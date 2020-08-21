Поветкин подерётся в саду у промоутера. В соперниках британец по прозвищу Злодей

22 августа в Брентвуде (графство Эссекс, Великобритания) пройдёт первый за долгое время топ-вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу встретятся известные тяжеловесы Александр Поветкин и Диллиан Уайт. На кону поединка будет стоять не только титул временного чемпиона мира по версии WBC, но и престижный пояс WBC Diamond. Завоевание этих наград даст право претендовать на полноценный пояс чемпиона мира WBC, которым владеет Тайсон Фьюри. Представляем анонс схватки Поветкин – Уайт.
Бой в саду у Эдди Хирна
Ведущий промоутер мира, перехвативший это звание у Боба Арума Эдди Хирн, умудрился вернуть бокс в условиях пандемии ещё в первых числах августа. Глава промоутерской компании Matchroom Boxing взял пример с президента UFC Даны Уайта, который устроил серию турниров на «Бойцовском острове». Хирн развил эту идею и пообещал устроить «Боксёрский лагерь» фактически на заднем дворе своего поместья. Из-за такой локации серию турниров всё чаще начали называть «Бойцовским садом». Читалась прямая аналогия с всё тем же «Островом» от UFC.
Первый вечер бокса в саду состоялся 1 августа. Тогда в главном бою вечера встретились популярный на Туманном Альбионе Сэм Эггинтон и Тэд Чизман. На кону поединка стоял второстепенный пояс по версии IBF в первом среднем весе. Победа досталась Чизману. Ещё два вечера бокса в резиденции Хирна прошли 7 и 14 августа. В главных боях разыгрывались титулы Британского содружества. Организация была на высшем уровне, но вот состав участников оставлял желать лучшего.
Но последний турнир из серии «Бойцовского сада» обещает быть отменным. Всё благодаря двум крупным событиям, главным из которых будет бой с участием Александра Поветкина.
Последний шанс Поветкина
7 декабря 2019 года большой вечер бокса прошёл в Саудовской Аравии. В главном бою вечера Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира. А в андеркарде у Энтони состоялись поединки с участием Александра Поветкина и Диллиан Уайта. Выступления обоих оставили вопросы.
Витязь тогда дрался с экс-претендентом на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Майклом Хантером. На старте боя у Александр сбоила оборона и он едва не потерпел досрочное поражение. В середине схватки россиянин владел инициативой. Но в последних раундах снова едва не отдал победу. В результате судьи насчитали закономерную ничью.
Что касается Уайта, то Диллиан победил, но серьёзно разочаровал. Тогда он встретился с давно сбитым лётчиком Мариушем Вахом, который некогда боксировал с Владимиром Кличко и Александром Поветкиным. Уайт вышел на схватку с польским гигантом с явно лишним весом и смотрелся очень плохо. Тем не менее на победу по очкам он заработал.
Почти сразу после этого начались разговоры о возможной схватке Поветкина и Уайта. Через некоторое время соперники ударили по рукам. Они должны были встретиться ещё 2 мая 2020 года, но в дело вмешалась пандемия коронавируса. Казалось, что схватка вообще не состоится, но благодаря усилиям Хирна её не только не удалось спасти, но и сравнительно быстро организовать снова.
Для Витязя предстоящий поединок по сути последний шанс побороться за титул. Завоевание временного титула по версии WBC даст право сразиться с обладателем полноценного пояса Тайсоном Фьюри. Конечно, у эпатажного британца есть и другие планы, в частности, бои с Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа. Но почти нет сомнений, что, если Поветкин победит, он дождётся заслуженного шанса выйти на бой с Фьюри.
Если же говорить об Уайте, то для него победа над россиянином может стать настоящим прорывом. Конечно, победы над Дереком Чисорой, Оскаром Ривасом и экс-чемпионом мира Джозефом Паркером позволяют ему называть себя одним из лучших в мире. Но всё-таки Поветкин это другой уровень. В случае успеха Уайт также не упустит возможности подраться с кем-то из трио Фьюри – Уайлдер – Джошуа.
Если говорить о шансах, то букмекеры явным фаворитом встречи видят Уайта. С этим сложно поспорить. Дело даже не в возрасте россиянина, а в манере Уайта. Она очень неудобная для Поветкина. Диллиан из тех парней, которые не боятся идти в размен, умеют держать удар и при этом способны бить очень жёстко. Крепость подбородка Поветкина уже не та, что была в 2013 или даже 2016 году. Очевидно, что определённый отпечаток оставило и недавнее досрочное поражение от Джошуа, и тяжелейший бой с Хантером. Впрочем, отчаиваться не стоит. У Александра за плечами колоссальный опыт и отличная техника. На это он и будет уповать. Так что вероятность апсета всё же есть.
Другие события турнира
Помимо боя Поветкин – Уайт в программе вечера значатся ещё четыре боя. И если в первых трёх примут участие совсем уж ноунеймы, то в соглавном событии будут разыграны титулы чемпиона мира, правда, среди женщин. Абсолютная чемпионка мира в лёгком весе Кэти Тэйлор (15-0, 6 КО) даст реванш Делфин Персун (44-2, 18 КО) которую она побеждала лишь решением большинства судей. Бельгийка попробует взять реванш у великолепной Тэйлор, и это один из тех женских поединков, который действительно рекомендован к просмотру.
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