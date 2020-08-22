За Фёдора отомстили хай-киком! Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator

В решающем бою турнира Bellator 244 встречались Вадим Немков и Райан Бейдер. Идущий на серии из шести побед Немков планировал отобрать пояс полутяжёлого веса у американца, который был чемпионом промоушена сразу в двух категориях. Член команды Fedor Team также хотел отомстить за своего учителя Фёдора Емельяненко, которого Бейдер нокаутировал полтора года назад. Фаворитом поединка считался американец по прозвищу Дарт: на его стороне был громадный опыт и чемпионские звания. Однако россиянин сумел преподнести сенсацию.

Поединок начался с активной работы ног в исполнении обоих бойцов. Соперники выбрасывали одиночные удары, ни на секунду не переставая двигаться. Вскоре Немкову удалась хорошая двойка, заставившая американца «прочувствовать» его удары. На четвёртой минуте Бейдер провёл хороший тейкдаун, но не сумел извлечь из него пользу, к тому же получив несколько ударов. Раунд, получившийся приблизительно равным, закончился зрелищными хай-киками в исполнении россиянина.

Убойная нога в голову. Вадим Немков за минуту деклассировал Бейдера и завоевал титул Владимир Токов проиграл сомнительным решением судей, Молдавский легко одолел Нельсона. Команда Фёдора произвела впечатление на Bellator.

Вторая пятиминутка началась с точных попаданий Немкова, заставившая нервничать поклонников Бейдера. Вскоре американец взял мини-паузу, пожаловавшись на тычок в глаза. Россиянин старался постоянно давить, на что Дарт отвечал попытками резко «разрядиться» двумя-тремя ударами. Вскоре Немков ударил рукой в блок и сразу достал Бейдера потрясающим хай-киком, отправив того в нокдаун. Вадим бросился на добивание, нанося множество ударов: чемпион пару десятков секунд держался из последних сил. Американец выбрался из-под шквала и бросился бежать, но его повалили вновь пушечным ударом. Вскоре судья наконец прекратил избиение – великолепная победа Немкова!

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide, ролик можно посмотреть на официальном аккаунте BellatorMMA в твиттере.

Вадим не только отомстил за Последнего Императора, но и установил приятное достижение: впервые за четыре года в Bellator появился российский чемпион. К тому же Немков стал первым отечественным чемпионом промоушена в полутяжёлом весе. На интервью победитель отказался от ложной скромности: «У меня была задача заставить Бейдера работать вторым номером, он плохо себя чувствует в такой роли. Таков был план на поединок. После попадания хай-киком я добивал Бейдера и удивлялся, что судья долго не останавливал бой. Для меня важно, что россияне не выигрывали пояс полутяжёлого веса в Bellator. Я сотворил маленькую историю для России. Мы с Бейдером – возможно, лучшие в мире бойцы данного веса. В UFC есть ребята, но считаю, мы можем их побеждать. Сейчас конкретно я – лучший боец мира в полутяжёлой категории».