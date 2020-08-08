Девушка-боец станцевала прямо в октагоне. Нокаутированная соперница не оценила. Видео

Мир смешанных единоборств окончательно вышел из коронавирусного анабиоза. Турниры различных промоушенов идут один за другим, радуя соскучившегося болельщика. Несколько часов назад в Анкасвилле завершился Bellator 243, в рамках которого прошло десять поединков. Одной из самых ярких стала встреча американо-парагвайской красавицы Валери Лореды с Тарой Графф. Для 22-летней Лореды поединок был только третьим в ММА, но девушка уже успела завоевать солидную популярность. В основном – благодаря эффектной внешности и видео с зажигательными танцами.
Графф к своим 34 годам провела лишь два боя в смешанных единоборствах, зато её парень и тренер Майк Богано – обладатель чёрного пояса по джиу-джитсу. Графф начала поединок агрессивно, попытавшись быстро определить исход. Лореда ответила классной работой на ногах, спокойно уходя от жёстких атак. В редких стычках участница чемпионатов мира по тхэквондо оказывалась точнее Графф, донося до её головы чёткие попадания. В подобном ключе прошёл весь первый раунд, где Тара успела пропустить достаточно ударов.
Права на видео принадлежат промоушену Bellator. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте Bellator в YouTube.
Вторая пятиминутка началась так же, как первая: Лореда аккуратно отступала от соперницы, в нечастых разменах показывая отличную меткость. Уставшая Граф не хотела отказываться от атакующей тактики, но при этом никак не могла приноровиться к ударам Валери. Лицо Тары постепенно покрывалось кровью и в концовке раунда она пропустила могучий встречный удар, повалившись на канвас. Лореда бросилась на добивание и успела закончить бой прежде, чем раздался гонг. Шикарная работа вторым номером и отличная победа базовой тхэквондистки.
Лореда пробежалась по октагону с довольным криком, следом перейдя к танцевальной программе. На протяжении минуты девушка мастерски и красиво танцевала, после чего вспомнила про оппонентку и попыталась с ней поговорить. Но Графф было не до разговоров: после пропущенных ударов она с трудом удерживалась на стуле и не могла оценить танца Валери. Победительница ещё немного побегала и накинула кимоно для тхэквондо перед объявлением результатов – дань уважения её любимому виду спорта.
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