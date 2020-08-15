Стипе Миочич против Даниэля Кормье: эпичная битва двух легенд UFC. LIVE!

Где состоится турнир UFC 252, видео

Турнир с одним из самых интригующих кардов лета в Лас-Вегасе (штат Невада, США) примет домашняя арена UFC APEX. Зал, в котором установлен октагон, является частью уникального комплекса, который называется Институт развития UFC (UFC Performance Institute). Институт был открыт в 2017 году и является первым в мире центром смешанных боевых искусств для инноваций, исследований и обучения. Там есть абсолютно всё для подготовке к турнирам: тренировочные и тренажёрные залы, корпус для восстановления, медицинский центр, в котором специалисты (физиотерапевты, диетологи, травматологи и т.д.) работают над поддержанием кондиций атлетов в оптимальной форме.

Права на видео принадлежат UFC, посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC.

Именно в этом комплексе проходит (прямо сейчас) турнир, в котором Дана Уайт отсматривает потенциальное пополнение для UFC. И есть один небольшой нюанс: октагон в APEX нестандартных размеров, он чуть меньше. И это подразумевает большую интенсивность боёв.



Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/boxing/article-4104001-stipe-miochich---daniel-korme-3-ufc-252-anons-data-boja-gde-smotret.html?utm_source=copypaste