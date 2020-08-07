«Вы не знаете, какой у нас гнев». Добряк не сумел наказать бойца, оскорбившего Хабиба

Иногда боец создаёт себе имя не благодаря спортивным достижениям. Дмитрий Кузнецов стал известен общественности несколько месяцев назад, записав клип с оскорблениями в адрес Хабиба Нурмагомедова. На видео Дмитрий предстал в образе Орла и грубо прошёлся по жизни Хабиба, подметив, как ему кажется, лицемерие и трусость чемпиона UFC. Со стороны Нурмагомедова никакой реакции не последовало. Через несколько дней после публикации клипа Кузнецов сообщил, что его пыталась избить группа молодых людей. Боец по кличке Анубис отделался лёгкими травмами и разбитым автомобилем.

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Разумеется, у друзей и поклонников Хабиба публикация клипа вызвала резко негативную реакцию. Одним из самых недовольных был дагестанский мастер спорта по боевому самбо Абубакар Мамедов, с которым Кузнецов мельком пересёкся на нескольких турнирах. Недавно отсидевший в тюрьме Абубакар даже дал Дмитрию пощёчину и отобрал папаху, в которой тот следил за боем своего друга. Вскоре конфликт привёл к поединку на голых кулаках, который бойцы провели под эгидой промоушена Hardcore Fighting.

Видео боя доступно к просмотру на канале Hardcore Fighting Championship в YouTube.

Анубис вышел на арену красиво, обыграв своё прозвище и выбравшись из гроба. Его соперник, по прозвищу Добряк, не устраивал подобного шоу, зато выглядел значительно крупнее, нежели Кузнецов. Хотя Мамедов перед боем твёрдо обещал «наказать за косяки» своего оппонента, в октагоне всё получилось иначе. Уже в первом раунде дагестанец впервые оказался в нокдауне, после чего стянул с ноги обувь и принялся зачем-то пристально изучать лодыжку. Встав, Мамедов начал изредка попадать, но его размашистые оверхенды читались слишком легко.

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Абубакар стал нервничать, что с его стороны выливалось в регулярные тейкдауны, запрещённые правилами кулачных боёв. Вскоре Мамедов начал паниковать, нарушая правила всё чаще и чаще. Анубис же продолжал спокойно и жёстко разбивать оппонента, регулярно отправляя того на канвас и по итогам трёх раундов одержал закономерную победу по очкам. Кузнецов показал, что умеет не только снимать оскорбительные клипы: боец отлично работал руками и чётко выполнил геймплан. Впрочем, в ММА Дмитрий тоже неплох: из последних 12 поединков он проиграл только один, чередуя победы сабмишенами и нокаутами.

Поведение же Мамедова было не самым хладнокровным. Видимо, спортсмен перегорел перед боем и не мог сдержать мандража. В третьем раунде он начал агрессивно реагировать на советы из своего угла, недовольно переговариваясь. После поражения Абубакар сначала не хотел давать интервью, молчал и выглядел абсолютно подавленным. Его речь поначалу была бессвязной, но постепенно он пришёл в себя: «Сегодня день моего соперника. Но ты остаёшься неправым. Удали видео своё, удали, тебе говорю. Вы не знаете, какой у нас гнев. Если мы будем гневаться, вы жить не захотите. Давайте жить мирно, как говорит кот Леопольд».