная весогонка. Это не сложно, если у тебя есть достаточно времени. Но я сама по себе большая, высокая девочка. И когда мы показываем на весах тот вес, который и нужно показать, процент жира минимальный для выживания. Нельзя уже на меньший спускаться. Считается, что 8 процентов жира для женщины – предел выживания. Не просто нормального функционирования, а именно предел выживания. А мы в институте UFC измеряем, там даже 7 процентов бывает показатель. Прямо совсем на грани. Но я себя не чувствую плохо, потому выше не хочу подниматься. Но ниже мне абсолютно точно невозможно спуститься.



— В своё время вы выражали удивление тем фактом, что Нуньес победила Сайберг. Сейчас Дана Уайт говорит, что она вообще величайшая женщина-боец в UFC. Согласны вы с таким мнением и с чем связываете настолько тотальное доминирование Аманды?

— Во-первых, я согласна с Даной, поскольку она доказала это уже всем. Что касается тотального доминирования, то тут много факторов. И один из факторов – переезд в Штаты, в American Top Team (частью этой команды является и Алексей Олейник. – Прим. «Чемпионат»), когда она начала тренироваться там, у неё был большой прогресс. До этого у неё были проигранные бои, но ребята, с которыми я общалась на эту тему, говорят, что там в основном были ментальные моменты. Сама по себе она была достаточно подготовлена, но какие-то ошибки допускала психологические. И тут очень хорошо она выросла в этом плане. Пока я не вижу, кто бы смог выиграть у неё.



— Ещё один вопрос хотелось обсудить. По весне Джон Джонс на новый виток вывел противостояние с лигой, связанное с недостаточной, по мнению чемпиона, оплатой труда бойцов. Что вы думаете по этому поводу?

— Сама статистика говорит о том, что во многих других организациях процент от доходов, который достаётся спортсменам, значительно больше, чем в UFC, где маленький процент, там 20 или 25. Но я не думаю, что что-то изменится, если бойцы среднего уровня будут на эту тему выступать. Но если чемпионы будут возмущаться, не хотеть биться и доставлять проблемы, возможно, это что-то поменяет.