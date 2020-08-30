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Победа Фёдора Емельяненко над Мирко Кро Копом, полное видео боя

Победа Фёдора Емельяненко над Мирко Кро Копом
Александр Фролов
Великая победа Фёдора Емельяненко. Последний Император отомстил за брата. Видео
Знаменитый нокаутёр Мирко Кро Коп ничего не смог поделать с россиянином.
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

15 лет назад Фёдор Емельяненко уже можно было называть одним из величайших бойцов в истории смешанных единоборств. Россиянин шёл на серии из 18 побед, проиграв лишь раз за карьеру из-за сомнительного решения судей. В числе жертв Последнего Императора были такие звёзды как Антониу Ногейра, Кевин Рэндлмен и Гари Гудридж. Многие эксперты считали, что победить Фёдора может только хорватский спортсмен Мирко Филипович, более известный как Мирко Кро Коп. Бывший спецназовец считался лучшим нокаутёром мира и его встреча с Емельяненко-старшим была неизбежной.

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Филипович действительно был устрашающим бойцом, «перебившим» целую плеяду мощных соперников. Хорват славился фантастическими ударами ногами, главной коронкой был хай-кик слева. Как рассказывал сам Мирко, в детстве он отрабатывал удары на кирпичной стене. На момент встречи с Емельяненко бывший кикбоксёр одержал семь побед кряду, не зная себе равных в стойке. Одним из побеждённых Кро Копом бойцов стал и Александр Емельяненко, пропустивший тот самый удар ногой. Старший Емельяненко во время боя очень переживал за брата, утратив своё обычное хладнокровие.

Хорват упрямо добивался встречи с Последним Императором, но тот согласился далеко не сразу. Фёдор планировал взять реванш за брата, однако считал себя не до конца готовым к поединку. Сначала Емельяненко прошёл длительную подготовку в Нидерландах, где работал с лучшими кикбоксёрами мира, детально воспроизводившими технику Кро Копа. 28 августа 2005 года Емельяненко и Филипович наконец встретились в ринге. Кро Коп претендовал на чемпионский пояс россиянина и обещал, что у противника не будет ни единого шанса в стойке. Мирко давно так не ошибался.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Первый раунд тогда продолжался десять минут, которые начались с привычного удара Филиповича ногой. Фёдор легко заблокировал удар, чем заметно смутил соперника. Емельяненко не боялся драться в стойке, выбрав идеальную тактику для ухода от опасной левой ноги Мирко. Последний Император постоянно наступал, донося до цели значительно больше ударов, чем хорват. Когда Кро Коп всё-таки выбрасывал хай-кик, Фёдор умело защищался и тут же наказывал оппонента несколькими попаданиями. В концовке Емельяненко поработал и в партере, где выглядел намного лучше.

Во втором раунде картина была аналогичной: Фёдор надвигался на Филиповича, регулярно пробивая его защиту. Доставалось и Емельяненко, чьё лицо получило несколько заметных повреждений. Последний Император оставался раскован и даже пробивал хай-кики, не проходившие у его оппонента. В партере россиянин доминировал, хотя хорват показал достойный уровень защиты. Заключительный раунд практически целиком прошёл в партере, где уставший Кро Коп получал жёсткие удары один за другим. Судейское решение было единодушным – однозначная победа Емельяненко, тепло обнявшего Мирко после объявления результата. Большинство спортивных изданий назвали бой лучшим в десятилетии, японские СМИ поголовно определили победу Фёдора как «величайшую».

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После встречи с Кро Копом Емельяненко не проигрывал ещё четыре года, расправившись с Андреем Орловским, Марком Хантом и многими другими именитыми бойцами. Потом был тот самый злосчастный поединок с Фабрисиу Вердумом, серия из трёх поражений и карьера, которая так и не вышла на прежние высоты. Емельяненко продолжает выступать с переменным успехом, давно вписав своё имя в историю смешанных единоборств. Филипович дрался ещё долго, уйдя из спорта только в 2019 году из-за перенесённого микроинсульта. Хорват закончил карьеру красиво: полоса побед Мирко насчитывала десять боёв.

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