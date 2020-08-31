«Последнее, что люди хотят видеть, – бои 50-летних». Зачем Емельяненко шоу Тайсона?

30 августа бывший чемпион Pride и экс-боец UFC Вандерлей Силва разместил на своей странице в «Инстаграме» интересную афишу. На ней анонсировалось сразу три крупных поединка с участием ветеранов ММА. Согласно рекламному постеру, легендарный Фёдор Емельяненко должен встретиться с экс-чемпионом UFC Фабрисиу Вердумом. Кроме того, определить сильнейших должны другие экс-чемпионы Тито Ортис и Рашад Эванс, а также сам Силва с ещё одним бывшим обладателем чемпионского титула UFC Витором Белфортом.

Всё это действо должно состояться 21 ноября на ранчо экс-чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Майка Тайсона. Позже Силва удалил свой пост. Но далеко не факт, что это говорит о том, что Вандерлей пошутил. Вполне вероятно, что ветеран спорта по незнанию слил информацию, которую надо было придержать. Ведь совершенно логично будет предположить, что главным боем такого вечера логично должен стать поединок самого Тайсона с Роем Джонсом.

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Как бы то ни было, всё это натолкнуло на некоторые размышления. У любителей чистого шоу такой состав участников вызывает неподдельный интерес. Громкие имена, экс-чемпионы, да ещё и на ранчо самого Майка Тайсо — казалось бы, что ничего более привлекательного и не придумать.

Но вот для ценителей боевых искусств такой турнир может стать настоящей экзекуцией. Не будем кривить душой, лучшие времена всех участников потенциального ивента уже давно прошли. Если взглянуть на их общую статистику, то на шестерых в последних 30 боях они одержали только 13 побед. При этом нужно понимать, что тот же Ортис и Емельяненко уже давненько не били бойцов, находящихся в топе.

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Вообще, всё это может обернуться неким фарсом. Ведь Вандерлей Силва не так давно признавался, что вообще страдает хронической энцефалопатией, приобретённой в результате его профессиональной деятельности. Так что видеть его в бою снова будет как минимум странно. К другим участникам потенциального шоу также множество вопросов.

На этом фоне вспоминается фраза президента UFC Даны Уайта, который не так давно говорил, что бои возрастных спортсменов уже никого не интересуют.

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«Последнее, что люди хотят видеть, – бои 50-летних идиотов», — отметил функционер. Конечно, всем участникам карда ещё далеко до полувекового юбилея, но понятно, что схватки 43-летних спортсменов (средний возраст участников шоу) также не вызывают должного ажиотажа.

Все эти рассуждения натолкнули на ещё один вопрос. Зачем всё это Фёдору? Да, Емельяненко также не на пике, но всё-таки ещё недавно бился на крупнейших турнирах промоушена Bellator и участие в ветеранском шоу станет для него большим шагом назад, а также де-факто признанием того, что он уже не в состоянии драться на приемлемом уровне. Конечно, можно возразить, что шоу на ранчо принесёт Емельяненко баснословный гонорар и большие отчисления от продаж PPV. Но не стоит забывать, что у Фёдора есть и другая отличная возможность заработать.

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Президент лиги Bellator Скотт Кокер уже не один раз заявлял, что последний бой в карьере легендарный россиянин может провести на турнире в Москве. Можно не сомневаться, что первое в истории Bellator шоу в Москве также обеспечит большие доходы, особенно если соперником Емельяненко станет всё тот же Вердум.

В потенциальном турнире в столице могут принять участие множество бойцов Fedor Team, в том числе новоиспечённый чемпион лиги Вадим Немков, а это создаст дополнительную шумиху и украсит кард. Так стоит ли Фёдору распыляться и проводит последние бои на шоу в Северной Америке, когда перед ним маячит перспектива красивого прощания на родной земле? Ответ, как кажется, лежит на поверхности.