Польский боксёр выжил в Освенциме. Чемпион бил надзирателей, чтобы заработать кусок хлеба

«Чемпионат» продолжает цикл статей о боксёрах, живших и тренировавшихся в сложных, а порой по-настоящему трагических обстоятельствах. На этот раз мы расскажем об одном из самых талантливых польских боксёров своего поколения Тадеуше Петшиковском. Став узником страшного концлагеря Освенцим, он продемонстрировал свои умения даже там. Спортсмен побеждал надзирателей, добывал еду для более слабых товарищей и стал негласным чемпионом лагеря.

Довоенная жизнь

Тадеуш Петшиковски родился 8 апреля 1917 года в Варшаве. В ранние годы он потерял отца, и жизнь семьи заметно усложнилась. Подростком Тадеуш был вынужден идти искать работу и перебивался случайными заработками. В конечном итоге паренёк принял решение посвятить себя спорту, занявшись боксом в столичном клубе «Легия». Здесь он попал под крыло Феликса Стамма, которого по сей день называют отцом польской школы бокса. Специалист рассмотрел в Петшиковском незаурядные способности, и вскоре тот стал чемпионом Варшавы. Пресса окрестила его самым одарённым боксёром легчайшего веса. Перед парнем открывались большие перспективы, в том числе и в национальной сборной.

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Но вскоре в дело вмешались травмы, которые значительно задержали развитие боксёрской карьеры Петшиковского. А в 1939 году над Польшей начали сгущаться тучи. Соседняя Германия открыто предъявляла территориальные претензии стране. 1 сентября части Вермахта пересекли границу Польши и начали массированное наступление.

Война и лагерь

Польская кампания стала для Германии лёгкой прогулкой. Сопротивление поляков не могло остановить продвижение мощной военной машины. Петшиковски участвовал в защите родины и сражался в битве за Варшаву в составе артиллерийского полка. Вскоре столица пала, и Тадеуш стал искать иные пути для борьбы с захватчиками. В 1940 году он попытался сбежать в ещё не оккупированную Францию, чтобы присоединиться к формировавшейся там польской армии «в изгнании». Добраться туда ему было не суждено, Петшиковского задержали в Венгрии. Страна-сателлит Германии передала беглеца в гестапо, где боксёру провели допросы «с пристрастием». В июне 1940 года немцы отправили Петшиковского в концлагерь Освенцим, также известный как Аушвиц. Он стал одним из первых, кто попал в застенки этого ада.

Бои за хлеб и суп, медицинские эксперименты

С первых дней в лагере стало ясно, что жизнь в нём будет отличаться даже от той, что бывает на свободе в условиях лишений войны. Петшиковски вспоминал, что двухнедельный карантин стал едва ли не самым сложным испытанием на том этапе. Потом Тадеуша ждали принудительные работы. По 14 часов в сутки он пахал на полях, работал на стройках и занимался уборкой.



Так прошёл 1940 год. В марте 1941 года жизнь боксёра в лагере круто изменилась. В один из воскресных дней он, будучи абсолютно обнажённым, сидел на груде кирпичей и занимался поиском вшей в одежде. В этот момент Петшиковски услышал гул толпы и крики на польском языке. Узники призывали кого-то к активным действиям в бою. Тогда Тадеуш пошёл на звуки и оказался около лагерной кухни. Здесь происходило нечто невероятное. На импровизированном ринге проходили боксёрские поединки.



Развитием бокса в Освенциме занялся недавно прибывший надзиратель Вальтер Деннинг, который, по его словам, в довоенные годы был чемпионом Германии в среднем весе. Всего за две недели пребывания в лагере Деннинг покалечил в несправедливых боях около 20 человек, и слухи о его жестокости ходили по всему лагерю.



Тем не менее это не пугало нашего героя. Когда Петшиковского спросили, не хочет ли он подраться с Деннингом за кусок хлеба, он согласился без колебаний. Тадеуш отмечал, что ему было нечего терять, и потому он ввязался в неравный бой. На тот момент вес измученного и истощённого боксёра составлял 40 кг, в то время как Вальтер весил 70 кг. Многие узники, увидев такую пару, просто смеялись. Да что там узники, даже сам Деннинг спросил поляка, хочет ли тот действительно драться. Но Петшиковски был непреклонен.



