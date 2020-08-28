Парень с плаката упал, как мешок. Хай-кик Ракича – мощный аргумент. Видео

До турнира UFC Вегас 8 осталось всего несколько дней. Бойцовский вечер обещает получиться как минимум неплохим: состав участников подобран довольно солидный. В главном бою вечера сразятся спортсмены полутяжёлого веса Энтони Смит и Александр Ракич.
Смит по прозвищу Львиное Сердце – один из самых опытных бойцов UFC, находящийся в топ-5 дивизиона. Однако опыт может не помочь Смиту: его соперник Александр Ракич очень опасен и быстро рвётся к вершинам. К тому же недавно австриец впервые проиграл в UFС и стремится закрыть неудачу.
У 28-летнего Ракича паспорт гражданина Австрии, но корни у него сербские. 14 лет назад он впервые пришёл на боксёрскую тренировку, после чего серьёзно увлёкся единоборствами. Ракич занимался боксом, кикбоксингом и борьбой, пока не сделал окончательный выбор в пользу ММА. В 2011 году Александр дебютировал в качестве профессионала, в первом бою попавшись на гильотину, после чего не проигрывал восемь лет. В 2017 году Ракича пригласили в промоушен Даны Уайта, где он одержал четыре победы подряд. Лучший бой Ракич показал 1 июня 2019 года, когда нокаутировал Джими Мануву.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.
На тот момент Мануве по прозвищу «Парень с плаката» было уже 39 лет. Британо-нигерийский боец неплохо пошумел в UFC, но три поражения подряд поставили под угрозу его карьеру. Встреча с молодым талантом была для Манувы последним шансом реабилитироваться. За первые 15 секунд поединка бойцы не нанесли ни одного удара, пока Манува не нарушил «молчание» лоу-киком. Соперники осторожно примерялись друг к другу, но тут Ракич внезапно закончил бой: после ложного удара рукой австриец нанёс чудовищный по силе хай-кик на 45-й секунде. Манува не успел поставить блок и мгновенно отключился, плашмя рухнув на канвас с опущенными руками. Его долго приводили в себя врачи.
Счастливый Ракич бросился обниматься с секундантами, после чего пообещал стать чемпионом UFC. Однако в следующем бою Ракич проиграл Волкану Оздемиру спорным судейским решением. Манува после поражения от австрийца решил завязать со спортом. По словам ветерана, он получил слишком серьёзный урон: «У меня была отличная карьера, но в последних четырёх боях я потерпел тяжёлые поражения не только для себя, но и для моей семьи. Люди любили мой стиль, но мой организм принимал серьёзный ущерб. Особенно тяжело после сотрясений мозга – эта вещь не видна невооружённым глазом».
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