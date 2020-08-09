Как забороть такого великана? Чёрный Зверь нокаутировал Олейника. Видео

На UFC Fight Night 174 сражались сразу три бойца из России. Красавица Яна Куницкая порадовала уверенной победой над Юлией Столяренко судейским решением, а вот Омари Ахмедов не сумел противостоять навыкам борьбы Криса Вайдмана. Ключевое же внимание приковывал главный бой вечера, где нестареющий ветеран Алексей Олейник надеялся взять верх над Дерриком Льюисом. Американец по прозвищу Чёрный Зверь перед поединком повёл себя некрасиво, наплевав в еду с именем Олейника, и российские болельщики хотели увидеть месть Удава в октагоне.

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Льюис, весящий почти на 20 килограмм больше Олейника, начал бой непривычно резво. Обычно медлительный увалень выбросил резкий хай-кик и бросился в атаку, стремясь сходу задавить россиянина. Удав выдержал напор и вскоре соперники оказались на канвасе. Поначалу Олейнику не удавалось приноровиться к Льюису и тот успел нанести пару довольно жёстких ударов по голове ветерана. Вскоре знаменитый мастер партера освоился и несколько раз пытался поймать Льюиса на удушающий приём. В одном из моментов у Алексея была весьма удобная позиция и он изо всех сил сдавливал руки, но обладатель огромной шеи спокойно выдержал нажим.

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Второй раунд продлился совсем недолго. Олейник пропустил удар коленом в корпус, после чего ему в голову прилетел могучий боковой Льюиса. Россиянин в нокдауне отправился на настил, где Чёрный Зверь бросился его оперативно добивать. Поначалу казалось, что успевший обхватить ногу оппонента Удав выстоит, но вскоре бой пришлось остановить. Увы, Олейник не справился с мощью и напором американского бойца, хотя после первого раунда верилось в победу россиянина. К счастью, Алексей быстро восстановился, перед объявлением результатов поднявшись и поговорив с женой – обошлось без серьёзных травм.



Не стоит посыпать голову пеплом: Олейник провёл конкурентный поединок с одним из лучших тяжеловесов мира. Ветерану просто немного не хватило сил и габаритов, чтобы продлить свою победную серию. Удав, несмотря на свои 43 года, остаётся максимально опасным и креативным бойцом, пусть его надежды на чемпионский пояс постепенно тают. Россиянин, как уже не раз демонстрировал, умеет отлично восстанавливаться даже после самых тяжёлых поражений. Вскоре Олейник должен вернуться в строй, а мы вновь будем переживать за него в октагоне.

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Следует отметить и победителя, Чёрный Зверь – настоящая машина. Серьёзно согнавший вес Льюис легко двигался и показал защитные навыки в партере, а его чудовищный по силе удар никуда не делся. Американец установил рекорд по количеству нокаутов в тяжёлом весе UFC – 11, вышел на серию из трёх побед и готов принять участие в чемпионской гонке. Интрига в дивизионе закручивается: Даниэль Кормье, Фрэнсис Нганну, Деррик Льюис – только часть из желающих забрать пояс у Стипе Миочича. Нельзя забывать и про наших Олейника, Александра Волкова, Шамиля Абдурахимова, Сергея Павловича и других россиян. Будет интересно.