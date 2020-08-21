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Вадим Немков — Райан Бейдер: прямая трансляция боя Bellator 244, 21 августа 2020

Вадим Немков — Райан Бейдер: прямая трансляция боя
Роман Дёмин
Дарт Бейдер нокаутировал Емельяненко. Теперь его ждёт месть ученика Фёдора. LIVE!
Все главные события турнира Bellator 244, в котором Вадим Немков подерётся за титул чемпиона? — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

В ночь на 22 августа 2020 года пройдёт турнир Bellator 244. Место проведения — арена Mohegan Sun, расположенная в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). В главном событии встретятся действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. На кону будет стоять чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Помимо Вадима команду Фёдора Емельяненко будут представлять Валентин Молдавский и Владимир Токов.

Начало главного боя — не ранее 06:30 по московскому времени. Прямая трансляция боя будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Предварительный кард будет доступен на YouTube-канале BellatorMMA. В нашей онлайн-трансляции вы узнаете обо всех самых важных событиях турнира.

Где смотреть турнир, во сколько начало Bellator 244: полный кард турнира Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/b
Live Игорь Брагин

Собрали в одном материале всё, что нужно знать о самых интересных для нас поединках предстоящего турнира.

Немков сразится с обидчиком Фёдора Емельяненко. На кону стоит чемпионский пояс
Bellator радует нас тремя боями россиян и двумя схватками украинских бойцов. Это событие пропустить нельзя.
18:43 Игорь Брагин

Представляем: Валентин Молдавский

На предстоящем турнире нас ждут бои троих россиян из Старого Оскола. Все они представляют команду Фёдора Емельяненко. Помимо Вадима Немкова в основном карде будет биться Валентин Молавский. Рассказываем подробнее о ещё одной нашей надежде в Bellator.

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Самая яркая победа в карьере россиянина Валентина Молдавского.
18:10 Игорь Брагин

Где смотреть турнир, во сколько начало

Бои предварительного карда стартуют 22 августа 2020 года в 02:00 по московскому времени. Бойцы основного карда вступят в дело в 05:00 мск. Главный бой турнира начнётся не ранее 06:30 по Москве. Прелимы можно посмотреть на официальном YouTube-канале BellatorMMA, и бои основного карда покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец».

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18:05 Игорь Брагин

Церемония битвы взглядов Bellator 244

Ох уж эта пандемия… Конечно, с масками на лицах традиционные стердауны не выглядят столь волнующе, как это было раньше. Но, тем не менее, процедура придаёт событию остроты. Предлагаем вашему вниманию видео:

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide, посмотреть ролик можно на YouTube-канале BellatorMMA.

17:56 Игорь Брагин

Прогноз на бой Вадим Немков — Райан Бейдер 22 августа 2020 года

Букмекеры не видят очевидного фаворита в главном бою турнира: поставить на победу Бейдера можно с коэффициентом 1.85, успех Немкова идёт за 2.11. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0. Коллеги из отедела «Ставки» детально разбирают варианты заработать на этом увлекательном ивенте.

Вадим Немков — Райан Бейдер. Прогноз на бой: россиянин отомстит за Фёдора Емельяненко
В январе 2019 года американец отправил Фёдора в нокаут. Ученик Последнего Императора постарается отомстить.
17:47 Игорь Брагин

Bellator 244: полный кард турнира Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/b

Основной кард:
Райан Бейдер — Вадим Немков
Джулия Бадд — Джесси Миеле
Валентин Молдавский — Рой Нельсон
Эндрю Кэпел — Джон Салтер.

Предварительный кард:
Сидни Аутлоу — Адам Пикколотти
Джош Хилл — Эрик Перес
Лукас Бреннан — Уилл Смит
Крис Гонсалес — Владимир Токов
Уэбер Алмейда — Салим Мухидинов
Ярослав Амосов — Марк Лемминджер
Джон ДеХесус — Владислав Парубченко.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: bellator.com

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