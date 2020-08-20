«Украинский Хабиб» победил в фирменном стиле Фергюсона. Наследие Орла под угрозой? Видео

В ночь на 22 августа мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 244. Конечно, внимание россиян будет приковано к титульной схватке Вадима Немкова с Райаном Бейдером, а также поединкам Валентина Молдавского и Владимира Токова. Но на предстоящем шоу будет и много другого интересного. Так, одна из главных интриг, сумеет ли украинец Ярослав Амосов сохранить идеальный профессиональный рекорд.

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Уроженца Киевской области всё чаще называют «украинским Хабибом». Это легко объяснить. На данный момент на счету Ярослава 23 поединка, и во всех он сумел победить. Конечно, это ещё не 28-0 Нурмагомедова, но до этих цифр остаётся не так уж и много. Кроме того, аналогия с чемпионом UFC в лёгком весе прослеживается ещё и потому, что Амосов в прошлом очень успешно занимался самбо и регулярно практикует его элементы в поединках.

В 2012 году парень дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне. Сначала он бился в различных украинских промоушенах, а с 2015 года присоединился к российскому Tech-Krep FC. Здесь он завоевал титул в полусреднем весе, а после дважды защитил регалию.



. Профессиональный боец ММА

Родился 9 сентября 1993 года в городе Ирпень (Киевская область, Украина). Единоборствами начал заниматься в возрасте 15 лет, когда записался на секцию боевого самбо.

Четырёхкратный чемпион мира по версии WCSF по боевому самбо

Трёхкратный чемпион Европы по версии ECSF по боевому самбо

Чемпион Евразии по профессиональному боевому самбо

Двукратный чемпион мира по джиу-джитсу.

Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2012 году. В ММА провёл 23 поединка, победив во всех из них (18 раз досрочно). Справка «Чемпионата» Ярослав Амосов . Профессиональный боец ММАРодился 9 сентября 1993 года в городе Ирпень (Киевская область, Украина). Единоборствами начал заниматься в возрасте 15 лет, когда записался на секцию боевого самбо.Четырёхкратный чемпион мира по версии WCSF по боевому самбоТрёхкратный чемпион Европы по версии ECSF по боевому самбоЧемпион Евразии по профессиональному боевому самбоДвукратный чемпион мира по джиу-джитсу.Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2012 году. В ММА провёл 23 поединка, победив во всех из них (18 раз досрочно).

Когда профессиональный рекорд достиг отметки 19-0, Амосов получил предложение от Bellator. Случилось это в 2018 году. За два года боец одержал 4 победы в промоушене. Одна из самых ярких была завоёвана в августе минувшего года на турнире Bellator 225 в андеркарде реванша между Сергеем Харитоновым и Мэттом Митрионом.

Тогда соперником Ярослава стал опытный Дэвид Риккелс. Амосов начал с места в карьер. Почти сразу он потряс соперника жёстким попаданием в челюсть, а вскоре провёл тейкдаун, и почти весь раунд доминировал в партере. Тем не менее опытный американец сумел выжить, хотя и выглядел измотанным. Но во второй пятиминутке Риккелсу не удалось уйти от ещё одного быстрого тейкдауна.

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Амосов снова начал методично обрабатывать противника и вскоре перешёл к финальной стадии своего гейм-плана. В середине раунда он вышел на боковой контроль и искусно провёл один из любимых удушающих приёмов Тони Фергюсона Д’Арсе, который также ещё иногда называют удушением Брабо. Блестящая победа заставила любителей ММА проявить к Амосову ещё больший интерес.

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide, ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA.

После того поединка он выступил ещё один раз, победив решением судей Эда Рута. Теперь украинец пойдёт за 24-й победой. Изначально на предстоящем турнире он должен был встретиться с ветераном смешанных единоборств, экс-претендентом на титул UFC Джоном Фитчем. Но тому пришлось сняться с шоу. В итоге Амосов получил в соперники крепкого 27-летнего американца Марка Леммингера, а их бой перенесли в предварительный кард. Ещё один успех приблизит Ярослава к большим вызовам, так что пожелаем ему удачи и ждём старт турнира!