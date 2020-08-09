Красота и мощь! Куницкая спокойно разобралась с литовкой Столяренко. Видео

Первой из трёх российских бойцов основного карда UFC Fight Night 174 в октагон вышла Яна Куницкая. 30-летняя спортсменка по прозвищу Лисичка в последнем поединке уступила нокаутом Аспен Лэдд и планировала вернуться на победную колею. Россиянке противостояла опытная Юлия Столяренко, представляющая Литву. Для 27-летней девушки-бойца это был дебют в главном промоушене мира, но ранее она успешно пробовала свои силы в других организациях. Перед встречей с Яной литовская спортсменка шла на серии из пяти побед.

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Куницкая, которую на бой выводил её молодой человек – звезда UFC Тьяго Сантос, перед выходом в октагон выглядела абсолютно спокойной. Занимающая восьмую строчку в рейтинге UFC россиянка начала поединок уверенно: Яна сразу захватила инициативу и начала чётко перебивать соперницу. Вскоре Куницкая зажала Столяренко у сетки, где та неожиданно попыталась сделать гильотину. Лисичка спокойно выбралась из опасной ситуации и вновь заняла доминирующую позицию в клинче, нанося множество ударов коленями.

Второй раунд Куницкая начала красивым броском соперницы на канвас, после чего девушки вновь оказались в клинче у сетки. Столяренко постепенно уставала, не выдерживая безостановочного давления Яны. Литовская спортсменка упорно держалась, получая удар за ударом. Куницкая демонстрировала завидную выносливость, ни на секунду не замедляя темпа. В концовке за Лисичку стало немного страшно: Столяренко попыталась провести свой коронный рычаг локтя и Куницкой пришлось непросто. Яна с трудом защитилась, проявив выносливость и физическую силу.

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В заключительном отрезке поединка Куницкая не стала ничего менять и продолжила демонстрировать тотальное физическое и тактическое преимущество. Столяренко пропускала удар за ударом в партере, надеясь разве что на удачную попытку сабмишена. Досрочно завершить бой у Куницкой не получилось, но это ей было и не нужно: у судей не было никаких вариантов при статистике ударов 169-19. Победа Куницкой единогласным решением – 30-27, 30-27, 30-26! Встреча получилась не самой зрелищной, зато Яна прошла полную дистанцию боя и отлично потренировала свои навыки. Поздравляем и желаем начать новую победную серию!