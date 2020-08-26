Бой Цзю с Хорном за титул чемпиона Австралии по линии IBF и региональный пояс WBO. LIVE!

26 августа 2020 года сын легендарного Кости Цзю проведёт самый важный бой в карьере. Тиму Цзю будет противостоять экс-чемпион мира Джефф Хорн, прославившийся победой над чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. Поединок пройдёт в Таунсвилле (штат Квинсленд, Австралия) на арене Queensland Country Bank Stadium, в этом же городе когда-то выигрывал свои поединки и Цзю-старший.
Тим будет защищать сразу два чемпионских титула. По его словам, победа над соперником калибра Хорна позволит ему уже в скором времени выйти на топ-уровень и подраться за мировые пояса.
Ориентировочное начало турнира в 11:55 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Тим Цзю — Джефф Хорн.
Представляем Джеффа Хорна
Родился 4 февраля 1988 года в Брисбене (Австралия).
Чемпион Австралии среди любителей (2009, 2011, 2012), участник чемпионата мира по боксу-2011 в Баку, где во втором бою проиграл будущему чемпиону Эвертону дос сантосу Лопесу. В 2012 году выступил на Олимпиаде в Лондоне, уступив в четвертьфинале элитному украинцу Денису Беринчику
Профессиональную карьеру начал в 2013 году. После 16 побед в 17 поединках получил титульный бой в полусреднем весе с Мэнни Пакьяо в 2017 году, и сенсационно победил легендарного филиппинца, став чемпионом мира по версии WBO. Провёл одну успешную защиту титула, после чего уже в 2018 году проиграл Теренсу Кроуфорду.
Всего на профессиональном ринге провёл 23 боя, одержав 20 побед (13 нокаутом), потерпев 2 поражения и одну встречу сведя к ничье. Занимает 5-е место в рейтинге WBO.
Представляем Тима Цзю
Родился 2 ноября 1994 года в Сиднее (Австралия). В юности занимался боксом, но вынужден был приостановить карьеру на несколько лет из-за травмы руки.
В 2016 году дебютировал в профессионалах, уже в седьмом бою завоевал один из региональных титулов Австралии. С 2019 года проводил исключительно титульные бои за региональные титулы Австралии и Океании, является чемпионом Австралии среди профессионалов. Всего на профессионально ринге 15 боёв, во всех из них победил (11 раз нокаутом). Занимает 12-е место в рейтинге WBC, 5-е — в рейтинге IBF и 9 — в рейтинге WBO.
32-летний Джефф Хорн — бывший чемпион WBO в полусреднем весе с рекордом 20-2-1 (13 нокаутов). В его активе есть победа над самим Мэнни Пакьяо. Добыта она была решением судей, которое до сих пор считается весьма спорным, но факт остаётся фактом! Он значительно опытнее своего оппонента. За спиной Тима Цзю 15 боёв. Правда, во всех он одержал победы. На его счету 11 нокаутов.
Напомним, что Джефф Хорн принимал участие в Олимпиаде-2012. В 56,5% своих боёв за всё карьеру, он одерживал победы нокаутами. Но бравады перед поединком с Цзю у него не было.
«Я не хочу говорить о том, что собираюсь нокаутировать этого парня. Я очень уважаю его семью. Его отец — абсолютная легенда… Это будет очень тяжёлый бой и ещё более тяжелый бой для Тимы Цзю».
Тим Цзю не позволял втянуть себя в этот трешток.
«Я буду даже тяжелее чем он, скажем так. Тряпичная кукла, что это значит? Если он хочет играть в эти игры, мы будем играть и в эти игры. Тут всё просто. Это драка, а мы — не балерины. Он собирается меня бить. Я конечно, буду бить его в ответ. Мы собрались не для того, чтобы гладить друг друга по голове", — заверил наследник легендарного российского чемпиона.
На пресс-конференции в понедельник Хорн заявил, что был удивлен, узнав, что у Цзю был перевес в 650 грамм за сутки до взвешивания во вторник.
«Я думаю, что это глупо. Я не знаю, лжет ли он, говоря, что весит 70,5 кг… Я буду швырять его, как тряпичную куклу, если это так. У нас огромная разница в габаритах. Я не могу ему поверить. Это безумие, сгонять 650 грамм за последние сутки».
Где смотреть бой, во сколько начало
Наблюдать за прямой трансляцией поединка можно в эфире каналов Матч БОЕЦ и МАТЧ ТВ. Ориентировочное начало трансляции — 11:55. Сам бой пройдёт на стадионе «Queensland Country Bank Stadium» и начнётся не ранее 14:00. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, арена может вместить лишь около 16 000 зрителей.
Поединок будет титульный, на кону стоят пояса: International Boxing Federation Australasian Super Welter Title и World Boxing Organisation Global Super Welter Title. Оба этих титула в прошлом своём бою завоевал Цзю. Его соперник является чемпионом Океании, но данным званием он сегодня рисковать не будет.
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