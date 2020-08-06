«В него вселилась душа Брюса Ли!» 10-летний мальчишка с нунчаками покорил интернет. Видео

Многие мальчишки в детстве старались быть похожими на героев боевиков. Особенно те, кто родился в 70-80-е годы минувшего столетия. Отлично помню, как набивались маленькие залы видеосалонов, в которых через легендарный советский «Горизонт» крутили затёртые видеокассеты. Арнольд Шварценнегер, Джекки Чан, Слай и, конечно же, легендарный Брюс Ли. После сеанса неслись в сырой подвал, в котором были штанга, гантели и здоровенный мешок, по которому неистово лупили.

Каждый мечтал о своём, но желание подражать кумирам и повторить их яркую судьбу было присуще всем. И кто-то всегда выделялся из общего ряда. И если в лихие 90-е у нас не было таких возможностей, какие есть сейчас, то спустя почти три десятилетия изменилось абсолютно всё. Теперь каждый талантливый или просто хваткий молодой человек может прославиться в один миг.

Но когда речь идёт об упорных и одарённых ребятах, сердце особенно радуется. Один из таких уникумов буквально за сутки стал звездой интернета, завоевав сердца миллионов. Что сказать, если среди его подписчиков в «Инстаграме» лучший прямо сейчас боец UFC Джон Джонс и легендарный ринг анонсер Брюс Баффер.

Чем же так отличился 10-летний школьник из Нары, расположенной в южной части центрального Хонсю, что в Японии? Рюсей Имаи, как рассказывают его родители, с годовалого возраста пересмотрел вместе с ними все фильмы Брюса Ли. Он был настолько очарован легендарным бойцом, что принялся повторять за ним движения, которые видел на экране.

Отец мальчишки сразу понял, что сын у него настоящий талант, и взял на себя обязанности его тренера. И здесь, похоже, сошлись таланты родителя и его ребёнка. Паренёк начал настолько быстро прогрессировать, что уже в пятилетнем возрасте детально с идеальной синхронностью скопировал сцену с боя с нунчаками из фильма «Входит Дракон». Эффект просто невероятный.

«Брюс Ли сражался по принципу «не думай, а чувствуй». И я вижу это чувство, исходящее из Рюсея», — рассказывает отец парнишки Рюдзи Имаи. Спустя пять лет после того, как было снято это видео, Рюсей не только не бросил тренировки, но лишь ещё больше прокачал свои умения. Да и не только навыки боя, но ещё и собственное тело. Для 10-летнего мальчишки он выглядит просто невероятно.

Отец рассказывает, что он тренируется ежедневно, отжимается одной рукой, опираясь только на два пальца, обладает удивительной для его возраста физической силой и рельефной мускулатурой.

В настоящее время у молодого таланта огромная армия поклонников в социальных сетях, где он делится множеством фотографий и видео, демонстрирующих его молниеносные удары руками и ногами. В одном лишь «Инстаграме» число подписчиков приближается к 500 тыс. Восторженных отзывов там тоже масса. Брюс Баффер на своей страничке выложил видео и написал, что у молодого человека безусловно есть талант и при должном старании он легко может стать мастером единоборств или актёром боевиков, зависит от его желания.

Но, несмотря на растущую известность, отец Рюсея заверил, что не будет чрезмерно давить на крепкие плечи своего сына. «Я хочу, чтобы он с честным сердцем посвятил себя тому, что любит, и никогда не сдавался, — заверил он. — Пока он это помнит, он будет наслаждаться процессом».

Отец устроил сыну поездку на могилу Брюса. Рюсей сделал там несколько видео и был неимоверно счастлив. И вот под этими фото и видео появилась масса комментариев такого плана: «Да в этого парня вселилась душа Брюса Ли!» Кто-то может верить в это, кто-то в талант, но очевидно, что сам Имаи добивается результата тяжёлым трудом. И та целеустремлённость, которую он демонстрирует, сулит ему большое будущее.