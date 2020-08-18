Качнуть левой, пробить с правой. Рецепт классного нокаута от бойца Fedor Team. Видео

Утром 22 августа состоится турнир Bellator 244, где будет сражаться целый десант российских бойцов. Анатолий Токов подерётся с Кристофером Гонзалесом, Валентин Молдавский встретится с легендарным Роем Нельсоном, а в главном бою турнира Вадим Немков попробует отобрать чемпионский пояс у Райана Бейдера. Соперник чрезвычайно опасен, но и россиянин не так прост: протеже Фёдора Емельяненко отлично обучен как борьбе, так и работе в стойке. Особенно хороши удары руками: карьеру в Bellator Немков начал с потрясающего нокаута, жертвой которого стал бразилец Филипе Линс.

Россия может получить чемпиона в День Победы. Немков побьётся с обидчиком Фёдора Бейдером Райан не проигрывал с 2016 года, а Емельяненко он вырубил за 35 секунд. Зато Немков побил трёх экс-чемпионов в последних трёх боях.

25 августа 2017 года Немков проводил дебютный поединок в промоушене. В соперники россиянину определили опытного Линса, которому нужно было закрывать поражение от Клебера Силвы. Немков шёл с рекордом 7-2 и победил нескольких достойных бойцов, однако его имя было известно в основном благодаря членству в Fedor Team и старшему брату Виктору Немкову. Сам же Фёдор Емельяненко называл Немкова-младшего одним из самых талантливых своих учеников. Как показало время, Последний Император не ошибался.

Права на видео принадлежат промоушену Bellator. Посмотреть ролик можно на официальном канале Bellator в YouTube.

На старте поединка Линс активно вкладывался в многочисленные удары руками, но практически не попадал. Немков же активно двигался, менял углы и прицельно обстреливал оппонента. Так продолжалось почти три минуты, пока бразилец, отступая, не зевнул удар с правой после ложного движения. Несмотря на отсутствие у Немкова большого замаха, подбородок бразильца не выдержал попадания и вместе с хозяином полетел на канвас. Там Вадим нанёс ещё два жёстких добивающих удара и поставил точку в своём дебютном поединке.



Победить Бейдера будет намного сложнее, американец за последние семь лет проиграл только один раз. В числе жертв Бейдера – сам Фёдор Емельяненко, улетевший в нокаут на старте первого раунда. Немкову нужно отомстить за своего учителя и выиграть давно заслуженный титул Bellator. У россиянина есть для этого всё: взрывная работа рук, богатый арсенал в партере и могучие кулаки. Возможно, Вадиму недостаёт только выносливости, но этот аспект можно поправить благодаря тренировкам. Тем не менее фаворитом боя считается именно американец.

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Если 22 августа россиянин одержит победу, можно будет пробовать себя и в главном промоушене мира. Немков не исключает такой возможности, но хочет перейти вместе с товарищами по команде: «Если будет хорошее предложение, то почему бы и нет. Да, там серьёзная оппозиция, но драться в UFC за меньшие деньги нет желания, да и в Bellator у меня были все топовые соперники. Думаю, если мы заскочим в UFC, то Fedor Team больше половины крутых бойцов там перелупит. Моё мнение такое. Я в Bellator заскочил, топов перебил, остался Бейдер».