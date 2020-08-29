Ушёл из жизни тренер, создававший Фёдора Емельяненко. Воронову было всего 55 лет

Утро 29 августа началось с печальной новости: ушёл из жизни знаменитый тренер Владимир Воронов. Специалисту было всего 55 лет, о трагедии сообщил его знаменитый ученик Фёдор Емельяненко: «Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты моей жизни. Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни. Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича».

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Российский спорт потерял фигуру огромного масштаба. Воронов всю жизнь проработал тренером на металлургическом предприятии, но его имя знали во всём мире. В числе его воспитанников числятся не только братья Емельяненко, но и такие известные спортсмены как Кирилл Сидельников и ставший чемпионом Bellator Вадим Немков. Помимо работы на предприятии, Воронов был тренером по самбо и дзюдо СДЮШОР «Александр Невский», где он и ковал талантливых бойцов. Владимир Михайлович был грамотным, требовательным, но в тоже время максимально отзывчивым специалистом.



Воронов мог построить большую карьеру в качестве дзюдоиста, но ему помешала серьёзная травма. Про соревнования высокого уровня пришлось забыть, после чего спортсмен, также отлично владеющий самбо и классической борьбой, переключился на тренерскую работу. Первые занятия с молодёжью Воронов проводил в тесных подвалах, где постоянно напоминал ученикам о необходимости действовать не только руками-ногами, но и головой. Сам специалист подавал хороший пример: имеющий высшее образование тренер позже защитил кандидатскую диссертацию.



В 1986 году на тренировки Воронова пришёл десятилетний Фёдор Емельяненко, открыв историю великого сотрудничества. Фёдор, приведший на занятия и своего брата Александра, вскоре станет Последним Императором и одной из главных фигур в истории смешанных единоборств. Всё это время рядом с ним будет Воронов, поставивший Фёдору его базовый стиль – уникальное боевое самбо. Как неоднократно говорил Емельяненко-старший, Воронов был для него настоящим членом семьи и близким другом. Такое в современном спорте встречается крайне редко. В аналогичном ключе о тренере отзывались и другие его воспитанники.



Сам Воронов редко давал интервью, предпочитая спокойно и незаметно делать свою работу. Его главным девизом было «Тренер всегда должен расти над собой». Специалист регулярно принимал участие в семинарах, давал мастер-классы и старался по максимуму разнообразить занятия. Несмотря на солидные умения во многих единоборствах, Воронов всегда оставался приверженцем боевого самбо, которое считал самым универсальным видом спорта.

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По информации сразу нескольких изданий, причиной смерти знаменитого тренера стали осложнения после перенесённого коронавируса. Организм Воронова после недолгой борьбы с болезнью потерпел поражение. Таким образом, Россия за короткий срок потеряла из-за коронавируса уже второго великого тренера. 3 июля по той же причине из жизни ушёл Абдулманап Нурмагомедов, который был на два года старше Воронова. Коронавирус – не выдумка СМИ, а страшная болезнь, не щадящая даже лучших. Берегите себя и своих близких.