Поветкин подерётся в саду у промоутера. В соперниках британец по прозвищу Злодей

22 августа в Брентвуде (графство Эссекс, Великобритания) пройдёт первый за долгое время топ-вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу встретятся известные тяжеловесы Александр Поветкин и Диллиан Уайт. На кону поединка будет стоять не только титул временного чемпиона мира по версии WBC, но и престижный пояс WBC Diamond. Завоевание этих наград даст право претендовать на полноценный пояс чемпиона мира WBC, которым владеет Тайсон Фьюри. Представляем анонс схватки Поветкин – Уайт.

Бой в саду у Эдди Хирна

Ведущий промоутер мира, перехвативший это звание у Боба Арума Эдди Хирн, умудрился вернуть бокс в условиях пандемии ещё в первых числах августа. Глава промоутерской компании Matchroom Boxing взял пример с президента UFC Даны Уайта, который устроил серию турниров на «Бойцовском острове». Хирн развил эту идею и пообещал устроить «Боксёрский лагерь» фактически на заднем дворе своего поместья. Из-за такой локации серию турниров всё чаще начали называть «Бойцовским садом». Читалась прямая аналогия с всё тем же «Островом» от UFC.

Первый вечер бокса в саду состоялся 1 августа. Тогда в главном бою вечера встретились популярный на Туманном Альбионе Сэм Эггинтон и Тэд Чизман. На кону поединка стоял второстепенный пояс по версии IBF в первом среднем весе. Победа досталась Чизману. Ещё два вечера бокса в резиденции Хирна прошли 7 и 14 августа. В главных боях разыгрывались титулы Британского содружества. Организация была на высшем уровне, но вот состав участников оставлял желать лучшего.

Соперник Поветкина бил будущего чемпиона мира и атаковал судью. Видео Диллиан Уайт может создать Витязю много проблем, опаснее были только Джошуа и Кличко.

Но последний турнир из серии «Бойцовского сада» обещает быть отменным. Всё благодаря двум крупным событиям, главным из которых будет бой с участием Александра Поветкина.

Последний шанс Поветкина

7 декабря 2019 года большой вечер бокса прошёл в Саудовской Аравии. В главном бою вечера Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира. А в андеркарде у Энтони состоялись поединки с участием Александра Поветкина и Диллиан Уайта. Выступления обоих оставили вопросы.

Витязь тогда дрался с экс-претендентом на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Майклом Хантером. На старте боя у Александр сбоила оборона и он едва не потерпел досрочное поражение. В середине схватки россиянин владел инициативой. Но в последних раундах снова едва не отдал победу. В результате судьи насчитали закономерную ничью.

Что касается Уайта, то Диллиан победил, но серьёзно разочаровал. Тогда он встретился с давно сбитым лётчиком Мариушем Вахом, который некогда боксировал с Владимиром Кличко и Александром Поветкиным. Уайт вышел на схватку с польским гигантом с явно лишним весом и смотрелся очень плохо. Тем не менее на победу по очкам он заработал.

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Почти сразу после этого начались разговоры о возможной схватке Поветкина и Уайта. Через некоторое время соперники ударили по рукам. Они должны были встретиться ещё 2 мая 2020 года, но в дело вмешалась пандемия коронавируса. Казалось, что схватка вообще не состоится, но благодаря усилиям Хирна её не только не удалось спасти, но и сравнительно быстро организовать снова.

Для Витязя предстоящий поединок по сути последний шанс побороться за титул. Завоевание временного титула по версии WBC даст право сразиться с обладателем полноценного пояса Тайсоном Фьюри. Конечно, у эпатажного британца есть и другие планы, в частности, бои с Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа. Но почти нет сомнений, что, если Поветкин победит, он дождётся заслуженного шанса выйти на бой с Фьюри.

Если же говорить об Уайте, то для него победа над россиянином может стать настоящим прорывом. Конечно, победы над Дереком Чисорой, Оскаром Ривасом и экс-чемпионом мира Джозефом Паркером позволяют ему называть себя одним из лучших в мире. Но всё-таки Поветкин это другой уровень. В случае успеха Уайт также не упустит возможности подраться с кем-то из трио Фьюри – Уайлдер – Джошуа.

После 40 жизнь только начинается. Поветкину снова дали крутого соперника и бой за титул Уайт мечтал получить бой с Уайлдером или Руисом, но достался британцу Русский Витязь.

Если говорить о шансах, то букмекеры явным фаворитом встречи видят Уайта. С этим сложно поспорить. Дело даже не в возрасте россиянина, а в манере Уайта. Она очень неудобная для Поветкина. Диллиан из тех парней, которые не боятся идти в размен, умеют держать удар и при этом способны бить очень жёстко. Крепость подбородка Поветкина уже не та, что была в 2013 или даже 2016 году. Очевидно, что определённый отпечаток оставило и недавнее досрочное поражение от Джошуа, и тяжелейший бой с Хантером. Впрочем, отчаиваться не стоит. У Александра за плечами колоссальный опыт и отличная техника. На это он и будет уповать. Так что вероятность апсета всё же есть.

Другие события турнира

Помимо боя Поветкин – Уайт в программе вечера значатся ещё четыре боя. И если в первых трёх примут участие совсем уж ноунеймы, то в соглавном событии будут разыграны титулы чемпиона мира, правда, среди женщин. Абсолютная чемпионка мира в лёгком весе Кэти Тэйлор (15-0, 6 КО) даст реванш Делфин Персун (44-2, 18 КО) которую она побеждала лишь решением большинства судей. Бельгийка попробует взять реванш у великолепной Тэйлор, и это один из тех женских поединков, который действительно рекомендован к просмотру.