Бойца из команды Фёдора откровенно засудили. Решению Мурты удивились даже в Америке

Завершившийся турнир Bellator 244 можно назвать для России триумфальным: Вадим Немков нокаутировал Райана Бейдера во втором раунде и стал чемпионом полутяжёлого веса, а Валентин Молдавский одолел знаменитого Роя Нельсона. Однако настоящим «ведром дёгтя» стало поражение Владимира Токова от Кристофера Гонсалеса. Если бы россиянин проиграл талантливому американцу без шансов, было бы не так обидно. Но Токов-младший провёл отличный и конкурентный бой, результат которого определило сомнительное судейское решение.

Убойный маваши в голову. Вадим Немков деклассировал Бейдера и завоевал титул Bellator Владимир Токов проиграл сомнительным решением судей, Молдавский легко одолел Нельсона. Команда Фёдора произвела впечатление на фанатов ММА.

Встреча двух непобеждённых бойцов началась с активной работы ног. Вскоре россиянин провёл успешный тейкдаун. Через минуту Гонсалес прижал соперника к сетке, но не добился какого-либо результата. Остаток первого раунда прошёл в стойке, где чуть лучше выглядел Токов. В концовке россиянину удался ещё один тейкдаун. Второй раунд стартовал с размена, где бойцы сделали по паре удачных попаданий. Вскоре Гонсалес затянул Владимира в партер, где долго и безуспешно пытался провести болевой приём. Россиянин грамотно защищался, на протяжении минуты спортсмены практически не двигались. В концовке Гонсалес провёл несколько неплохих ударов в стойке.

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide, ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA.

Если в первом раунде на шаг впереди однозначно был Токов, то второй можно было отдать Гонсалесу. Заключительная пятиминутка началась с обстрела в стойке: Токов донёс до головы американца несколько плотных попаданий. Россиянин демонстрировал хорошую технику, встречая оппонента ударами с разных углов. Попадал и Гонсалес, но, как казалось со стороны, Владимир выглядел несколько мастеровитее. В последнюю минуту американец рванул вперёд, оказавшись в доминирующей позиции у сетки. Сразу после окончания боя Гонсалес, чьё лицо имело несколько «сечек», уверенно поднял руки.

Радовался Гонсалес не зря: судьи отдали ему победу раздельным решением. На стороне россиянина оказался только Йерин Валель – 29-28. Знаменитый рефери Дэн Мираглиотта высказался за победу американца с аналогичным счётом, Майк Мурта же откровенно «начудил», насчитав 30-27 в пользу Гонсалеса. Как можно было отдать Крису все три раунда – загадка для всех, кто видел поединок. Болельщики в «Твиттере» уже высказали своё недовольство итогами боя и особенно подсчётом очков в исполнении Мурты. На нескольких авторитетных североамериканских сайтах провели голосование и почти везде зрители уверены, что побеждать должен был Токов. Так что решению Мурты удивились даже в Америке.

За Фёдора отомстили хай-киком! Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator Впервые за четыре года в Bellator появился российский чемпион.

Судейство в целом стало главным разочарованием турнира. Если Валентину Молдавскому в бою с Роем Нельсоном насчитать что-то иное, кроме 30-27, было бы преступлением, то в чемпионском поединке судьи вновь неприятно удивили. В первом раунде Немков донёс до Бейдера больше точных ударов и владел инициативой, что не помешало всем трём судьям спокойно насчитать 10-9 в пользу американца. Хорошо, что российский боец не стал затягивать бой и красиво отправил Бейдера в нокаут, иначе обретение чемпионского пояса могло бы сорваться. Будем надеяться, что подобный уровень судейства – просто неприятное исключение.