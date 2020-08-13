Ногой с разворота – как Чак Норрис. Соперник Цыгана увидел удар лишь на повторе. Видео

Предстоящий UFC 252 – один из самых представительных по составу турниров календарного года. В иной ситуации встреча тяжеловесов Джуниора дос Сантоса и Жаирзиньо Розенструйка могла претендовать на статус главного боя, теперь же поединок двух классных нокаутёров – лишь часть богатого ассортимента. Тем не менее Цыган и Биги Бой практически наверняка устроят яркое зрелище. Розенструйк умеет отправлять «спать» с одного попадания, но его соперник бьёт ничуть не слабее и горазд на необычные удары. Один из таких ударов сполна прочувствовал на себе Марк Хант 25 мая 2013 года.

Большой мальчик разобрался с соперником, лёжа на спине. Первая победа в карьере Жаирзиньо Украинец Болдырев мог исполнить болевой приём, но в итоге пропустил джеб, и мир узнал о суринамце Розенструйке.

Дос Сантосу тогда нужно было возвращать победный настрой: полугодом ранее он проиграл заклятому сопернику Кейну Веласкесу судейским решением и утратил пояс тяжёлого веса. Уроженец Новой Зеландии с самоанскими корнями Хант напротив, шёл на серии из четырёх удачных поединков и быстро приближался к чемпионскому бою. Оба спортсмена считались одними из самых зрелищных бойцов современности, практически не используя навыки борьбы. Цыган – базовый джиу-джитсер, однако с его работой в стойке не мог тягаться почти никто. Хант пришёл в ММА из кикбоксинга, где опрокидывал соперников пушечными ударами.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте UFC в YouTube.

Поединок начался с «пристрелки», после чего Дос Сантос начал активно прессинговать бойца по прозвищу Супер-Самоанец. Уже на третьей минуте Хант оказался в нокдауне, пропустив град могучих «колотушек». Во втором раунде самоанец пришёл в себя и заставил Сантоса попотеть, зажимая его у сетки и стремясь поймать нокаутирующим ударом. Цыган отвечал удачными попаданиями, постепенно разбивая лицо противника. В третьей пятиминутке Хант пропускал удар за ударом и в концовке не выдержал: Дос Сантос нокаутировал его потрясающим попаданием ногой с разворота в стиле Чака Норриса! Самоанец не видел момента удара, от нокаута его не спасла даже знаменитая «каменная» челюсть.

Опасная бритва. Блейдс даже не стал бороться — он оказался сильнее Цыгана и в «ударке» Кёртис доказал, что может конкурировать на чемпионском уровне, не только когда получается свалить человека на землю.

Победа не помогла Дос Сантосу добиться главной цели — вскоре он вновь проиграл Веласкесу и не сумел вернуть себе чемпионский пояс. Впрочем, бразилец по-прежнему опасен: в числе его последних жертв – Деррик Льюис, Тай Туйваса и Благой Иванов. Новозеландец Хант провёл ещё немало поединков, побеждая примерно в 50% случаев. В 2018 году Супер-Самоанец завершил спортивную карьеру, проиграв три боя кряду. Одно из последних поражений Ханту нанёс знаменитый россиянин Алексей Олейник, поймав на удушающий приём.