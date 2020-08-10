Японский боец пытался уронить соперника, передумал и упал в нокаут сам. Видео

Мелвин Манхуф. Это имя известно российским болельщикам прежде всего из-за скандальной и достаточно тёмной истории с участием прославленного Александра Шлеменко. Но на деле нидерландец суринамского происхождения может рассказать не только о спорной отмене результата боя с россиянином, но и о славных победах. Одна из них стала едва ли не классикой мировых смешанных единоборств. Во всяком случае о её исходе вспоминают и сегодня.

6 октября 2012 года он выступил на турнире промоушена ONE FC «Восхождение королей». То было лишь шестое шоу в истории организации и бой Мелвина Манхуфа с японцем Рё Кавамурой открывал основной кард.

Мелвин проводил вторую встречу менее чем за месяц. В предыдущем бою он лишь во второй раз в карьере победил по очкам, все остальные виктории он завоёвывал досрочно. Очевидно, что Манхуф не радовала перспектива ещё одного полного боя и на вечере в Сингапуре он настраивался на нокаут.

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Хотя соперник Мелвина не обещал ему лёгкой прогулки. В прошлом его не смогли нокаутировать такие монстры как Кевин Ренделман и Мохаммед Лаваль, а к турниру Кавамура и вовсе подходил на серии из трёх побед. В общем-то налицо были предпосылки конкурентного боя.

На деле всё получилось немного иначе. Японец вышел в клетку с одной целью – не дать сопернику сделать хоть что-то. Кавамура постоянно маневрировал, уходил из стороны в сторону, пританцовывал и даже прыгал. Из-за этого соперники более двух минут соперники не могли донести друг до друга ни одного удара. В одном из эпизодов Манхуф даже возмущённо остановился, всем своим видом демонстрируя, что не знает, как поступать в таких случаях.

Права на видео принадлежат One Championship, посмотреть ролик можно в YouTube-канале One Championship.

Рефери призвал вернуться спортсменов к бою, и те немного активизировались. Это сразу принесло Кавамуре проблемы. Он начал пропускать силовые атаки Мелвина и лишь изредка попадал сам. Тогда он снова принялся увиливать от боя. В конце раунда Кавамура предпринял неуклюжую попытку провести тейкдаун. Сначала он подался головой вперёд, а после передумал и попытался вернуться в исходное положение, привстав на колено. В это же мгновение Манхуф донёс до челюсти японца тяжелейший полукрюк справа и нокаутировал его. Благо что рефери не дал Мелвину добить Рё.

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После того поражения Кавамура так и не пришёл в себя. Он провёл ещё три боя, в которых потерпел два поражения. В 2014 году японец объявил об уходе из спорта.

Что касается Манхуфа, тот, невзирая на 44-летний возраст, продолжает биться. В 2016 и 2017 годах он оспаривал титул чемпиона Bellator, но дважды проиграл Рафаэлю Карвальо. Это не заставило его повесить перчатки на гвоздь. Последний раз нидерландец появлялся в клетке в октябре 2019 года. На турнире Bellator 230 он нокаутировал Янника Бахати. Эта победа стала для беспощадного 29-й досрочной в ММА (из 32), и, похоже, что у нас есть шансы увидеть ещё несколько ярких выступлений от неувядающего бойца.