«Поединок начался. В голове молниями проносились мысли. Я вспоминал о своей карьере боксёра, вспоминал тренера Стамма, свой первый и последний бой. Знал одно – я обязан победить. Деннинг был хорошим боксёром, но я не знаю, кто из нас был лучше. Как бы то ни было, говорил себе, что невозможное можно воплотить в жизнь», — вспоминал Петшиковски.



Уже в первом раунде поляк потряс немца несколькими тяжёлыми попаданиями и владел явным преимуществом. Персонал лагеря удивлённо переглядывался, а заключённые поляки восторженно подбадривали бойца, которого называли Тэдди, восклицая: «Бей немца!» Во втором раунде Деннинг ничего не мог поделать с 40-килограммовым соперником. Вскоре у надзирателя открылось кровотечение, и тогда он признал, что этого достаточно. Вальтер восхитился мужественным Петшиковским и торжественно вручил ему полбуханки хлеба и несколько кубиков маргарина. Со всем этим добром Тадеуш убежал к себе в блок, где начал делиться с товарищами. После этого руководство Освенцима приняло решение сделать из поляка штатного боксёра лагеря. Для таких предусматривались более лёгкие работы. В результате спортсмен был переведён в коровник, где умудрялся красть питание не только для себя, но и для друзей.



В 1942 году бои в лагере были поставлены на поток. В тот период Петшиковски провёл несколько поединков с соотечественниками (немцы устраивали такие схватки ради потехи), но были и более знаковые встречи. Так, однажды Тадеушу предложили подраться за две кастрюли супа с французским заключённым. Победа досталась Тэдди. Затем персонал лагеря настолько увлёкся забавой, что начал принимать ставки на бои. Один из представителей СС Карл Эгерсдорф благодаря победе поляка выиграл крупную сумму. Эгерсдорф был настолько доволен этим событием, что вызвался выполнить любое желание Петшиковского. Тот попросил еды и получил пять кастрюль супа, не съеденных солдатами СС и предназначавшихся для свиней.



В том же 1942 году Тадеуш потерпел единственное поражение в лагере, уступив датчанину еврейского происхождения. Через три недели он взял у него убедительный реванш. Успехи на ринге раскрепостили поляка, и порой он даже дерзил лагерным работникам. Это привело к тому, что в один из дней ему в соперники поставили надзирателя, известного своими зверствами по отношении к полякам. Петшиковский легко с ним справился. Но та победа не прошла для него бесследно. После встречи Тэдди поместили в госпиталь, где преднамеренно заразили тифом. По сути, над ним провели опыт. Боксёр долгое время лежал в лазарете и был близок к тому, чтобы его, неспособного и бесполезного, умертвили. Но на помощь пришли товарищи, которые в день важной инспекции помогли ему встать на ноги и показаться руководству лагеря. В итоге организм Петшиковского справился с заболеванием, и он вернулся к боям. Но персона Тадеуша всё больше стала раздражать идеологов нацизма, которые не хотели мириться с тем, что немцы проигрывают бои поляку. Над боксёром нависли тучи, его жизнь оказалась в опасности. Благо ему удалось добиться перевода в другой лагерь. На прощание тот самый Вальтер Деннинг подарил ему две пары боксёрских перчаток.

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Так Петшиковский оказался в лагере Нойенгамм. Здесь он также продолжал побеждать, снова вызвав раздражение немцев. В лагере пошли слухи, что его планируют убить. Тогда Тэдди добился ещё одного перевода. Боксёра отправили в лагерь Берген-Бельзен, что в Нижней Саксонии. Здесь он оставался вплоть до апреля 1945 года, пока его не освободили солдаты союзников.

Жизнь после освобождения

На момент выхода из лагеря Петшиковскому было всего 28 лет. Впереди была целая жизнь, и он по-прежнему хотел связать её с боксом. В 1946 году Тэдди организовывал боксёрские состязания для польских военных. В 1947 году он вернулся на родину, где давал показания против нацистов. Тогда же он пытался возобновить карьеру, но болезни помешали ему работать в полную силу, и от идеи пришлось отказаться. В 50-х годах Тадеуш окончил университет физического воспитания. Вскоре он стал работать учителем физкультуры, а параллельно тренировать мальчишек. Знаменитость концентрационного лагеря Аушвиц скончался в апреле 1991 года, ему было 74 года.



В Польше о Петшиковском снято несколько фильмов и написаны научные работы. Не так давно память Тадеуша почтил экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй.