114 ударов за 6 секунд! Боксёр показал удивительную скорость работы рук. Видео

22-летний Райан Гарсия – один из самых перспективных боксёров планеты. Американский спортсмен с мексиканскими корнями построил солидную карьеру в любителях, где одержал 215 побед в 230 поединках. На профессиональном уровне Гарсия выиграл все 20 боёв, 17 из которых завершились нокаутом. Боец выступает в лёгкой и 2-й полулёгкой весовых категориях, обладая отменной скоростью и силой удара. Сейчас Гарсия удерживает «серебряную» версию пояса чемпиона мира по версии WBC. Несмотря на сравнительно юный возраст, Райан обладает внушительной армией поклонников: в «Инстаграме» у него почти 7 млн подписчиков.

На своей странице Гарсия регулярно выкладывает видео с тренировок, где демонстрирует великолепные навыки. Больше всего американец любит похвалиться удивительной скоростью, с которой выбрасывает удары. Иногда он целит по груше или лапам, ещё чаще боксирует «с тенью». Одно из видео стало по-настоящему вирусным: боец по прозвищу Вспышка выбросил 114 ударов всего за шесть секунд! Подписчиков Райана ролик привёл в восхищение, но не все коллеги по бойцовскому цеху его одобрили.

Самую «ядовитую» оценку выдал 34-летний ветеран Хорхе Линарес, бывший чемпион мира в лёгком весе по двум версиям. Линарес недавно должен был встретиться с Гарсией, но их бой сорвался. «Конечно, люди любят Гарсию, им нравится, когда он «даёт драму». Не скажу, что он всегда пишет глупости, но его «эпичные» видео вызывают у меня смех. Я тоже способен повторить эти трюки со скоростными ударами, никаких проблем. Не могу представить, сколько времени Гарсия тратит на каждое такое видео. Райан преподносит всё так, словно наносит реальные удары. Но это глупо, в бою от них не будет толку».

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Возможно, в Линаресе говорит банальная обида из-за сорвавшейся встречи. Гарсия же делает всё правильно: грамотно раскручивает себя, в том числе и подобными видео. Действительно, в реальном поединке нанести 114 ударов за шесть секунд не удастся, но это Райану и не нужно. Вспышка просто демонстрирует скорость работы рук, чтобы подписчики в соцсетях удивлённо ахнули. Удары у него действительно быстрые, а кулаки — тяжёлые, о чём могут рассказать 17 нокаутированных Гарсией бойцов. Если Линарес всё-таки сойдётся с Гарсией в бою, он сможет прочувствовать его умения на себе. За Гарсией нужно следить – в мире можно по пальцам пересчитать боксёров, равных ему по таланту.