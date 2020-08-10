Зрелищных побед Забита недостаточно. UFC не нужен третий чемпион из России?

29 августа дагестанский боец UFC Забит Магомедшарипов планировал подраться с Яиром Родригесом. Спортсмены должны были встретиться уже давно, но судьба упорно ставит препятствия: на этот раз Родригес выбыл из-за травмы лодыжки. Нового соперника россиянину так и не подобрали, хотя кандидаты имелись. Забит не скрывал недовольства сорванной подготовкой:

«Родригес соскочил, из топ-5 на замену никого не предложили. Драться с теми, кто ещё ниже в рейтинге, это шаг назад. Я просил или бой за пояс или бой с каким-нибудь интересным для меня соперником с именем. Предложений не последовало, так что мы сворачиваем наш лагерь и возвращаемся в Россию. Уже второй раз подряд UFC обламывает подготовку на завершающем этапе».

Ситуация с Забитом действительно выглядит несколько странной. Ему не могут найти достойного противника с ноября 2019 года. Магомедшарипов выиграл все шесть поединков в промоушене и по правилам должен претендовать на чемпионский пояс. К тому же дагестанец – максимально зрелищный спортсмен: его оригинальная работа в стойке, вроде ударов после толчка от сетки, регулярно попадает в хайлайты турниров. В борьбе Забит не менее силён, в его активе даже есть награда «Лучший болевой приём UFC 2018 года». Однако промоушен Даны Уайта лишь кормит спортсмена обещаниями, бесконечно тасуя имена возможных соперников Забита.

Положение дел не устраивает как самого Магомедшарипова, так и его друзей вкупе с поклонниками. Высказался даже знаменитый Хабиб Нурмагомедов, заявивший, что Забит давно заслужил бой за титул. Может, в UFC просто не хотят видеть очередного чемпиона из России? Не стоит создавать конспирологическую теорию. Важную роль здесь играет репутация дагестанца, как слишком спокойного спортсмена с плохим английским. Забит – великолепный боец, но никак себя не проявлял в публичном пространстве. А в главном промоушене мира сейчас нужно вести себя совсем иначе. Вовсю кричать про свою непобедимость, раздавать вызовы и оскорблять других спортсменов – вот идеальная стратегия UFC. Магомедшарипов же долгое время не делал ничего подобного.

Родригес поделился видео, на котором лицо Магомедшарипова приделано к телу собаки

Но недавно молчаливый Забит «разговорился». Он стал открыто выражать свою позицию по отношению к UFC, «закусился» в соцсетях с Родригесом и дерзко потребовал, чтобы на коротком уведомлении с ним подрался чемпион Александр Волкановски. Удивлённый Родригес даже выразил мнение, что вместо россиянина пишет его скандально известный менеджер Али Абдель-Азиз: слишком резко увеличилась активность Забита. Как бы то ни было, Магомедшарипов выбрал единственно верный путь для получения чемпионского боя. Чем больше и ярче Забит будет говорить, тем скорее выйдет драться за пояс. Увы, но в организации Даны Уайта всё устроено именно так. Национальность бойца здесь совсем не при чём.