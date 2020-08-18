Качнуть левой, пробить с правой. Рецепт классного нокаута от бойца Fedor Team. Видео

Утром 22 августа состоится турнир Bellator 244, где будет сражаться целый десант российских бойцов. Анатолий Токов подерётся с Кристофером Гонзалесом, Валентин Молдавский встретится с легендарным Роем Нельсоном, а в главном бою турнира Вадим Немков попробует отобрать чемпионский пояс у Райана Бейдера. Соперник чрезвычайно опасен, но и россиянин не так прост: протеже Фёдора Емельяненко отлично обучен как борьбе, так и работе в стойке. Особенно хороши удары руками: карьеру в Bellator Немков начал с потрясающего нокаута, жертвой которого стал бразилец Филипе Линс.
25 августа 2017 года Немков проводил дебютный поединок в промоушене. В соперники россиянину определили опытного Линса, которому нужно было закрывать поражение от Клебера Силвы. Немков шёл с рекордом 7-2 и победил нескольких достойных бойцов, однако его имя было известно в основном благодаря членству в Fedor Team и старшему брату Виктору Немкову. Сам же Фёдор Емельяненко называл Немкова-младшего одним из самых талантливых своих учеников. Как показало время, Последний Император не ошибался.
Права на видео принадлежат промоушену Bellator. Посмотреть ролик можно на официальном канале Bellator в YouTube.
На старте поединка Линс активно вкладывался в многочисленные удары руками, но практически не попадал. Немков же активно двигался, менял углы и прицельно обстреливал оппонента. Так продолжалось почти три минуты, пока бразилец, отступая, не зевнул удар с правой после ложного движения. Несмотря на отсутствие у Немкова большого замаха, подбородок бразильца не выдержал попадания и вместе с хозяином полетел на канвас. Там Вадим нанёс ещё два жёстких добивающих удара и поставил точку в своём дебютном поединке.
Победить Бейдера будет намного сложнее, американец за последние семь лет проиграл только один раз. В числе жертв Бейдера – сам Фёдор Емельяненко, улетевший в нокаут на старте первого раунда. Немкову нужно отомстить за своего учителя и выиграть давно заслуженный титул Bellator. У россиянина есть для этого всё: взрывная работа рук, богатый арсенал в партере и могучие кулаки. Возможно, Вадиму недостаёт только выносливости, но этот аспект можно поправить благодаря тренировкам. Тем не менее фаворитом боя считается именно американец.
Если 22 августа россиянин одержит победу, можно будет пробовать себя и в главном промоушене мира. Немков не исключает такой возможности, но хочет перейти вместе с товарищами по команде: «Если будет хорошее предложение, то почему бы и нет. Да, там серьёзная оппозиция, но драться в UFC за меньшие деньги нет желания, да и в Bellator у меня были все топовые соперники. Думаю, если мы заскочим в UFC, то Fedor Team больше половины крутых бойцов там перелупит. Моё мнение такое. Я в Bellator заскочил, топов перебил, остался Бейдер».
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