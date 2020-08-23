Русский Витязь подарил блокбастер, нокаутировав Уайта. Кто ждёт Поветкина дальше?

Карьеру 40-летнего Александра Поветкина «хоронят» год за годом, однако боец упорно отказывается стареть и уходить на покой. После тяжёлого поражения от Энтони Джошуа россиянин неожиданно одолел крепкого Хьюи Фьюри и свёл вничью поединок с Майклом Хантером, находясь в статусе андердога. Впереди Александра ждал Диллиан Уайт, которому большинство экспертов и болельщиков предрекали однозначную победу. Британец по прозвищу Злодей младше Поветкина на восемь лет и до встречи с Русским Витязем проиграл лишь один раз. Уайт давно ждал такого шанса и перед боем набрал шикарную форму. На россиянина ставили разве что соотечественники и преданные поклонники из других стран.

У России есть чемпион мира в супертяжёлом весе! Поветкин победил в стиле Рокки Бальбоа Витязь побывал в двух нокдаунах, но сумел вернуться и красиво победить.

Русского Витязя данные расклады не интересовали. Поветкин начал первый раунд в отличном стиле, обстреливая соперника по этажам и активно двигаясь. В похожем ключе прошли и следующие три минуты, хотя стало заметно, что Уайт потихоньку «просыпается». Третий раунд россиянин уже проиграл по очкам, а в четвёртом – дважды упал в нокдаун. Злодей резко добавил и практически не замечал блок противника, донося до него удар за ударом. Казалось, что Александра ждёт нокаут, но тут Поветкин разрядился чудовищным по силе левым апперкотом. Уайт рухнул без сознания, продолжать бой не было смысла. Фантастический успех россиянина!

Возможно, это был лучший удар в карьере Поветкина. Сам россиянин с этим не спорит и планирует продолжать драться: «Лучший ли это удар в карьере? Да, возможно так и есть. Не был уверен, что так все закончится. Да, я побывал в нокдаунах, но я себя чувствую хорошо. Отрабатывал такие моменты на тренировках. Что хочу ответить тем, кто спрашивает меня о завершении карьеры? Я ничего не хочу ответить, хочу ещё побоксировать. Благодарю всех людей и болельщиков, которые в меня верят».



Кто станет следующим соперником Александра, завоевавшего временный титул WBC и бриллиантовый пояс организации? По идее, россиянин должен встретиться с Тайсоном Фьюри, удерживающим звание лучшего тяжеловеса мира. Но Цыгана, скорее всего, ждёт завершение трилогии с Деонтеем Уайлдером. Едва очухавшись после нокаута, реванш у Поветкина запросил Уайт, о чём рассказал промоутер Эдди Хирн: «После боя Уайт сказал мне, что не может поверить в поражение. Сказал, что после удара попал в какой-то сон. У нас есть пункт о реванше и первое, что он сказал, было дать ему этот реванш. Мы реализуем этот пункт до конца года. Ему тяжело было проиграть сегодня вечером, но я считаю, что он может победить Поветкина в ответном бою».

Раз о реванше говорит такой уважаемый промоутер, значит, так тому и быть. Тем более, что Поветкин не против такого развития событий: «Что касается возможного реванша с Диллианом, если промоутеры договорятся, я буду только за. Если говорить о бое с победителем пары Уайлдер — Фьюри, то ждать их слишком долго. У нас в контракте прописан реванш». Таким образом, нам стоит ждать второго боя Поветкин – Уайт где-то в декабре. Будем надеяться, что он сложится таким же приятным образом для российских болельщиков. Не верить в Поветкина становится тяжело даже отъявленным скептикам.