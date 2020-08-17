Выиграть титул запрещёнными ударами? В Японии так можно. Видео

Пока внимание любителей смешанных единоборств поглощено турнирами UFC, другие промоушены также постепенно возвращаются в дело. Не исключением стала и популярная японская лига Rizin. 9-10 августа организация провела сразу два турнира в Йокогаме. Если первое шоу было своеобразным разогревом, то на втором уже состоялся титульный бой в легчайшем весе. Поединок Каи Асакуры и Хиромасы Оогикубо стал главным событием вечера.
26-летний Асакура выходил на ринг впервые после поражения в титульном бою в декабре прошлого года. Тогда он также бился за пояс в легчайшем весе, но досрочно уступил Манелю Капэ. Анголец после покорения Rizin получил контракт с UFC и ждёт своего дебюта в лучшей лиге мира. Благодаря этому пояс Rizin в легчайшем весе снова стал вакантным. На горизонте тут как тут снова нарисовался Асакура, которому дали второй шанс подряд побороться за титул.
Соперником Каи на этот раз стал Хиромаса Оогикубо, который некогда пытался пробиться в UFC через сито специальных турниров и даже побеждал Алешандре Пантожу. Хиромаса вышел на бой после трёх побед кряду и заслуженно претендовал на пояс.
Асакура, пользуясь преимуществом в росте и размахе рук, сразу же начал работать с дистанции и делал это достаточно неплохо. Оогикубо в свою очередь больше использовал лоу-кики и продолжал искать ключи к обороне противника. Вскоре Асакура раскрепостился, начав действовать смелее. Так, он пробивал серии и оказывал постоянное давление на Хиромасу. В середине раунда Каи и вовсе зажал его в углу и донёс до цели несколько неприятных ударов. В целом преимущество Асакуры было заметным, но никто не ожидал, что бой закончится так, как это случилось.
Права на видео принадлежат промоушену Rizin Fighting Federation, ролик можно посмотреть на YouTube-канале Rizin.
На пятой минуте первого раунда Каи сначала плотно приложился по корпусу оппонента, тот немного пригнулся и начал отступать. Асакура, почувствовав момент, тут же пробил коленом, отправив Оогикубо на канвас. Дальше началось добивание. Сначала руками, а затем Каи применил уже давно запрещённые в большинстве промоушенов так называемые футбольные удары ногой по голове. В Rizin пользоваться ими по-прежнему позволено, так что Асакура действовал по правилам. Благо, в дело быстро вмешался рефери и не дал победителю нанести здоровью Оогикубо непоправимый ущерб.
Таким образом, Асакура со второй попытки стал чемпионом Rizin в легчайшем весе. Причём сделал это в настолько эффектной манере, что позавидовать могут многие. Впрочем, если когда-то японцу повезёт подписать контракт с UFC, ему придётся отказаться от таких приёмов и ударов.
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