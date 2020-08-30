Великая победа Фёдора Емельяненко. Последний Император отомстил за брата. Видео

15 лет назад Фёдор Емельяненко уже можно было называть одним из величайших бойцов в истории смешанных единоборств. Россиянин шёл на серии из 18 побед, проиграв лишь раз за карьеру из-за сомнительного решения судей. В числе жертв Последнего Императора были такие звёзды как Антониу Ногейра, Кевин Рэндлмен и Гари Гудридж. Многие эксперты считали, что победить Фёдора может только хорватский спортсмен Мирко Филипович, более известный как Мирко Кро Коп. Бывший спецназовец считался лучшим нокаутёром мира и его встреча с Емельяненко-старшим была неизбежной.

Емельяненко рухнул на шею с высоты двух метров. Как Фёдор вообще смог встать и победить? Невероятное спасение и триумф Последнего Императора.

Филипович действительно был устрашающим бойцом, «перебившим» целую плеяду мощных соперников. Хорват славился фантастическими ударами ногами, главной коронкой был хай-кик слева. Как рассказывал сам Мирко, в детстве он отрабатывал удары на кирпичной стене. На момент встречи с Емельяненко бывший кикбоксёр одержал семь побед кряду, не зная себе равных в стойке. Одним из побеждённых Кро Копом бойцов стал и Александр Емельяненко, пропустивший тот самый удар ногой. Старший Емельяненко во время боя очень переживал за брата, утратив своё обычное хладнокровие.



Хорват упрямо добивался встречи с Последним Императором, но тот согласился далеко не сразу. Фёдор планировал взять реванш за брата, однако считал себя не до конца готовым к поединку. Сначала Емельяненко прошёл длительную подготовку в Нидерландах, где работал с лучшими кикбоксёрами мира, детально воспроизводившими технику Кро Копа. 28 августа 2005 года Емельяненко и Филипович наконец встретились в ринге. Кро Коп претендовал на чемпионский пояс россиянина и обещал, что у противника не будет ни единого шанса в стойке. Мирко давно так не ошибался.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Первый раунд тогда продолжался десять минут, которые начались с привычного удара Филиповича ногой. Фёдор легко заблокировал удар, чем заметно смутил соперника. Емельяненко не боялся драться в стойке, выбрав идеальную тактику для ухода от опасной левой ноги Мирко. Последний Император постоянно наступал, донося до цели значительно больше ударов, чем хорват. Когда Кро Коп всё-таки выбрасывал хай-кик, Фёдор умело защищался и тут же наказывал оппонента несколькими попаданиями. В концовке Емельяненко поработал и в партере, где выглядел намного лучше.

Во втором раунде картина была аналогичной: Фёдор надвигался на Филиповича, регулярно пробивая его защиту. Доставалось и Емельяненко, чьё лицо получило несколько заметных повреждений. Последний Император оставался раскован и даже пробивал хай-кики, не проходившие у его оппонента. В партере россиянин доминировал, хотя хорват показал достойный уровень защиты. Заключительный раунд практически целиком прошёл в партере, где уставший Кро Коп получал жёсткие удары один за другим. Судейское решение было единодушным – однозначная победа Емельяненко, тепло обнявшего Мирко после объявления результата. Большинство спортивных изданий назвали бой лучшим в десятилетии, японские СМИ поголовно определили победу Фёдора как «величайшую».

Прозвище Тупица – не помеха. Митрион нокаутировал Фёдора Емельяненко за 74 секунды. Видео Позже американец мощно пробил в пах Сергею Харитонову. Десантника забирали на носилках.

После встречи с Кро Копом Емельяненко не проигрывал ещё четыре года, расправившись с Андреем Орловским, Марком Хантом и многими другими именитыми бойцами. Потом был тот самый злосчастный поединок с Фабрисиу Вердумом, серия из трёх поражений и карьера, которая так и не вышла на прежние высоты. Емельяненко продолжает выступать с переменным успехом, давно вписав своё имя в историю смешанных единоборств. Филипович дрался ещё долго, уйдя из спорта только в 2019 году из-за перенесённого микроинсульта. Хорват закончил карьеру красиво: полоса побед Мирко насчитывала десять боёв.