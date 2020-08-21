Дарт Бейдер нокаутировал Емельяненко. Теперь его ждёт месть ученика Фёдора. LIVE!

Все главные события турнира Bellator 244, в котором Вадим Немков подерётся за титул чемпиона? — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 22 августа 2020 года пройдёт турнир Bellator 244. Место проведения — арена Mohegan Sun, расположенная в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). В главном событии встретятся действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. На кону будет стоять чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Помимо Вадима команду Фёдора Емельяненко будут представлять Валентин Молдавский и Владимир Токов.

Начало главного боя — не ранее 06:30 по московскому времени. Прямая трансляция боя будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Предварительный кард будет доступен на YouTube-канале BellatorMMA. В нашей онлайн-трансляции вы узнаете обо всех самых важных событиях турнира.