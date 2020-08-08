Сокрушительный джеб слева. Чендлер нокаутировал экс-чемпиона UFC. Видео

Ранним утром 8 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 243. В предварительном карде главной звездой шоу стала очаровательная Валери Лореда, одержавшая победу нокаутом. В основной части представления телезрителей порадовали жёсткая дуэль Георгия Караханяна с Майлзом Джури и яркая победа Тимоти Джонсона над Мэттом Митрионом.

Девушка-боец станцевала прямо в октагоне. Нокаутированная соперница не оценила. Видео Валери Лореда красиво отметила победу над Тарой Графф.

Но вишенкой на торте, как и должно быть, стало главное событие, в котором встретились бывший трёхкратный чемпион промоушена в лёгком весе Майкл Чендлер и экс-чемпион UFC в этой же весовой категории Бенсон Хендерсон.



Чендлер проводил лишь второй поединок, после потери титула и победа в нём могла повысить шансы на реванш с Патрисиу Фрейре. Хендерсон подходил к противостоянию на серии из трёх побед и в случае успеха также мог бы рассчитывать на титульный бой. Кроме статуса де-факто элиминатора за право сразиться за титул, был у этой схватки и ещё один подтекст. В 2016 году бойцы встретились на турнире Bellator 165. Тогда Чендлер защищал звание чемпиона и ему удалось это сделать в тяжелейшем и красивом бою. Он победил только раздельным решением судей.



Давнее знакомство соперников давало основание полагать, что новая дуэль обойдётся без разведки. Так и произошло. С первых секунд бойцы шли в атаку, в поисках подходящего момента для разящего выпада. Впрочем, действия спортсменов в то же время отличались и неким сумбуром. Потому реально опасных моментов в первую минуту увидеть почти не довелось. Но уже буквально ещё через минуту наступила драматическая развязка. Хендерсон, зажавшись у клетки, пропустил жесточайший левый прямой точно в челюсть и свалился на канвас. Майкл тут же бросился на добивание и донёс в область виска соперника ещё 2-3 удара. В дело вмешался рефери и не позволил Хендерсону терпеть дальше.

Таким образом, Чендлер одержал вторую подряд победу в первом раунде и сделал весомую заявку на то, чтобы получить реванш с чемпионом лиги в двух весовых категориях Фрейре.



Что касается Хендерсона, то кажется, что время экс-чемпиона UFC, побеждавшего некогда Нейта Диаса, Хорхе Масвидаля и Дональда Серроне, безвозвратно ушло.