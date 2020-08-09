«Не могу остановить слёзы». Боец UFC посвятил победу погибшему в день рождения чемпиону

Очередной турнир UFC позади. И если для отечественных болельщиков он был российским, то для ММА-сообщества в целом это было своеобразное шоу средневесов. Из 11 поединков 4 прошли именно в этой весовой категории. В одном из них встретились британец Даррен Стюарт и уроженец Гавайских островов Маки Питоло.

Для Стюарта 2020 год проходит очень непросто. В марте он должен был выступить на турнире UFC в Лондоне. Но то шоу оказалось первым, которое сорвалось из-за пандемии коронавируса. В итоге боссы лиги разрешили Даррену выступить на турнире Cage Warriors, где он встретился с другим бойцом UFC Бартошем Фабински и проиграл тому решением судей.

На этом злоключения спортсмена в 2020 году не закончились. Уже в июле он потерял близкого друга, экс-бойца MMA и бывшего чемпиона британской лиги UCMMA Жару Шеперда, которого убили на вечеринке в день его же 30-летия. Событие стало для Стюарта настоящей трагедией.

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«Не описать словами, что я чувствую. Не могу остановить слёзы. Получил сообщение от своего двоюродного брата и не мог поверить, пока не увидел, что пишут люди. Всё, что ты хотел – драться в ММА. Пишу и плачу. Мне так больно, что я даже не могу с кем-то поговорить. Бро, обещаю сделать всё, как нужно, ведь ты единственный, кто всегда по-настоящему меня поддерживал», — написал тогда Стюарт.

Уняв боль от потери, Даррен приступил к интенсивным тренировкам и уже 27 июля стало известно, что следующим соперником британца станет Маки Питоло, уже успевший выступить в период пандемии и одержавший победу над Чарльзом Бёрдом.

В день боя Стюарт решил ещё раз почтить память погибшего друга и вышел в октагон в футболке с фотографией Шеперда. Совершив такой жест, он уже не мог позволить себе проиграть. С первых секунд Даррен пошёл вперёд и завладел инициативой. Схватка проходила в стойке, и британец в этом компоненте перебивал Питоло. Но развязка поединка произошла уже на канвасе. В одном из эпизодов Маки попытался пробить бэкфист, Стюарт красиво ушёл от атаки и тут же вошёл в клинч. Оттеснив соперника к клетке, он набросил ему на шею гильотину, а после перевёл Питоло на канвас и там завершил начатое. Рефери зафиксировал победу Даррена сабмишеном менее чем через четыре минуты после начала встречи.

Права на видео принадлежат ММА. Ролик можно посмотреть на канале ММА TV в YouTube.

Это была первая виктория британца удушающим приёмом за шесть лет профессиональной карьеры. Таким образом, он красиво почтил память несчастного Шеперда.

На пресс-конференции он снова упомянул о гибели Жару и журналисты, проявив дань уважения, отметили, что тот гордился бы таким ярким выступлением друга. К слову, победа Стюарта была отмечена не только прессой, но и руководством промоушена. Даррен получил бонус в размере $ 50 тыс. за выступление вечера. Далее, по его словам, он хочет получить бой с крепким Марвином Веттори. Будем ждать новых боёв Стюарта и пожелаем ему удачи.