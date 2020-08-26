Бой Цзю с Хорном за титул чемпиона Австралии по линии IBF и региональный пояс WBO. LIVE!

Тим Цзю не позволял втянуть себя в этот трешток.



«Я буду даже тяжелее чем он, скажем так. Тряпичная кукла, что это значит? Если он хочет играть в эти игры, мы будем играть и в эти игры. Тут всё просто. Это драка, а мы — не балерины. Он собирается меня бить. Я конечно, буду бить его в ответ. Мы собрались не для того, чтобы гладить друг друга по голове", — заверил наследник легендарного российского чемпиона.