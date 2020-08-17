Выиграть титул запрещёнными ударами? В Японии так можно. Видео

Пока внимание любителей смешанных единоборств поглощено турнирами UFC, другие промоушены также постепенно возвращаются в дело. Не исключением стала и популярная японская лига Rizin. 9-10 августа организация провела сразу два турнира в Йокогаме. Если первое шоу было своеобразным разогревом, то на втором уже состоялся титульный бой в легчайшем весе. Поединок Каи Асакуры и Хиромасы Оогикубо стал главным событием вечера.

26-летний Асакура выходил на ринг впервые после поражения в титульном бою в декабре прошлого года. Тогда он также бился за пояс в легчайшем весе, но досрочно уступил Манелю Капэ. Анголец после покорения Rizin получил контракт с UFC и ждёт своего дебюта в лучшей лиге мира. Благодаря этому пояс Rizin в легчайшем весе снова стал вакантным. На горизонте тут как тут снова нарисовался Асакура, которому дали второй шанс подряд побороться за титул.

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Соперником Каи на этот раз стал Хиромаса Оогикубо, который некогда пытался пробиться в UFC через сито специальных турниров и даже побеждал Алешандре Пантожу. Хиромаса вышел на бой после трёх побед кряду и заслуженно претендовал на пояс.

Асакура, пользуясь преимуществом в росте и размахе рук, сразу же начал работать с дистанции и делал это достаточно неплохо. Оогикубо в свою очередь больше использовал лоу-кики и продолжал искать ключи к обороне противника. Вскоре Асакура раскрепостился, начав действовать смелее. Так, он пробивал серии и оказывал постоянное давление на Хиромасу. В середине раунда Каи и вовсе зажал его в углу и донёс до цели несколько неприятных ударов. В целом преимущество Асакуры было заметным, но никто не ожидал, что бой закончится так, как это случилось.

Права на видео принадлежат промоушену Rizin Fighting Federation, ролик можно посмотреть на YouTube-канале Rizin.

На пятой минуте первого раунда Каи сначала плотно приложился по корпусу оппонента, тот немного пригнулся и начал отступать. Асакура, почувствовав момент, тут же пробил коленом, отправив Оогикубо на канвас. Дальше началось добивание. Сначала руками, а затем Каи применил уже давно запрещённые в большинстве промоушенов так называемые футбольные удары ногой по голове. В Rizin пользоваться ими по-прежнему позволено, так что Асакура действовал по правилам. Благо, в дело быстро вмешался рефери и не дал победителю нанести здоровью Оогикубо непоправимый ущерб.

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Таким образом, Асакура со второй попытки стал чемпионом Rizin в легчайшем весе. Причём сделал это в настолько эффектной манере, что позавидовать могут многие. Впрочем, если когда-то японцу повезёт подписать контракт с UFC, ему придётся отказаться от таких приёмов и ударов.