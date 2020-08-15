Стипе Миочич против Даниэля Кормье: эпичная битва двух легенд UFC. LIVE!

В ночь на 16 августа 2020 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на APEX Arena состоится долгожданный турнир UFC 252. В главном бое встретятся действующий чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и экс-чемпион UFC в двух категориях Даниэль Кормье. В соглавном бое Шон О'Мэлли, идущий на серии из 12 побед, сойдётся в октагоне с многоопытным эквадорцем Марлоном Вера (15-6-1). Не менее интригующим обещает стать бой пятого бойца в рейтинге тяжеловесов Джуниора Дос Сантоса и расположившегося на шестом месте Жаирзиньо Розенстрайка. Следите за всеми событиями в нашей онлайн-трансляции.
Кард турнира насыщен интересными бойцами. Ранние прелимы начнутся в 02:00 по московскому времени, а основной кард стартует в 05:00 по Москве.
Молдавский тяжеловес UFC Ион Куцелаба сдал положительный тест на коронавирус и снялся с реванша против россиянина Магомеда Анкалаева на UFC 252, который пройдёт в эти выходные. Об этом сообщил MMA Fighting со ссылкой на менеджера бойца Тиаго Окамуру.
Куцелаба надеется перенести реванш с Анкалаевым на турнир UFC 29 августа. Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в «Инстаграме».
Дуэли взглядов Стипе Миочича и Даниэля Кормье
Дата боя и время трансляции турнира
Главное событие августа в UFC состоится 16 августа 2020 года по московскому времени. Ранние прелимы стартуют в 02:00 мск, бои предварительного карда начнутся в 03:00 мск, ну а поединки основного карда намечены на 05:00 утра по московскому времени.
Где состоится турнир UFC 252, видео
Турнир с одним из самых интригующих кардов лета в Лас-Вегасе (штат Невада, США) примет домашняя арена UFC APEX. Зал, в котором установлен октагон, является частью уникального комплекса, который называется Институт развития UFC (UFC Performance Institute). Институт был открыт в 2017 году и является первым в мире центром смешанных боевых искусств для инноваций, исследований и обучения. Там есть абсолютно всё для подготовке к турнирам: тренировочные и тренажёрные залы, корпус для восстановления, медицинский центр, в котором специалисты (физиотерапевты, диетологи, травматологи и т.д.) работают над поддержанием кондиций атлетов в оптимальной форме.
Права на видео принадлежат UFC, посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC.
Именно в этом комплексе проходит (прямо сейчас) турнир, в котором Дана Уайт отсматривает потенциальное пополнение для UFC. И есть один небольшой нюанс: октагон в APEX нестандартных размеров, он чуть меньше. И это подразумевает большую интенсивность боёв.
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/boxing/article-4104001-stipe-miochich---daniel-korme-3-ufc-252-anons-data-boja-gde-smotret.html?utm_source=copypaste
Полный кард турнира UFC 252
Основной кард
Стипе Миочич (чемпион) — Даниэль Кормье (№ 1) — тяжёлый вес, бой за титул чемпиона организации
Шон О'Мэлли (№ 14) – Марлон Вера — легчайший вес
Джуниор дос Сантос (№ 5) — Жаирзиньо Розенстрайк (№ 6) — тяжёлый вес
Джон Додсон (№ 12) – Мераб Двалишвили (№ 15) — легчайший вес
Герберт Бёрнс – Даниэль Пинеда — полулёгкий вес.
Предварительный кард
Джим Миллер — Винс Пичел — лёгкий вес
Фелис Херриг (№ 15) — Вирна Яндироба — женский минимальный вес
Ти Джей Браун — Дэнни Чавез — полулёгкий вес
Эшли Йодер — Ливия Соуза — женский минимальный вес.
Ранний предварительный кард
Крис Дакас — Паркер Портер — тяжёлый вес
Каи Камака — Тони Келли — промежуточный вес.
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