Льюис плюнул в еду Олейника перед боем. Дяде Лёше нужно наказать зарвавшегося Зверя

До начала масштабного турнира UFC Fight Night 174 осталось совсем немного времени и страсти продолжают накаляться. Главным боем вечера станет встреча российского бойца Алексея Олейника и Деррика Льюиса, перед которой американец показывает себя не с лучшей стороны. В руки к спортсмену по прозвищу Чёрный Зверь попала еда, предназначенная его сопернику. Льюис глумливо заявил, что в завтраке Олейника «не хватает нескольких ингредиентов» и несколько раз плюнул в контейнеры. Разумеется, весь процесс предусмотрительно снимался на камеру.

Питанием бойцов перед турниром занимается специальный Институт развития UFC, расположенный в Лас-Вегасе. Для каждого спортсмена разрабатывается индивидуальный рацион: если тяжеловесам можно не следить за количеством потребляемых калорий, то другим весовым категориям нужно относиться к еде крайне осторожно. Попадание к Льюису питания его соперника должно стать поводом для внутреннего разбирательства. Поведение Чёрного Зверя – отдельный повод для разговора. В любых шутках и оскорблениях должна быть определённая грань, которую Льюис перешёл. Глупый поступок с его стороны.

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Впрочем, именно от Льюиса подобного стоило ожидать. Успевший отсидеть срок в тюрьме спортсмен не обладает должным воспитанием, зато умеет вести себя шумно. Черный Зверь обожает сыпать колкостями в адрес окружающих и не лезет за словом в карман. Спортсмен не стесняется ничего: он рекламирует средства интимной гигиены и подробно рассказывает, как ими пользуется. Особенно прославила Льюиса история со знаменитой девушкой-бойцом Рондой Роузи. Льюис публично «подкатил» к Роузи после того, как нокаутировал её будущего мужа Трэвиса Брауна, превратив себя в интернет-мем.

Будущий муж Ронды Роузи упал в нокаут без удара. И что чемпионка в нём нашла? Видео Могучий Деррик Льюис стал следующим соперником россиянина Алексея Олейника.

Олейник по данной ситуации пока никак не высказывался. Российский боец не раз подчёркивал, что с уважением относится к любому сопернику. Алексей – воспитанный человек и никогда бы не позволил себе поступка, сделанного Льюисом. Пожалуй, Удаву вовсе не стоит акцентировать на произошедшем внимание. Пусть Алексей лучше спокойно готовится, после чего накажет Льюиса тем, что разберёт его в октагоне. У Олейника есть все шансы на победу. Подобными выходками «Дядю Лёшу» не удастся вывести из себя.