Нокаут от Нгуена — как в спортивном симуляторе. Прыжок и удар коленом в голову. Видео

Мартин Нгуен – один из самых знаменитых бойцов смешанных единоборств «второго эшелона». Австралиец с вьетнамскими корнями никогда не дрался в UFC или Bellator, зато не знает себе равных в азиатских промоушенах. 31-летний спортсмен выиграл 13 из 16 боёв, записав в актив девять нокаутов. Нгуен может похвастаться классной работой в стойке, база которой – знаменитый своей жёсткостью тайский бокс. Из-за различных обстоятельств Мартин не дерётся больше года, что не радует поклонников ММА. Нокауты в исполнении Нгуена – настоящее произведение искусства.

Удар ногой с разворота в стиле Mortal Combat. Американец отлетел как пушинка. Видео Кевин Белингон завершил карьеру Эндрю Леоне брутальным нокаутом.

12 апреля 2019 года Нгуен встречался под эгидой промоушена ONE с Нарантангалагом Джадамбой. Монгольский боец со сложным именем тогда шёл на серии из двух побед, пообещав устроить «настоящую битву» Нгуену. Джадамбу не смущал даже свой солидный возраст: тогда ветерану было 43 года. Он лишь трижды за карьеру нокаутировал соперников, чаще выигрывая решениями или сабмишенами. Однозначным фаворитом поединка считался Нгуен, находившийся на пике своих возможностей.

Права на видео принадлежат промоушену One Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале ONE FC в YouTube

Вьетнамский австралиец начал с жёсткого лоу-кика, который станет его основным оружием до окончания поединка. Джадамба никак не мог подобраться на удобную дистанцию, любая попытка приблизиться заканчивалась пропущенным ударом. Ветеран старался больше двигаться и тоже выбрасывал лоу-кики, но периодически попадался на встречные удары. Вскоре после старта второго раунда Нгуен поймал противника очередным лоу-киком, после которого тот захромал. Мартин дважды ещё пробил руками, после чего повторил лоу-кик. Джадамба на одной ноге запрыгал к сетке: Нгуен неторопливо догнал его и взлетел в воздух, попав коленом точно в голову монгольского спортсмена.

У Джадамбы не было ни единого шанса встать, судья мгновенно остановил поединок. Счастливый Нгуен бросился праздновать победу, над его оппонентом хлопотали врачи. Впрочем, монгольский ветеран вскоре пришёл в себя и не торопился вставать только из-за боли в ногах, получивших серьёзный урон. Нгуен не забыл поблагодарить Джадамбу за поединок и тепло обнял оппонента, которого минутой назад жёстко нокаутировал. Тот улыбнулся в ответ, показав, что вся вражда между ними осталась в прошедшем бою.

Японского Шрека нокаутировали за 11 секунд. Зачем он бежал на африканского качка? Видео Алан Нгалани успокоил гиганта одним ударом с правой.

После победы над монгольским бойцом Нгуен ещё одолел японца Койоми Мацушиму, нокаутировав того во втором раунде. Мартин твёрдо удерживает чемпионский пояс ONE в полулёгком весе и пока не собирается менять место работы, хотя многие болельщики надеются увидеть его в американских промоушенах. Нарантангалаг Джадамба больше в октагон не выходил: официального объявления о завершении карьеры ветеран не делал, но в 44 года вернуться в бои будет очень непросто.